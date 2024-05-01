Семак о продлении контракта до 2030-го: «Вернемся к этому в конце сезона – график достаточно сложный»

Сергей Семак высказался о продлении контракта с «Зенитом».

Как стало известно ранее, стороны достигли принципиальной договоренности о продлении соглашения до мая 2030 года.

– Вчера появилась информация о том, что вы находитесь на финишной прямой в вопросе продления соглашения с клубом. Расскажите, как продвигаются переговоры.

– Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам – календарь плотный и насыщенный – мы вернемся к этому вопросу в конце сезона.

В том, что касается самой мысли поговорить на этот счет, то, конечно, она приятна. Такое отношение руководства к работе тренерского штаба за эти шесть лет, подведение определенных итогов выступления нашей команды – думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся.

Мы вернемся к нему позже – график достаточно сложный, мы будем готовиться к следующим матчам. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления, – заявил главный тренер « ».

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