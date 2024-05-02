Тен Хаг об игре Санчо против «ПСЖ»: «Он показал, почему «МЮ» купил его. Джейдон – очень хороший игрок, я рад за него»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг оценил игру Джейдона Санчо против «ПСЖ».

Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:0. В этой игре вингер немецкой команды Санчо сделал 12 удачных обводок при 17 попытках.

«Скажем так: вчера он играл очень хорошо. Он очень хороший игрок.

Вчера он показал, почему «Манчестер Юнайтед» купил его, и показал, что представляет большую ценность для нашего клуба. И это хорошо. Я рад за Джейдона, за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Напомним, прошлым летом у Джейдона случился конфликт с Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед». Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».

У Санчо 12 удачных обводок против «ПСЖ» – лучший результат в полуфинале ЛЧ с 2008-го. Тогда у Месси было 16

«МЮ» ожидает, что Санчо покинет клуб летом

44 комментария
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Ответ Алмаз K
Лысый лицемер
А в чем лицемерие-то? Я конечно сейчас буду выглядеть как защитник Хага, но все-таки не припомню чтобы Хаг как-то лицемерил по отношению к Санчо
Может вы просто не понимаете значение этого слова?
+37
-11
+26
Лысый лицемер
+41
-25
+16
Ответ Peter Parker
Понятно почему манчестерцы так обсуждают Санчо, но другие то с чего вдруг поддаются этому ажиотажу. Тем более, что он даже ниже своего уровня, времен первого его захода в Дортмунд. Эту команду в Лч тащат совсем другие люди. Впрочем, даже такой Санчо смотрится там более менее, потому что в Боруссии все куда лучше с коллективом, чем в МЮ
Учитывая, что он год нормально не играл вообще и пришёл хоть и в бывшую команду, но это уже совершенно другая команда, нормально он играет, на 4+. Дортмунд доволен, Санчо доволен, даже вон 7хаг доволен - все счастливы кроме МЮ, который платит ему часть зарплаты.
+15
-3
+12
Жаль, что в МЮ ни разу не доказал этого.
+13
-7
+6
Ответ Тумбочка Тевеса
А в чем лицемерие-то? Я конечно сейчас буду выглядеть как защитник Хага, но все-таки не припомню чтобы Хаг как-то лицемерил по отношению к Санчо Может вы просто не понимаете значение этого слова?
Тупо поюсиков собрать)))
В любой теме по Хагом пиши про Роналду/Санчо и толпа тебя поддержит ))
+11
-5
+6
Ответ Тумбочка Тевеса
А в чем лицемерие-то? Я конечно сейчас буду выглядеть как защитник Хага, но все-таки не припомню чтобы Хаг как-то лицемерил по отношению к Санчо Может вы просто не понимаете значение этого слова?
лицемер, это когда не нравится играть в МЮ, но нравится получать 300 тыр в неделю
+5
-1
+4
Ответ Peter Parker
Понятно почему манчестерцы так обсуждают Санчо, но другие то с чего вдруг поддаются этому ажиотажу. Тем более, что он даже ниже своего уровня, времен первого его захода в Дортмунд. Эту команду в Лч тащат совсем другие люди. Впрочем, даже такой Санчо смотрится там более менее, потому что в Боруссии все куда лучше с коллективом, чем в МЮ
и много ли ты смотрел матчей Санчо до вчерашнего?)) То что у него статистика по гол+пас не такая как раньше это объяснить просто:
-он в команде 3 месяца
-он не в том игровом тонусе, все таки он пропустил полгода футбола из-за Хаага
+7
-3
+4
Ответ Real_v_dushe
Вам для справки, кроме хотелок клубов, есть ещё и позиция самого игрока. Имеено он и даёт согласие на свой переход куда-либо, скажите, а сам Санчо заинтересован в том, чтобы пойти в более богатый клуб (условно в СА, его же вот в СА за большие деньги легко купят), чем Дортмунд? Нет. Скажите, а Санчо заинтересован, чтобы МЮ, который его в туалет жить на базе засунул, получил за него большие деньги? Нет. Есть ли перспективы смены тренера в МЮ? Нет. Я Вам скажу, чем это закончится: продлением аренды Санчо в Дортмунд на год, а через год у него уже будет лишь год по контракту с МЮ и ничего МЮ за него не получит.
Захочет в СА - замечательно, продадим ещё дороже.
Захочет отомстить МЮ, остаться без футбола на 2 года и слить свою карьеру в унитаз - будет сидеть рядом с молодёжкой.
Причём тут тренер? Он и при Сульшере в МЮ ничего не показывал. То как ЭТХ пытался вытянуть Санчо, сначала дав ему время поработать с голландскими специалистами, потом всячески поддерживая в первом сезоне, а потом, когда всё это не сработало, резко отреагировав на его недовольство — одна из причин оставлять ЭТХ (хоть и далеко не критичная). Болельщикам и новому руководству МЮ осточертели ленивые, высокооплачиваемые и самодовольные ребята — чем их меньше будет в клубе, тем лучше для клуба. Санчо за 2.5 года в МЮ доказал, что он такой.
