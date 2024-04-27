Тен Хаг об ЛЧ: «Нелегко занять 4-е место, когда так сильно отстаешь. «МЮ» нужна была победа над «Бернли»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Бернли Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг признает, что попасть в Лигу чемпионов будет тяжело.

– Выход в Лигу Европы кажется наиболее вероятным итогом.

– Таковы факты. Нелегко занять четвертое место, когда так сильно отстаешь.

Нам нужна была победа [над «Бернли»]. Последние недели мы создавали выигрышную ситуацию, но затем отдавали игры.

Отставание слишком велико для этого этапа сезона, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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7 комментариев
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Он реально не в адеквате или это такой троллинг?
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Ответ FilFil
Он реально не в адеквате или это такой троллинг?
Я не удивлюсь если потом выяснится что Хак болен слабоумием, манией величия, слепой или вообще ненормальный с желтой карточкой.
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Вот у Сереги Кефира за МЮ интересно смотреть))
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рот его белизной полоскал
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Интересно что думает Рэдклиф об этих интервью? Зачем ждать конца сезона, если можно уже готовиться к новому сезону с новым тренером?!
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хаг умственно отстает.
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Смотреть матчи под твоим управлением команды вот это не легко
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