Морган поддержал «Брайтон» перед матчем с «Ман Сити»: «Я провел большую часть своей юности в этом городе и ходил там на матчи. Вперед, вы можете это сделать 🙏🏽»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Пирс Морган Футбол

Пирс Морган поддержал «Брайтон» перед игрой с «Манчестер Сити».

Сегодня команды проведут матч в рамках 29-го тура АПЛ. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я вырос в 16 милях от Брайтона. Большую часть своей юности я провел в Брайтоне. Раньше я ходил на «Брайтон» как на свой второй любимый, «местный» клуб, когда не мог попасть на матчи «Арсенала». Два моих любимых игрока «Арсенала» пришли из «Брайтона».

Вперед, «Брайтон», вы можете это сделать 🙏🏽», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

«Канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков после 34 матчей. «Горожане» отстают на 4 балла при двух матчах в запасе.

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Аналогично. С детства за Брайтон!
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