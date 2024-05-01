Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России.

Об этом этом сообщило фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона».

Для посещения матча ЦСКА – «Зенит» не требуется карта болельщика. Ожидается, что активные фанаты обеих команд будут присутствовать на трибунах стадиона «ВЭБ Арена».

«Фанатскими движениями ЦСКА и «Зенита» принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на завтрашнем матче, как это было на игре за Суперкубок России в июле прошлого года», – говорится в телеграм-канале «Ландскроны».

Первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» состоится в Москве 2 мая. Начало – в 19:15 по московскому времени.