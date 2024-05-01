Энрике о возможном квадрупле: «ПСЖ» должен хорошо справляться с эмоциями и не воспринимать давление как угрозу»
Луис Энрике высказался о возможной победе «ПСЖ» в 4 турнирах сезона.
Парижане уже победили в Лиге 1 и Суперкубке Франции и сыграют в финале Кубка страны и полуфинале Лиги чемпионов.
«С тех пор, как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба, мы находимся в процессе совершенствования. И это все еще только начало этого проекта.
До конца сезона остался один месяц, и мы все еще можем выиграть все четыре турнира. Мы должны хорошо справляться с эмоциями и не воспринимать давление как угрозу», – сказал главный тренер «ПСЖ» перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».