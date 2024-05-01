Орлов о Семаке: «Вполне может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона. Он растет как тренер»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о будущем Сергея Семака в «Зените».

Ранее стало известно, что главный тренер петербуржской команды продлит контракт до 2030 года

– Думаю, Сергей Семак вполне может превратиться в такого петербургского Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона. Почему нет? Хотя тут все во многом зависит от его желания.

«Зенит» предлагает продлить контракт, и Семак должен принять решение. У него очень хорошая пресса, к нему очень хорошее отношение всех людей. Конечно, есть какие-то недруги, но это от зависти. Он, конечно, завоевал авторитет как тренер, растет как тренер. И сейчас статистика у него великолепная.

Так что «Зенит» предпринял очень правильный ход, чтобы сейчас в концовке и у Сергея Семака была мотивация, это его приободрит. Игроки к нему хорошо относятся и будут играть за тренера. Конфликтов с игроками на протяжении пяти лет у него нет, за исключением одного.

Артема Дзюбы?

– Да, но его в команде нет. У него теперь подобный конфликт в «Локомотиве» с другим тренером. Когда-то был конфликт с Карпиным, всегда вообще со всеми конфликт. Но, если Семак останется, он должен будет обновлять команду. Его позиция – кто хочет уйти, ради бога, мы никого не держим. Он в этом смысле демократичен. Так что летом, я думаю, мы увидим обновление «Зенита», – сказал футбольный комментатор. 

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13 комментариев
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У него теперь подобный конфликт в «Локомотиве» с другим тренером. Когда-то был конфликт с Карпиным, всегда вообще со всеми конфликт.
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Не стыдно Геннадий? Хуже бабушек у подъезда ведёшь себя
+5
0
+5
А Венгер и Фергюсон тоже играли дома в пять защитников против соперников из низов таблицы?
+11
-9
+2
Ему бы для начала в российского Старкова превратиться.
+7
-6
+1
Так это Малколм рос клуб, после его ухода уже никто не растет
+2
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+1
тренер чисто для внутренних задач, что в принципе логично, но на перспективу вообще не вариант
+6
-6
0
Семак растет как тренер? Деградирует как раз.
+1
-1
0
Ответ Виктор
А поведай ка нам, чего добились остальные тренеры РПЛ хотя бы в России?
дай любому тренеру, такой подбор игроков и возможности их купить условно Черчесову,Карпину, то результат будет таким же
+2
-2
0
Ответ Ранис Загидулин
дай любому тренеру, такой подбор игроков и возможности их купить условно Черчесову,Карпину, то результат будет таким же
Примерно такой же подбор игроков давали Манчини с Боашем, однако те провалились
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Ответ Konstantin Frolov
Примерно такой же подбор игроков давали Манчини с Боашем, однако те провалились
ну тогда и чемпионат был в разы сильнее при этих тренерах, Манчини можно сказать что провалился, про Боаша такое сказать нельзя, человек группу разгромил в ЛЧ, Луческу же игроков просто не купили, а только уходили, один только уход Витселя чего стоит, Семак же пришел, когда руководство избавились от аргов, и купили Ракицкого, Азмуна, Баррикады, тогда как остальные клубы покинули сильные иностранцы, и по набирали шлак не от хорошей жизни, то есть попросту больше не могли себе позволить хороших игроков
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