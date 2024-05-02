Тен Хаг об игре Санчо против «ПСЖ»: «Он показал, почему «МЮ» купил его. Джейдон – очень хороший игрок, я рад за него»
Эрик тен Хаг оценил игру Джейдона Санчо против «ПСЖ».
Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:0. В этой игре вингер немецкой команды Санчо сделал 12 удачных обводок при 17 попытках.
«Скажем так: вчера он играл очень хорошо. Он очень хороший игрок.
Вчера он показал, почему «Манчестер Юнайтед» купил его, и показал, что представляет большую ценность для нашего клуба. И это хорошо. Я рад за Джейдона, за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Напомним, прошлым летом у Джейдона случился конфликт с Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед». Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».
У Санчо 12 удачных обводок против «ПСЖ» – лучший результат в полуфинале ЛЧ с 2008-го. Тогда у Месси было 16
Может вы просто не понимаете значение этого слова?
В любой теме по Хагом пиши про Роналду/Санчо и толпа тебя поддержит ))
-он в команде 3 месяца
-он не в том игровом тонусе, все таки он пропустил полгода футбола из-за Хаага
Захочет отомстить МЮ, остаться без футбола на 2 года и слить свою карьеру в унитаз - будет сидеть рядом с молодёжкой.
Причём тут тренер? Он и при Сульшере в МЮ ничего не показывал. То как ЭТХ пытался вытянуть Санчо, сначала дав ему время поработать с голландскими специалистами, потом всячески поддерживая в первом сезоне, а потом, когда всё это не сработало, резко отреагировав на его недовольство — одна из причин оставлять ЭТХ (хоть и далеко не критичная). Болельщикам и новому руководству МЮ осточертели ленивые, высокооплачиваемые и самодовольные ребята — чем их меньше будет в клубе, тем лучше для клуба. Санчо за 2.5 года в МЮ доказал, что он такой.
Рэтклифф как кризис-менеджер всегда в первую очередь срезает расходы, так что Санчо ещё сам будет просить Дортмунд, чтобы они его выкупили.
если поумерит хотелки, его выкупит какой-нибудь клуб. если нет - будет кататься по арендам
Он провел 17 матчей (12 в БЛ, 5 в ЛЧ). Для такого количества матчей 3+1 плохая стата, а ему тут пророчили 20+20 до конца сезона
А расторгнуть контракт это значит отпустить его бесплатно.
Проще тогда уже до конца его контракта в аренду отдавать чтобы хотя бы часть суммы отбить.
Как Челси с Лукаку делает.
https://www.transfermarkt.world/jadon-sancho/profil/spieler/401173
24/7 одно и тоже , одним словом "обиженный" (по факту)
Тем более если за него БД предложит 35-40 млн евро, думаю что Рэтклифф его самолично упакует и в Германию доставит )
2/3 тогда
Впрочем благодаря бонусным которые получил БД в Лиге Чемпионов, сумма аренды выросла в 2 раза и стала довольно выгодной.
БД уже вышла в ЛЧ на след сезон если не ошибаюсь, поэтому за аренду Санчо вместе с бонусами МЮ получит около 8 млн евро.
Я читал что львиную долю зарплаты немцы платят, а может и всю.
Его вроде на 6 лет подписывали.
Но с арендой Санчо проблем нет.
Лучше 15-20 млн вернуть чем ничего, тем более как я понял БД всю его зарплату выплачивает.
Надо будет МЮ, будет хоть до конца контракта с молодёжкой ходить - и никто кроме Санчо в этом не виноват.
И да, он плохо тренируется, ленив, опаздывает, психологически слаб и вообще репер, но если Дортмунд хочет и может с ним возиться - пускай возятся.