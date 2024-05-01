Пирс Морган включил Сака, Райса, Анри и Бергкампа в символическую сборную «Арсенала» за всю историю
Пирс Морган собрал символическую сборную лучших игроков «Арсенала» всех времен.
Журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала» включил в сборную двух действующих игроков – Букайо Сака и Деклана Райса.
Вратарь: Дэвид Симэн;
Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Эшли Коул;
Полузащитники: Букайо Сака, Патрик Виейра, Деклан Райс, Робер Пирес;
Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп.
Не грузятся матчи дня и составы.
Зато реклама вылезает постоянно хорошо.