Морган поддержал «Брайтон» перед матчем с «Ман Сити»: «Я провел большую часть своей юности в этом городе и ходил там на матчи. Вперед, вы можете это сделать 🙏🏽»

Пирс Морган поддержал «Брайтон» перед игрой с «Манчестер Сити».

Сегодня команды проведут матч в рамках 29-го тура АПЛ. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я вырос в 16 милях от Брайтона. Большую часть своей юности я провел в Брайтоне. Раньше я ходил на « » как на свой второй любимый, «местный» клуб, когда не мог попасть на матчи «Арсенала». Два моих любимых игрока «Арсенала» пришли из «Брайтона».

Вперед, «Брайтон», вы можете это сделать 🙏🏽», – написал телеведущий и болельщик « ».

«Канониры» лидируют в турнирной таблице , набрав 77 очков после 34 матчей. «Горожане» отстают на 4 балла при двух матчах в запасе.