Маркиньос про 0:1 с «Боруссией»: «ПСЖ» был слегка дезорганизован. Имели явные моменты, которые не должны были упускать. Нужно использовать их в Париже»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Маркиньос Футбол

Маркиньос подвел итоги матча с «Боруссией» (0:1).

Дортмундская команда обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Играли две команды, которые идут вперед, прессингуют и хотят владеть мячом. Непростое испытание. У нас были явные моменты, которые мы не должны были упускать. Дома нужно использовать их по максимуму, если хотим выйти в финал.

Команда была немного дезорганизована, поэтому стоит проявить осторожность. Мы показали, что можем отыграться. Что дает нам надежду? «Парк де Пренс», наши болельщики.

Мы знаем, что можем добиться большего, просто нужно использовать моменты по максимуму. И мы не должны были пропускать такой гол», – сказал капитан «ПСЖ».

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2 комментария
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ПСЖ играл как сборная США по баскетболу. Как-будто смогут отыграться когда захотят. Не смогли. Очень много брака и безалаберности. Маркиньос как всегда топ, еще Витинья отыграл супер. Остальные как-будто вышли на тренировку.
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