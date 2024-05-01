Энрике о возможном квадрупле: «ПСЖ» должен хорошо справляться с эмоциями и не воспринимать давление как угрозу» 

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике высказался о возможной победе «ПСЖ» в 4 турнирах сезона.

Парижане уже победили в Лиге 1 и Суперкубке Франции и сыграют в финале Кубка страны и полуфинале Лиги чемпионов.

«С тех пор, как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба, мы находимся в процессе совершенствования. И это все еще только начало этого проекта.

До конца сезона остался один месяц, и мы все еще можем выиграть все четыре турнира. Мы должны хорошо справляться с эмоциями и не воспринимать давление как угрозу», – сказал главный тренер «ПСЖ» перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Суперкубок не относится к Квадруплу, спортс!!!
+5
-1
+4
ПСЖ должен проверить, чтобы в бухгалтерии ничего не перепутали
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий