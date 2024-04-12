Владислав Радимов: «Для «Краснодара» игра с «Зенитом» – матчбол на своей подаче, матч истории клуба. Выигрывай – и все зависит только от тебя»

Владислав Радимов считает, что игра с «Зенитом» – важнейшая в истории «Краснодара».

В субботу «Краснодар» примет «Зенит» в матче 24-го тура Мир РПЛ.

«Краснодар» не уйдет от своего футбола, они не будут закрываться от «Зенита». Будут гнуть свою линию. У «быков» приличная линия обороны, если мы не считаем ошибок . Не знаю, будет он играть или нет. Средняя линия одна из лучших в стране и соперничает с «Зенитом».

Смотрите: , , . Они в первой части‑то были сильные, а теперь еще и Кастаньо появился. У «Зенита»: Барриос, , плюс Вендел. Правда, последнего нужно заменить сейчас. Варианты: Ахметов, Коваленко, Ерохин, молодой Васильев. У всех стоит вопрос игровой практики, тут нужно думать.

Вывод, что в средней линии «Краснодар» точно не уступит в этом матче. Что касается атаки, у питерцев Педро, Кассьерра, Сергеев, а у «Краснодара» Кордоба. Хуже, что ли? Везде плюс‑минус равная история. На стороне «Краснодара» еще и стадион, «Зенит» будет с тяжелой дороги. Понимаю, что можно сказать, что «быки» так ездят больше 15 раз в году, но сейчас в такой дороге будут именно питерцы. Плюс климат, перепады температуры. По всем вводным «Краснодар» как минимум не хуже.

Этот матч с «Зенитом» для «быков» – матчбол всего чемпионата, потому что при победе они обгоняют соперника, а потом у них еще и много домашних матчей, всего несколько выездов. Да и к тому же остается всего семь туров до конца. По статистике «Краснодар» не проигрывает у себя дома.

Матч с «Зенитом» мало того что матчбол, так еще и на своей подаче. Это, как бы это пафосно ни звучало, матч истории «Краснодара». Выигрывай – и все зависит только от тебя, не нужно уже смотреть на «Зенит» и других. Просто побеждать», – сказал бывший игрок «Зенита» .

«Зенит» с 44 очками лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, «Краснодар» с 43 баллами идет вторым.