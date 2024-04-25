Пирс Морган: «Трудно думать о чем-то, кроме чемпионства «Арсенала». Последний титул был 20 лет назад. Тогда еще не существовало айфонов»

Пирс Морган не может не думать о чемпионстве «Арсенала».

«Мне очень трудно думать о чем-то другом, кроме победы « » в .

Прошло 20 лет с тех пор, как мы брали лигу в последний раз. Тогда я еще был (всего лишь) редактором Daily Mirror, Блэр все еще был у власти, айфонов не существовало, а твиттер (от английского слова tweet — «чирикать») был чем-то, что птицы делают на деревьях», – написал журналист и телеведущий в соцсетях.

«Арсенал» идет 1-м в таблице АПЛ, набрав 77 очков. У «Ман Сити» 73 балла и два матча в запасе.