Семак о продлении контракта до 2030-го: «Вернемся к этому в конце сезона – график достаточно сложный»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказался о продлении контракта с «Зенитом».

Как стало известно ранее, стороны достигли принципиальной договоренности о продлении соглашения до мая 2030 года.

– Вчера появилась информация о том, что вы находитесь на финишной прямой в вопросе продления соглашения с клубом. Расскажите, как продвигаются переговоры.

– Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам – календарь плотный и насыщенный – мы вернемся к этому вопросу в конце сезона.

В том, что касается самой мысли поговорить на этот счет, то, конечно, она приятна. Такое отношение руководства к работе тренерского штаба за эти шесть лет, подведение определенных итогов выступления нашей команды – думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся.

Мы вернемся к нему позже – график достаточно сложный, мы будем готовиться к следующим матчам. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления, – заявил главный тренер «Зенита».

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12 комментариев
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Семак продлили потому, что это всем выгодно:

1) Зачем приглашать иностранного тренера, если в Еврокубках всё равно не играют, а РПЛ выигрывается

2) Зачем самому Семаку что-то менять, если лучше Зенита в РФ он ничего не найдёт, а в Европе тренеровать судя по всему не собирается

Вот и продлили до 2030
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Семака продлили за стабильность, выстроенную структуру, результаты, командный рисунок, да хотя бы за то что в Зените он в доску свой, в отличие от того же Дзюбы, и его уважают на всех уровнях, начиная от игроков, заканчивая руководством.

Тот самый случай, когда от долговременного сотрудничества выигрывают все стороны, кроме хейтеров Зенита.
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Ответ Мукунку хороший
Сложный график чего? График безделия? Тут да.. не поспоришь..работяга ты наш))
3 матча с ЦСКА за 12 дней, исторически сложный выезд в Грозный, Ростов Карпина. Ну и Факел. 6 игр за 23 дня, 5 из них явно не проходные.
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Ответ Black Phoenix
Семака продлили за стабильность, выстроенную структуру, результаты, командный рисунок, да хотя бы за то что в Зените он в доску свой, в отличие от того же Дзюбы, и его уважают на всех уровнях, начиная от игроков, заканчивая руководством. Тот самый случай, когда от долговременного сотрудничества выигрывают все стороны, кроме хейтеров Зенита.
Он не проиграл ни одного! Чемпионата с момента возглавления Зенита

Это ли не показатель стабильности?
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всех всё устраивает, так чего велосипед изобретать? единственное, что от итогового места будет зависеть сумма контракта
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В текущей ситуации это 100% обоюдовыгодное соглашение
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Правильные слова Сергея Богдановича, в конце сезона надо будет это обсудить
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