«Не позволяйте никому говорить, что АПЛ не лучшая лига в мире. Не уверен, что полуфиналисты попали бы в ЛЧ из Премьер-лиги». Мерсон о вылете «Сити» и «Арсенала»

Теги Бавария Байер Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает АПЛ лучшей лигой в мире, несмотря на неудачи клубов в ЛЧ.

Вчера «Манчестер Сити» и «Арсенал» покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала, вылетев от «Реала» и «Баварии» соответственно. В полуфинале не сыграют команды из Англии.

«Для игроков участие в гонках всегда сопряжено с трудностями. Трудно поддерживать высокий уровень энергии. Но Премьер-лига неумолима, это другой уровень игры.

Я не хочу оправдывать команды. «Арсенал» не проявил себя, они не были хороши. «Ман Сити» уничтожил «Реал», но удача была не на их стороне.

Тем не менее, пожалуйста, не позволяйте никому говорить вам, что Премьер-лига не лучшая лига в мире.

Честно говоря, я не уверен на 100 процентов, что какая-либо из команд, вышедших в полуфинал Лиги чемпионов, попала бы туда, отыграв сезон из 38 игр в Премьер-лиге. 

Посмотрите на «Байер», который завоевал чемпионство с отрывом в 16 очков и не проигрывает весь сезон. Им понадобилось два гола со стандарта, чтобы обойти «Вест Хэм».

Это же было видно в матче «Манчестер Сити» против «Реала». «Сити» находился на другой планете по сравнению с «Реалом», – заявил бывший игрок «Арсенала».

Мерсон о вылете клубов АПЛ из ЛЧ: «Они играют в самой сложной лиге мира. Командам из других чемпионатов не за что бороться, и они могут сосредоточиться на еврокубках»

