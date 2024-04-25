Пирс Морган: «Трудно думать о чем-то, кроме чемпионства «Арсенала». Последний титул был 20 лет назад. Тогда еще не существовало айфонов»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган не может не думать о чемпионстве «Арсенала».

«Мне очень трудно думать о чем-то другом, кроме победы «Арсенала» в АПЛ.

Прошло 20 лет с тех пор, как мы брали лигу в последний раз. Тогда я еще был (всего лишь) редактором Daily Mirror, Блэр все еще был у власти, айфонов не существовало, а твиттер (от английского слова tweet — «чирикать») был чем-то, что птицы делают на деревьях», – написал журналист и телеведущий в соцсетях.

«Арсенал» идет 1-м в таблице АПЛ, набрав 77 очков. У «Ман Сити» 73 балла и два матча в запасе.

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12 комментариев
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Тогда существовал на телевизоре телетекст, по которому я смотрел турнирную таблицу АПЛ 🙂
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+9
Ответ ML26
Роналду и Месси только начинали свои карьеры, Греки сенсационно выиграли Евро. И многое другое
Порту выиграл ЛЧ.
+6
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Что-было во время последнего чемпионства Арсенала:

№1 Вышли Человек Паук 2 и Гарри Поттер Узник Азкабана
№2 Джордж Буш младший выиграл выборы президента США 2004 года
№3 В производстве был Резидент Эвил 4
№4 Вышел сиквел Шрека
№5 Война в Ираке
№6 Беслан...
+4
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+4
да капец как пора бы уже, хочется чтобы наконец-то Арсенал АПЛ , последние 2 сезона просто потрясающие
+4
0
+4
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что-было во время последнего чемпионства Арсенала: №1 Вышли Человек Паук 2 и Гарри Поттер Узник Азкабана №2 Джордж Буш младший выиграл выборы президента США 2004 года №3 В производстве был Резидент Эвил 4 №4 Вышел сиквел Шрека №5 Война в Ираке №6 Беслан...
Роналду и Месси только начинали свои карьеры, Греки сенсационно выиграли Евро. И многое другое
+5
-1
+4
Ответ ML26
Роналду и Месси только начинали свои карьеры, Греки сенсационно выиграли Евро. И многое другое
И ещё Валенсия кажется выиграла Ла лигу
+1
0
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Буду топить за победу МС, чтобы вот такие вот люди не вылезали
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О чемпионстве Арсенала нужно говорить после завоевания титула, вообще то. Но в голове Моргана похоже птицы делают тоже, что делают на деревьях, поэтому ему простительно)
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Бакс стоил -28 рублей. Губернаторы регионов РФ избирались на выборах. Президент США с супругой отдыхали в Ново-Огарево и катались на раритетной Волге.
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А если не получится выиграть чемпионат, Пирс будет первым поливать грязью Арсенал.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что-было во время последнего чемпионства Арсенала: №1 Вышли Человек Паук 2 и Гарри Поттер Узник Азкабана №2 Джордж Буш младший выиграл выборы президента США 2004 года №3 В производстве был Резидент Эвил 4 №4 Вышел сиквел Шрека №5 Война в Ираке №6 Беслан...
Ещё Великий Владимир Путин переизбран президентом)))
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