Пирс Морган: «Трудно думать о чем-то, кроме чемпионства «Арсенала». Последний титул был 20 лет назад. Тогда еще не существовало айфонов»
Пирс Морган не может не думать о чемпионстве «Арсенала».
«Мне очень трудно думать о чем-то другом, кроме победы «Арсенала» в АПЛ.
Прошло 20 лет с тех пор, как мы брали лигу в последний раз. Тогда я еще был (всего лишь) редактором Daily Mirror, Блэр все еще был у власти, айфонов не существовало, а твиттер (от английского слова tweet — «чирикать») был чем-то, что птицы делают на деревьях», – написал журналист и телеведущий в соцсетях.
«Арсенал» идет 1-м в таблице АПЛ, набрав 77 очков. У «Ман Сити» 73 балла и два матча в запасе.
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