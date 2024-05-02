Тен Хаг об игре Санчо против «ПСЖ»: «Он показал, почему «МЮ» купил его. Джейдон – очень хороший игрок, я рад за него»

Эрик тен Хаг оценил игру Джейдона Санчо против «ПСЖ».

Дортмундская « » обыграла «ПСЖ» в первом матче полуфинала со счетом 1:0. В этой игре вингер немецкой команды Санчо сделал 12 удачных обводок при 17 попытках.

«Скажем так: вчера он играл очень хорошо. Он очень хороший игрок.

Вчера он показал, почему « » купил его, и показал, что представляет большую ценность для нашего клуба. И это хорошо. Я рад за , за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Напомним, прошлым летом у Джейдона случился конфликт с . После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед». Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».

У Санчо 12 удачных обводок против «ПСЖ» – лучший результат в полуфинале ЛЧ с 2008-го. Тогда у Месси было 16

«МЮ» ожидает, что Санчо покинет клуб летом