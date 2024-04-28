«ПСЖ» может сделать квадрупл. Клуб взял Лигу 1 и Суперкубок Франции и сыграет в финале Кубка и полуфинале ЛЧ

«ПСЖ» имеет шансы на квадрупл в текущем сезоне.

Сегодня парижский клуб досрочно стал чемпионом Франции. В начале года команда завоевала , обыграв «Тулузу» (2:0).

На данный момент команда , работающего в Париже первый сезон, сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. В полуфинале ЛЧ «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а в финале Кубка – с « ».

Отметим, что выиграть квадрупл ранее не удавалось ни одному французскому клубу. «ПСЖ» был близок к этому достижению в сезоне-2019/2020, когда под руководством стал чемпионом Лиги 1, завоевал и Кубок французской лиги, но не сумел одолеть «Баварию» в финале Лиги чемпионов.

Энрике о возможном квадрупле «ПСЖ»: «Мы мотивированы сделать это, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны»