«Не позволяйте никому говорить, что АПЛ не лучшая лига в мире. Не уверен, что полуфиналисты попали бы в ЛЧ из Премьер-лиги». Мерсон о вылете «Сити» и «Арсенала»
Пол Мерсон считает АПЛ лучшей лигой в мире, несмотря на неудачи клубов в ЛЧ.
Вчера «Манчестер Сити» и «Арсенал» покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала, вылетев от «Реала» и «Баварии» соответственно. В полуфинале не сыграют команды из Англии.
«Для игроков участие в гонках всегда сопряжено с трудностями. Трудно поддерживать высокий уровень энергии. Но Премьер-лига неумолима, это другой уровень игры.
Я не хочу оправдывать команды. «Арсенал» не проявил себя, они не были хороши. «Ман Сити» уничтожил «Реал», но удача была не на их стороне.
Тем не менее, пожалуйста, не позволяйте никому говорить вам, что Премьер-лига не лучшая лига в мире.
Честно говоря, я не уверен на 100 процентов, что какая-либо из команд, вышедших в полуфинал Лиги чемпионов, попала бы туда, отыграв сезон из 38 игр в Премьер-лиге.
Посмотрите на «Байер», который завоевал чемпионство с отрывом в 16 очков и не проигрывает весь сезон. Им понадобилось два гола со стандарта, чтобы обойти «Вест Хэм».
Это же было видно в матче «Манчестер Сити» против «Реала». «Сити» находился на другой планете по сравнению с «Реалом», – заявил бывший игрок «Арсенала».
Мерсон о вылете клубов АПЛ из ЛЧ: «Они играют в самой сложной лиге мира. Командам из других чемпионатов не за что бороться, и они могут сосредоточиться на еврокубках»
реал: в полуфинале лч👀
Бедняжка, как он страдает весной от обострения.
Это определяет высокий уровень в том числе средний.
На дистанции Сити, возможно, сильнейший клуб мира. Но ЛЧ тем и хороша и интересна, что это кубковая система.
Команда должна быть лучше здесь и сейчас. Все остальное вторично.
Реал или Бавария выиграли бы АПЛ уже в марте))