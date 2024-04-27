Тен Хаг об ЛЧ: «Нелегко занять 4-е место, когда так сильно отстаешь. «МЮ» нужна была победа над «Бернли»
Эрик тен Хаг признает, что попасть в Лигу чемпионов будет тяжело.
– Выход в Лигу Европы кажется наиболее вероятным итогом.
– Таковы факты. Нелегко занять четвертое место, когда так сильно отстаешь.
Нам нужна была победа [над «Бернли»]. Последние недели мы создавали выигрышную ситуацию, но затем отдавали игры.
Отставание слишком велико для этого этапа сезона, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».