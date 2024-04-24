Морган о 5:0 «Арсенала»: «Это было похоже на забой тюленей. Наши матчи с «Челси» следует объявить вне закона – это бесчеловечно»

Пирс Морган высказался о разгромной победе «Арсенала» над «Челси».

Команда Микеля Артеты одержала победу со счетом 5:0 в перенесенном матче 29-го тура .

«Эта игра [против « »] – если от нее у каждого болельщика «Ман Сити» не пробежала дрожь по спине, то я не знаю, от чего еще она может пробежать.

Хотя это было немного похоже на просмотр забоя тюленей. Я знаю, это ужасно, но вы же знаете, что при забое тюленей, когда их маленькие головы высовываются...

Забой тюленей – это ужасно, об этом писала Daily Mirror [когда я был редактором]. Мы добились того, чтобы его запретили.

Я думаю, что теперь наши матчи с «Челси» следует объявить вне закона, потому что это бесчеловечно», – сказал телеведущий и болельщик « ».