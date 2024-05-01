Пирс Морган включил Сака, Райса, Анри и Бергкампа в символическую сборную «Арсенала» за всю историю

Пирс Морган собрал символическую сборную лучших игроков «Арсенала» всех времен.

Журналист, телеведущий и болельщик « » включил в сборную двух действующих игроков – Букайо Сака и .

Вратарь: ;

Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, , ;

Полузащитники: Букайо Сака, Патрик Виейра, Деклан Райс, Робер Пирес;

Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп.