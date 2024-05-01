Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Ландскрона Футбол

Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России.

Об этом этом сообщило фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона».

Для посещения матча ЦСКА – «Зенит» не требуется карта болельщика. Ожидается, что активные фанаты обеих команд будут присутствовать на трибунах стадиона «ВЭБ Арена».

«Фанатскими движениями ЦСКА и «Зенита» принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на завтрашнем матче, как это было на игре за Суперкубок России в июле прошлого года», – говорится в телеграм-канале «Ландскроны».

Первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» состоится в Москве 2 мая. Начало – в 19:15 по московскому времени.

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26 комментариев
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Поэтому давайте оскорблять и тех и других в комментах
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Наверное последний матч без фан айди, так что лучше посвятить его поддержке своих команд
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Ну всё правильно👏👏

Между фанатами двух лучших клубов России должно быть взаимное уважение👍
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А вот пресс-служба ЦСКА не отказалась
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Договорились фанаты ЦСКА и Зенита,а страдают кб
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Ответ Властимил
Наверное последний матч без фан айди, так что лучше посвятить его поддержке своих команд
Предпоследний. Еще в Петербурге играть. Я планировала 2-го быть в Москве и сходить на матч. Не получится, поездка изменена.
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Ответ rigobersong
Такие конечно фанатики забавные со своими полупротестами:))
А куда баварский кружок пропал на аве?😏
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Ответ Властимил
ну так там еврейское мутное быдло, все эти брейды и прочие, которых даже из локомотива выгнали за воровство и бездарность, им уважение неведомо
А при чём здесь их национальность? 😎
+3
-1
+2
Ответ Заборостроитель
А куда баварский кружок пропал на аве?😏
Зачем он мне?:) Через недельку еще поставлю, 1й этап эксперимента был удачный, забайтить хомячков проще простого:))
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А почему не совместное заявление, а только от Зенита?
Но в любом случае молодцы, если это так.
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А нельзя ли это вообще распространить на всех? Пусть фан движение будет только поддержкой своих 🤷🏿‍♂️
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При дзагоеве и Газзаеве такой ##### не было

А эти дурачки типа теперь не ярославка и ландскрона, а эспаньола обхамоненная
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Ответ qiqe
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Ответ CoMoBo3
А при чём здесь их национальность? 😎
может, и не при чем:)
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Ответ Катя СПб
Предпоследний. Еще в Петербурге играть. Я планировала 2-го быть в Москве и сходить на матч. Не получится, поездка изменена.
Держите в курсе
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