Рэтклифф как кризис-менеджер всегда в первую очередь срезает расходы, так что Санчо ещё сам будет просить Дортмунд, чтобы они его выкупили.
+3
0
+3
Ответ Real_v_dushe
Расторгать контракт, как с Роналду, и пусть уходит свободным агентом. И никакой ситуации не будет: 7хаг не будет иметь проблемы с непокорным игроком, а Санчо не будет больше иметь дел с этим физруком.
никто не будет расторгать контракт с 24-летним игроком, у которого еще 2 года по контракту. пример с 37-летним (на тот момент) пенсионером не уместен.
если поумерит хотелки, его выкупит какой-нибудь клуб. если нет - будет кататься по арендам
+3
0
+3
Понятно почему манчестерцы так обсуждают Санчо, но другие то с чего вдруг поддаются этому ажиотажу. Тем более, что он даже ниже своего уровня, времен первого его захода в Дортмунд. Эту команду в Лч тащат совсем другие люди. Впрочем, даже такой Санчо смотрится там более менее, потому что в Боруссии все куда лучше с коллективом, чем в МЮ
+9
-6
+3
Ответ Алмаз K
Лысый лицемер
Объясни в чем лицемерие, уже в какой раз вижу такой комментарий, но никто ответить не может.
+13
-10
+3
Ответ Дима
и много ли ты смотрел матчей Санчо до вчерашнего?)) То что у него статистика по гол+пас не такая как раньше это объяснить просто: -он в команде 3 месяца -он не в том игровом тонусе, все таки он пропустил полгода футбола из-за Хаага
Какая разница сколько месяцев?
Он провел 17 матчей (12 в БЛ, 5 в ЛЧ). Для такого количества матчей 3+1 плохая стата, а ему тут пророчили 20+20 до конца сезона
+1
0
+1
Ответ Jaxongir Shodiev
Не, тут надо с другой сторонв смотреть. А почему тогда спиннер играет? Тоже днище по сути
Антони, захлопнув варежку, отсидел на банке почти 3 месяца, лишь эпизодически выходя на замену.
+2
-1
+1
Ответ Real_v_dushe
Расторгать контракт, как с Роналду, и пусть уходит свободным агентом. И никакой ситуации не будет: 7хаг не будет иметь проблемы с непокорным игроком, а Санчо не будет больше иметь дел с этим физруком.
За него огромные деньги платили.
А расторгнуть контракт это значит отпустить его бесплатно.
Проще тогда уже до конца его контракта в аренду отдавать чтобы хотя бы часть суммы отбить.
Как Челси с Лукаку делает.
+1
0
+1
Ответ Real_v_dushe
Много за кого огромные деньги платили, вот Реал, например, заплатил очень много за Азара и не получил абсолютно никакой отдачи, только потери. Думаете, что Реал не хотел досрочно прекратить его контракт, чтобы не тратится на его зарплату и на налоги на неё, особенно в последний его сезон? Хотел, конечно. Или с Бэйлом, думаете, контракт расторгнуть не хотели? Но Азар и Бэйл были понятное дело против. А тут и игрок согласен, и клубу он не нужен в данный момент. 2 года по контракту - тоже деньги, и можно зарплатную ведомость клуба сократить. Конечно, хочется ещё и что-то получить за него, никто не спорит, но в такой ситуации мне не верится, что это можно будет сделать, максимум там 20 млн от Дортмунда (это при хорошем сценарии!), из которых часть денег может ещё и пойти на доплату зарплаты Санчо в этом самом Дортмунде.
Так тебе говорят, что Санчо молодой и мотивированный игрок, у которого вся карьера впереди, в отличие от списанного Азара, который наигрался в футбол и перешел в Реал на хорошую пенсию. Почему ты такой тугой, риалка в дУше?
+3
-2
+1
7хаг ждёт его, чтобы усадить на лавку
+4
-3
+1
Ответ Dred
3 года. Его вроде на 6 лет подписывали.
не, все же 2: 30 июня 2026 г.
https://www.transfermarkt.world/jadon-sancho/profil/spieler/401173
+1
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+1
Ответ Dred
Логично. Тем более если за него БД предложит 35-40 млн евро, думаю что Рэтклифф его самолично упакует и в Германию доставит )
За игрока, который сейчас стоит 20-25 млн евро по любым оценкам? Сомнительно. И Вы знаете, какой самый дорогой трансфер в истории Боруссиии? И Вы знаете, что приоритет у Дортмунда Ян Матсен, вот его они реально хотят купить и стоит этот игрок Челси 35-40 млн евро. И это будет рекордным трансфером для Дортмунда. И в этом свете я не верю, что Дортмунд может предложить даже 20 млн за Санчо.
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Ответ xQcoW
месифилы не перестают защищать его. Типа отпустите его, его все равно уже уволят 🙏😭
Причём тут они ?
24/7 одно и тоже , одним словом "обиженный" (по факту)
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Ответ Алмаз K
Лысый лицемер
Набивают цену Санчо чтобы выгоднее летом слить, ничего личного просто бизнес
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Ответ PIT-BUL
Тупо поюсиков собрать))) В любой теме по Хагом пиши про Роналду/Санчо и толпа тебя поддержит ))
Главное, что всех кто не согласен минусуют, но ответить почему "лицемер" никто не может))
+3
