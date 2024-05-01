Игорь Шалимов: «Ощущение, что «Зенит» может упустить титул. Кассьерра мало забивает, Клаудиньо и Вендел выглядят не так ярко, как в прошлом году»

Игорь Шалимов допустил, что «Зенит» упустит чемпионский титул.

В 26-м туре Мир РПЛ петербуржцы уступили «Динамо» (0:1).

«Очень понравилось «Динамо» – мобилизованная команда, которая ждала своего шанса. Есть четверка защитников плюс , остальные ребята больше на атаку.

Что касается « », то был боевой состав. Но есть очевидная проблема в атаке – весной выглядит плохо, – забивает мало. Он часто в тех позициях, откуда голы не забивают, не получается доставить мяч в опасную точку. Не так ярко, как в прошлом году, выглядят и , играют низко, а фланги включались редко. Не функционируют винтики в позиционной атаке – дело не в том, что команда не забивает, проблема в том, что команда не создает.

Поражения от «Рубина» и сейчас от «Динамо» не случайны. При этом не могу сказать, что «Зенит» играет спустя рукава. Просто элементы игры, которые отработаны очень хорошо – например, игра флангами – вообще не работали в этот раз. И уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.