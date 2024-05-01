Аршавин о продлении Семака до 2030-го: «Зенит» дает понять, что стоит за тренером. Человек может работать вдолгую и не бояться ошибаться»
Андрей Аршавин высказался о решении «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.
Стороны достигли договоренности о продлении соглашения до 2030 года.
«Отличное и своевременное предложение от клуба! Это вселяет уверенность, дает понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворен работой. Человек может работать вдолгую и не бояться делать какие-то ошибки.
Считаю, что это хорошая новость для всех болельщиков «Зенита», – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.