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106 комментариев
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Из серии "Месси не забил бы и гола дождливым вечером в Стоке". А на деле испанцы регулярно унижают клубы АПЛ и не только испанцы...
+121
-19
+102
Не позволяйте никому говорить, что ФНЛ не лучшая лига в мире. Не уверен, что полуфиналисты ЛЧ попали бы в РПЛ даже через переходные матчи!
+76
-13
+63
Это Реал с Баварией бы не попали?
+49
-5
+44
Ответ Александр Белов
Из серии "Месси не забил бы и гола дождливым вечером в Стоке". А на деле испанцы регулярно унижают клубы АПЛ и не только испанцы...
Есть рейтинг уефа и он достаточно объективно отражает ситуацию, со спортивной точки зрения. Если же судить по количеству вышедших команд в полуфинал лч, одного года, то можно договорится, что испанская и французская лига равны, а немецкая на порядок сильнее их обоих.
+40
-13
+27
сити: на другой планете🤩
реал: в полуфинале лч👀
+28
-2
+26
Ответ Александр Белов
Из серии "Месси не забил бы и гола дождливым вечером в Стоке". А на деле испанцы регулярно унижают клубы АПЛ и не только испанцы...
Просто английские эксперты в лице бывших игроков (привет Каррагеру) слишком большого мнения о своих командах лучшей лиги мира и не могут достойно принять поражение
+25
-3
+22
Ответ Log in
Походу мужик зависим от ставок. Либо поехавший поцреот тамошнего разлива
Англичан бомбит сильно от отсутствия успехов на международной спортивной арене. Они сильно болеют из за того,что последний успех сборной был в 1966м. Именно поэтому любой английский эксперт-патриот будет с пеной у рта доказывать,что просмотр АПЛ лечит от рака или СПИДа
+19
-2
+17
Я думал что этим бредом про лучшую лигу мира болеют только местная школота, а оно вот как)) взять последние 10 лет, 20, 30, 40 лет… Ла Лига более успешна в Европе. Бей-беги лига богатая, но перед испанцами в известную позу встают регулярно
+23
-6
+17
Походу мужик зависим от ставок. Либо поехавший поцреот тамошнего разлива
+10
0
+10
Никак лекарства от слабоумия не подвезут Мерсону.
Бедняжка, как он страдает весной от обострения.
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У англичан как обычно зашкаливает снобизометр и чувство собственной исключительности. ))) В этом смысле они только армянам уступают.))
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-2
+10
А почему он не хочет вспоминать страдания МЮ в группе смерти с Галатасараем и Копенгагеном?
+10
-1
+9
Ох уж эти сектанты величия АПЛ. И уровень там другой, и за чемпионство борьба только там проходит, и аутсайдеры только в Англии очки у лидеров умеют отнимать...
+10
-1
+9
Ответ Aleksandr Dubovik
Это Реал с Баварией бы не попали?
Насчет Боруссии возможно и прав, но остальные 3 команды вполне могли попасть) естественно логично было бы тогда заменить эти 3 клуба на других топ клуба, например убрать Сити, Ливер и Арсенал, и думаю Реал ПСЖ и Бавария так же прошли бы в лч
+9
-1
+8
Сегодня ещё Вест Хэм и Ливерпуль вылетят и гештальт будет закрыт.
+7
-1
+6
Не уверен что лидеры АПЛ чего то бы достигли в ФНЛ. Поэтому не надо нам тут по ушам ездить про т.н . "силу" АПЛ.
+7
-1
+6
Что сборная Англии, что АПЛ сильно переоценены. Сразу отвечу оппонентам: "Смотрите на табло"
+8
-3
+5
Да не, не бомбит у него
+6
-1
+5
Ответ Ебздрогыч
Не позволяйте никому говорить, что ФНЛ не лучшая лига в мире. Не уверен, что полуфиналисты ЛЧ попали бы в РПЛ даже через переходные матчи!
Разве что через путь регионов
+5
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+5
Ответ Иван Лапин
Хорошо, АПЛ - бей-беги лига. А что тогда Ла Лига? Ломай ноги - пасуй 85 минут поперек поля лига? Ла Лига - унылое создание.
Поперек поля вчера пасовала команда АПЛ, манчестер сити если не ошибаюсь название.
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+4
Объективно АПЛ - самая богатая лига мира.
Это определяет высокий уровень в том числе средний.
На дистанции Сити, возможно, сильнейший клуб мира. Но ЛЧ тем и хороша и интересна, что это кубковая система.
Команда должна быть лучше здесь и сейчас. Все остальное вторично.
+4
0
+4
Лучшая лига мира - это ФНЛ. Акрон уничтожил бы Мансити, поделил на ноль
+5
-1
+4
Что это за горящий ноунейм?))
Реал или Бавария выиграли бы АПЛ уже в марте))
+4
0
+4
Ответ Ozz99
Есть рейтинг уефа и он достаточно объективно отражает ситуацию, со спортивной точки зрения. Если же судить по количеству вышедших команд в полуфинал лч, одного года, то можно договорится, что испанская и французская лига равны, а немецкая на порядок сильнее их обоих.
Стоп, но ведь когда апл из этого рейтинга чуть было итальянцы на 4 место не выбили, вы говорили, что рейтинг фигня, клубы апл просто заточены на внутренний турнир))))
+4
-1
+3
Не, я может чего не понимаю, респект чемпионату и всё дела, но я в 23 бегал 3 раза в неделю и как-то бегалось без массажистов, без криокамер, без супер гурманских диет… Не, ну ладно, если бы там дядьки бегали, любители, без ежедневных тренировок, а вместо дней восстановления- обычные трудовые будни. Холанд-молодой бык, у нас бы такой пахал и пахал, еще бы ночь с матрешкой гулял, а потом снова пахал и не вякнул бы. Хз что с этими варварами, уже не те, их сериалы посмотришь, так они огромными мечами и топорами под сорок лет махают, а потом пируют ночь. Че то где-то система дала сбой
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
А почему он не хочет вспоминать страдания МЮ в группе смерти с Галатасараем и Копенгагеном?
🤣🤣🤣
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Не позволяйте никому говорить, что ФНЛ не лучшая лига в мире. Не уверен, что полуфиналисты ЛЧ попали бы в РПЛ даже через переходные матчи!
Их не пустили бы из-за стадиона не в РФ)
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Не позволяйте никому говорить, что ФНЛ не лучшая лига в мире. Не уверен, что полуфиналисты ЛЧ попали бы в РПЛ даже через переходные матчи!
И уж точно из неё в Лигу чемпионов даже Манчестер Сити не вышел бы
+3
0
+3
Ответ Кармоид
Бред - это судить о силе лиг по еврокубкам
Бред это вести рассуждения как этот тип из новости.
+2
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Ответ Трусы Газзаева
Англичан бомбит сильно от отсутствия успехов на международной спортивной арене. Они сильно болеют из за того,что последний успех сборной был в 1966м. Именно поэтому любой английский эксперт-патриот будет с пеной у рта доказывать,что просмотр АПЛ лечит от рака или СПИДа
Ну почему же? Если от просмотра АПЛ сойти с ума - там пофтг и рак , и СПИД.
+2
0
+2
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