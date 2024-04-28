«ПСЖ» может сделать квадрупл. Клуб взял Лигу 1 и Суперкубок Франции и сыграет в финале Кубка и полуфинале ЛЧ
«ПСЖ» имеет шансы на квадрупл в текущем сезоне.
Сегодня парижский клуб досрочно стал чемпионом Франции. В начале года команда завоевала Суперкубок Франции, обыграв «Тулузу» (2:0).
На данный момент команда Луиса Энрике, работающего в Париже первый сезон, сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. В полуфинале ЛЧ «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а в финале Кубка – с «Лионом».
Отметим, что выиграть квадрупл ранее не удавалось ни одному французскому клубу. «ПСЖ» был близок к этому достижению в сезоне-2019/2020, когда под руководством Томаса Тухеля стал чемпионом Лиги 1, завоевал Кубок Франции и Кубок французской лиги, но не сумел одолеть «Баварию» в финале Лиги чемпионов.
Энрике о возможном квадрупле «ПСЖ»: «Мы мотивированы сделать это, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны»
Реальность: Псж.
Ладно, на самом деле если начинаются разговоры про квадрпулл, то его вероятность уменьшается на 90 %. 🤣
Сейчас был бы квадрупл вместо страдатьпла
"В 2010-х термины «квадрупл», «квинтупл» и «секступл» использовались для обозначения команд, выигравших за сезон или год четыре, пять или шесть трофеев. В их числе.
Национальные титулы:
Победа в национальном чемпионате
Победа в национальном кубке
Победа в национальном суперкубке или кубке лиги
Международные титулы:
Победа в Лиге чемпионов УЕФА
Победа в Суперкубке УЕФА
Победа в Клубном чемпионате мира".
То есть, суперкубки - национальные или европейские - естественно, включаются в число трофеев. Вперед, за квадруплом!
P.S. А нет, вроде заикнулся. Зря, конечно, про такие вещи надо постфактум говорить
Вот поржу с этого