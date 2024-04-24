Морган о 5:0 «Арсенала»: «Это было похоже на забой тюленей. Наши матчи с «Челси» следует объявить вне закона – это бесчеловечно»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался о разгромной победе «Арсенала» над «Челси».

Команда Микеля Артеты одержала победу со счетом 5:0 в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.

«Эта игра [против «Челси»] – если от нее у каждого болельщика «Ман Сити» не пробежала дрожь по спине, то я не знаю, от чего еще она может пробежать.

Хотя это было немного похоже на просмотр забоя тюленей. Я знаю, это ужасно, но вы же знаете, что при забое тюленей, когда их маленькие головы высовываются...

Забой тюленей – это ужасно, об этом писала Daily Mirror [когда я был редактором]. Мы добились того, чтобы его запретили. 

Я думаю, что теперь наши матчи с «Челси» следует объявить вне закона, потому что это бесчеловечно», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

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15 комментариев
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А 6:0 в юбилей Венгера он быстро забыл.
+31
-7
+24
новое погоняло у пенсов
тюлени

в принципе максимально точно описывает, то что происходит с клубом
+21
-4
+17
ахахах
+12
-3
+9
Ответ Chuha-Motibg
А 6:0 в юбилей Венгера он быстро забыл.
Он тогда ещё не болел за Арсенал.
+8
0
+8
У Пирса своя атмосфера, помнить 6-0 в 2014 году ему не выгодно, он и не помнит)
+9
-3
+6
Странно, что и тут не приплел Роналду. А ведь мог сказать, что с ним в составе Челси не проиграл бы.
+5
0
+5
Ответ Chuha-Motibg
А 6:0 в юбилей Венгера он быстро забыл.
Я прям зашёл за этим комментарием
+7
-3
+4
Причём только тут болельщики Ман Сити?
+3
0
+3
Бесчеловечно было 6:0 в 1000 матче Венгера, а тут кто только Челси не пинал, кроме Сити. Кстати синие те, благодаря кому ещё жива интрига в чемпионате.
+3
-1
+2
Когда нельзя морган добазарится))
0
0
0
отличие этих побед Арсенала от доминирования Челси над ними в том, что тот Челси, обыгрывая Арсенал, брал АПЛ, ЛЧ, ЛЕ - и не по разу. этот Арсенал ничего серьезного не выиграл, по крайней мере пока что
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Очередное унижение пенсионеров. Это было деклассирование 5-0 а могли и 10 забить. Походу Артета опять уволил тренера Челси как это было с Туфелек после 4-0.
+1
-1
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В начале сезона: у нас будут трофеи апл, лч и кубок Англии.

В конце сезона: у нас трофей 5:0 над Челси
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Ответ Chuha-Motibg
А 6:0 в юбилей Венгера он быстро забыл.
А 17-0 в 1881 ты быстро забыл?
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