Пирс Морган включил Сака, Райса, Анри и Бергкампа в символическую сборную «Арсенала» за всю историю

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Пирс Морган собрал символическую сборную лучших игроков «Арсенала» всех времен.

Журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала» включил в сборную двух действующих игроков – Букайо Сака и Деклана Райса.

ВратарьДэвид Симэн;

Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Сол КэмпбеллЭшли Коул;

Полузащитники: Букайо Сака, Патрик Виейра, Деклан Райс, Робер Пирес;

Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп.

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7 комментариев
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Райс хорош, но для символической сборной всех времён одного сезона явно мало. Учитывая, что в центр полузащиты можно взять Лиама Брэйди, Сеска Фабрегаса или хотя бы Жилберту Силву.
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Райса и Сака рановато.
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А потом подумал и добавил Криштиану
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Жилберто Силва > Райс
+5
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+3
Приложение спортс.ру работает ужасно!
Не грузятся матчи дня и составы.
Зато реклама вылезает постоянно хорошо.
+1
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+1
Ответ <Inter>
Жилберто Силва > Райс
Кстати, да.
+1
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+1
Юнберг и Фабрегас смотрелись бы лучше в этой сборной.
+1
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