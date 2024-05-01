Игорь Шалимов: «Ощущение, что «Зенит» может упустить титул. Кассьерра мало забивает, Клаудиньо и Вендел выглядят не так ярко, как в прошлом году»

Теги Зенит премьер-лига Россия Игорь Шалимов Диего Лаксальт Матео Кассьерра Клаудиньо Вендел Футбол

Игорь Шалимов допустил, что «Зенит» упустит чемпионский титул.

В 26-м туре Мир РПЛ петербуржцы уступили «Динамо» (0:1).

«Очень понравилось «Динамо» – мобилизованная команда, которая ждала своего шанса. Есть четверка защитников плюс Лаксальт, остальные ребята больше на атаку.

Что касается «Зенита», то был боевой состав. Но есть очевидная проблема в атаке – Кассьерра весной выглядит плохо, – забивает мало. Он часто в тех позициях, откуда голы не забивают, не получается доставить мяч в опасную точку. Не так ярко, как в прошлом году, выглядят Вендел и Клаудиньо, играют низко, а фланги включались редко. Не функционируют винтики в позиционной атаке – дело не в том, что команда не забивает, проблема в том, что команда не создает.

Поражения от «Рубина» и сейчас от «Динамо» не случайны. При этом не могу сказать, что «Зенит» играет спустя рукава. Просто элементы игры, которые отработаны очень хорошо – например, игра флангами – вообще не работали в этот раз. И уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лаксальта, по чесноку во втором тайме уже не должно было быть на поле.Только судья перепутал грязную манеру игры с силовой.Впрочем, результат на табло,что тут обсуждать. А Шалимову обидно,шестой год команды из Москвы на вторых ролях.
+7
-4
+3
что то Краснодар не горит желанием стать чемпионом
0
0
0
в этом сезоне для Краснодара был реальный шанс на чемпионство, а вот в следующем сезоне думаю даже в тройке ни будут
0
0
0
После увольнения Ивича Краснодар сам отдал чемпионство Зениту и перевязал ленточкой. Привет Галицкому.
В чемпионство Динамо, которое проигрывает по три матча подряд совсем не верится.
Так что Зенит. Остальные еще нестабильнее.
0
0
0
Все решено! Оставшиеся четыре тура это формальность! Победитель кубка, тоже известен!) (с) А. Медведев
0
0
0
Ответ IgorBudda
Может и упустить. Я буду рад чемпионству и Краснодара, и Динамо!
Болельщика Спартака видать издалека😎
0
0
0
Ответ CoMoBo3
Болельщика Спартака видать издалека😎
С детства за Спартак!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий