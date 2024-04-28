«ПСЖ» может сделать квадрупл. Клуб взял Лигу 1 и Суперкубок Франции и сыграет в финале Кубка и полуфинале ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Лион ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Суперкубок Франции Томас Тухель Кубок лиги Франция Футбол

«ПСЖ» имеет шансы на квадрупл в текущем сезоне.

Сегодня парижский клуб досрочно стал чемпионом Франции. В начале года команда завоевала Суперкубок Франции, обыграв «Тулузу» (2:0).

На данный момент команда Луиса Энрике, работающего в Париже первый сезон, сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов и Кубке Франции.  В полуфинале ЛЧ «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а в финале Кубка – с «Лионом».

Отметим, что выиграть квадрупл ранее не удавалось ни одному французскому клубу. «ПСЖ» был близок к этому достижению в сезоне-2019/2020, когда под руководством Томаса Тухеля стал чемпионом Лиги 1, завоевал Кубок Франции и Кубок французской лиги, но не сумел одолеть «Баварию» в финале Лиги чемпионов.

Энрике о возможном квадрупле «ПСЖ»: «Мы мотивированы сделать это, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны»

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45 комментариев
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Про какой квадрупл вы тут пишите, если кубка французкой лиги уже не существует, суперкубок не входит в квадрупл. Квадрупл это - кубок лиги, кубок страны, чемпионат и победа в ЛЧ. Селтик брал такой квадрупл в сезоне 1966/67.
+101
-14
+87
Впервые слышу чтобы суперкубок учитывался в разрезе требла, квадрупла и т.п.
+63
-3
+60
Ответ Yobo
Про какой квадрупл вы тут пишите, если кубка французкой лиги уже не существует, суперкубок не входит в квадрупл. Квадрупл это - кубок лиги, кубок страны, чемпионат и победа в ЛЧ. Селтик брал такой квадрупл в сезоне 1966/67.
есть требл. а все остальное - любые другие кубки
+58
-3
+55
Ответ DNMA
Впервые слышу чтобы суперкубок учитывался в разрезе требла, квадрупла и т.п.
Я бы и кубок лиги не считал. Он же не везде есть
+38
-1
+37
Квадрпулл: ожидание Ливерпуль.
Реальность: Псж.
Ладно, на самом деле если начинаются разговоры про квадрпулл, то его вероятность уменьшается на 90 %. 🤣
+35
-4
+31
Ответ Yobo
Про какой квадрупл вы тут пишите, если кубка французкой лиги уже не существует, суперкубок не входит в квадрупл. Квадрупл это - кубок лиги, кубок страны, чемпионат и победа в ЛЧ. Селтик брал такой квадрупл в сезоне 1966/67.
Вы правы. Победы в турнирах, включающих не более 2 матчей, не учитываются. Но есть одно замечание. Квадрупл это - кубок лиги (можно заменить победой в клубном ЧМ), кубок страны, чемпионат и победа в любом континентальном кубке.
+15
0
+15
Надо поменьше говорить о квадруплах, а то вместо ожиданий получается кое что на букву З)
+13
-4
+9
Ответ Блуждающий странник
Надо поменьше говорить о квадруплах, а то вместо ожиданий получается кое что на букву З)
похоже об этом только на Спортс говорят
+6
-1
+5
По итогу разделят другой титул с Ливерпулем
+7
-3
+4
Ждём!
+3
0
+3
одни уже взяли. пришел черед следующих.
+2
0
+2
Ответ Иван Есев
Стоило избавиться от карликого балласта, так сразу поперло. И кубок кзяли наконец-то, и дальше 1/8 в ЛЧ прошли.
Месси разрывает МЛС вообще-то!
+1
0
+1
Решфорд мог же в ПСЖ перейти
Сейчас был бы квадрупл вместо страдатьпла
+2
-1
+1
Ответ Kubinec_
в финале против Баварии трудно будет
А Ювентус где играет?)
+1
0
+1
**лупол им, а не квадрупол
+3
-2
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К вопросу о терминологии. Беру статью в Википедии: Секступл (футбол).
"В 2010-х термины «квадрупл», «квинтупл» и «секступл» использовались для обозначения команд, выигравших за сезон или год четыре, пять или шесть трофеев. В их числе.
Национальные титулы:
Победа в национальном чемпионате
Победа в национальном кубке
Победа в национальном суперкубке или кубке лиги
Международные титулы:
Победа в Лиге чемпионов УЕФА
Победа в Суперкубке УЕФА
Победа в Клубном чемпионате мира".
То есть, суперкубки - национальные или европейские - естественно, включаются в число трофеев. Вперед, за квадруплом!
+2
-1
+1
Будет как с Ливером. Залупл.
+2
-1
+1
это называется агентство по выдумыванию новостей
+1
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+1
Сбросили балласт в виде аргентинского пешехода - вот и результат
+6
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Вот что значит во время избавиться от пешехода)
+8
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Я думаю единственный Квадрупл который может выиграть Псж это Залупл
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Мбаппе и залупл.
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С каких пор Суперкубок входит в зачет треблов, квадруплов и так далее?
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Ответ Kubinec_
в финале против Баварии трудно будет
А Бавария уже там?
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Ответ Акер
Квадрпулл: ожидание Ливерпуль. Реальность: Псж. Ладно, на самом деле если начинаются разговоры про квадрпулл, то его вероятность уменьшается на 90 %. 🤣
Энрике поумнее Клоппа и про квадрупл не заикается.
P.S. А нет, вроде заикнулся. Зря, конечно, про такие вещи надо постфактум говорить
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Ответ Зубы Дзюбы
Я бы и кубок лиги не считал. Он же не везде есть
Ну в Кубке хотя бы несколько матчей
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ПСЖ выиграет квадрупл быстрее Манчестер Сити
Вот поржу с этого
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Ответ Topwintop
Главных и самых титулованных клубов своих стран.
Главный клуб франций без лиги чемпионов))
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Ответ Данзан Басаев
По итогу разделят другой титул с Ливерпулем
Чемпионом страны в отличие от Ливерпуля они уже стали, так что залупла тоже не будет
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