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0
Ответ Real_v_dushe
Ну как бы да, но суть то от этого не меняется. Смысл в том, что вцелом МЮ не сильно выгодно иметь его в таком состоянии, как сегодня. И вторая проблема это то, что произошло прошлой осенью и как с ним клуб поступил. Это я лично считаю непрофессионализмом высшей пробы, и, думаю, что с наличием Ретклифа в совладельцах клуба в тот момент такая ситуация была бы невозможна, он бы быстро поставил на место 7хага и популярно объяснил ему его обязанности. Тогда бы всё можно было сделать так, чтобы МЮ получил хорошую компенсацию за него. Теперь же на мой взгляд, можно говорить о сокращениее затрат на наличие в клубе этого игрока, как бы он в аренде не играл.
Логично.
Тем более если за него БД предложит 35-40 млн евро, думаю что Рэтклифф его самолично упакует и в Германию доставит )
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Ответ Real_v_dushe
190 тысяч - это больше, чем 100 тысяч, разве нет?))
ок
2/3 тогда
Впрочем благодаря бонусным которые получил БД в Лиге Чемпионов, сумма аренды выросла в 2 раза и стала довольно выгодной.
БД уже вышла в ЛЧ на след сезон если не ошибаюсь, поэтому за аренду Санчо вместе с бонусами МЮ получит около 8 млн евро.
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Ответ Real_v_dushe
Смотрите, что такое аренда: это соглашение, по которому Санчо играет за другой клуб, а МЮ платит Санчо 100 000 фунтов в неделю, а сам этот клуб (в данном случае Боруссия) 190 000 фунтов в неделю - вот, что такое аренда Санчо в Боруссию. Как Вы думаете, это выгодно МЮ? Или ему выгодно расторгнуть вообще конктракт?
Разве?
Я читал что львиную долю зарплаты немцы платят, а может и всю.
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Ответ Любезный Коссутий
никто не будет расторгать контракт с 24-летним игроком, у которого еще 2 года по контракту. пример с 37-летним (на тот момент) пенсионером не уместен. если поумерит хотелки, его выкупит какой-нибудь клуб. если нет - будет кататься по арендам
3 года.
Его вроде на 6 лет подписывали.
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Ответ Real_v_dushe
Много за кого огромные деньги платили, вот Реал, например, заплатил очень много за Азара и не получил абсолютно никакой отдачи, только потери. Думаете, что Реал не хотел досрочно прекратить его контракт, чтобы не тратится на его зарплату и на налоги на неё, особенно в последний его сезон? Хотел, конечно. Или с Бэйлом, думаете, контракт расторгнуть не хотели? Но Азар и Бэйл были понятное дело против. А тут и игрок согласен, и клубу он не нужен в данный момент. 2 года по контракту - тоже деньги, и можно зарплатную ведомость клуба сократить. Конечно, хочется ещё и что-то получить за него, никто не спорит, но в такой ситуации мне не верится, что это можно будет сделать, максимум там 20 млн от Дортмунда (это при хорошем сценарии!), из которых часть денег может ещё и пойти на доплату зарплаты Санчо в этом самом Дортмунде.
я не знаю причину почему Азара не пытались в аренду отправить, может он сам отказывался.
Но с арендой Санчо проблем нет.
Лучше 15-20 млн вернуть чем ничего, тем более как я понял БД всю его зарплату выплачивает.
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Новостей после матча с ПСЖ вышло достаточно, чтобы требовать у Дортмунда хорошие деньги. Как раз Боруссии то он и нужен, т.к. после ухода Биллингема/Холланда таланта в команде у них поубавилось и деньги есть.
Надо будет МЮ, будет хоть до конца контракта с молодёжкой ходить - и никто кроме Санчо в этом не виноват.
И да, он плохо тренируется, ленив, опаздывает, психологически слаб и вообще репер, но если Дортмунд хочет и может с ним возиться - пускай возятся.
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Ответ Anttii
Конечно-конечно, раскатай губу. Чем больше Санчо пиарят тем выше будет цена летом, а с учётом выхода в полуфинал деньги у Дортмунда есть.
Комментарий удален модератором
Ответ Real_v_dushe
Расторгать контракт, как с Роналду, и пусть уходит свободным агентом. И никакой ситуации не будет: 7хаг не будет иметь проблемы с непокорным игроком, а Санчо не будет больше иметь дел с этим физруком.
хороший выбор) уволить лысого физрука, или расторгнуть контракт с игроком которого покупали за 70 миллионов
+3
-3
0
Ответ Real_v_dushe
Расторгать контракт, как с Роналду, и пусть уходит свободным агентом. И никакой ситуации не будет: 7хаг не будет иметь проблемы с непокорным игроком, а Санчо не будет больше иметь дел с этим физруком.
Конечно-конечно, раскатай губу. Чем больше Санчо пиарят тем выше будет цена летом, а с учётом выхода в полуфинал деньги у Дортмунда есть.
+1
-1
0
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