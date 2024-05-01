Аршавин о продлении Семака до 2030-го: «Зенит» дает понять, что стоит за тренером. Человек может работать вдолгую и не бояться ошибаться»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Р-Спорт Футбол

Андрей Аршавин высказался о решении «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.

Стороны достигли договоренности о продлении соглашения до 2030 года.

«Отличное и своевременное предложение от клуба! Это вселяет уверенность, дает понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворен работой. Человек может работать вдолгую и не бояться делать какие-то ошибки.

Считаю, что это хорошая новость для всех болельщиков «Зенита», – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.

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14 комментариев
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
"Выйгрывать Мальмё",ахахаха.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Брюгге и Мальмё - были сильнее Спартака и остаются сильнее Спартака😀
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Ответ Spartakus1984
НУ и бред ты написал))
Попробуй опровергни.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Алешка, а как так получается, что твой кумир, он же верховно главнокомандующий, допустил Зенитом закупку иностранцев на народные деньги?
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Букмекеры зато могут делать ставки на год/сезон отставки. Инвестиции и вложения будут для кого-то, так сказать.
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Ответ Spartakus1984
Легко,Спартак с ними не играл,поэтому проверить кто сильнее нельзя.
Спартак не играл с Реалом. Получается Реал не сильнее Спартака?
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