«Не позволяйте никому говорить, что АПЛ не лучшая лига в мире. Не уверен, что полуфиналисты попали бы в ЛЧ из Премьер-лиги». Мерсон о вылете «Сити» и «Арсенала»

Пол Мерсон считает АПЛ лучшей лигой в мире, несмотря на неудачи клубов в ЛЧ.

Вчера «Манчестер Сити» и «Арсенал» покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала, вылетев от «Реала» и «Баварии» соответственно. В полуфинале не сыграют команды из Англии.

«Для игроков участие в гонках всегда сопряжено с трудностями. Трудно поддерживать высокий уровень энергии. Но Премьер-лига неумолима, это другой уровень игры.

Я не хочу оправдывать команды. «Арсенал» не проявил себя, они не были хороши. « » уничтожил «Реал», но удача была не на их стороне.

Тем не менее, пожалуйста, не позволяйте никому говорить вам, что Премьер-лига не лучшая лига в мире.

Честно говоря, я не уверен на 100 процентов, что какая-либо из команд, вышедших в полуфинал , попала бы туда, отыграв сезон из 38 игр в Премьер-лиге.

Посмотрите на « », который завоевал чемпионство с отрывом в 16 очков и не проигрывает весь сезон. Им понадобилось два гола со стандарта, чтобы обойти « ».

Это же было видно в матче «Манчестер Сити» против «Реала». «Сити» находился на другой планете по сравнению с « », – заявил бывший игрок « ».

Мерсон о вылете клубов АПЛ из ЛЧ: «Они играют в самой сложной лиге мира. Командам из других чемпионатов не за что бороться, и они могут сосредоточиться на еврокубках»