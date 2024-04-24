Морган о 5:0 «Арсенала»: «Это было похоже на забой тюленей. Наши матчи с «Челси» следует объявить вне закона – это бесчеловечно»
Пирс Морган высказался о разгромной победе «Арсенала» над «Челси».
Команда Микеля Артеты одержала победу со счетом 5:0 в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.
«Эта игра [против «Челси»] – если от нее у каждого болельщика «Ман Сити» не пробежала дрожь по спине, то я не знаю, от чего еще она может пробежать.
Хотя это было немного похоже на просмотр забоя тюленей. Я знаю, это ужасно, но вы же знаете, что при забое тюленей, когда их маленькие головы высовываются...
Забой тюленей – это ужасно, об этом писала Daily Mirror [когда я был редактором]. Мы добились того, чтобы его запретили.
Я думаю, что теперь наши матчи с «Челси» следует объявить вне закона, потому что это бесчеловечно», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».
тюлени
в принципе максимально точно описывает, то что происходит с клубом
В конце сезона: у нас трофей 5:0 над Челси