Эксперт в чтении по губам: «Салах сказал Клоппу, что ничего не может сделать и получит красную карточку»
Эксперт в чтении по губам разобрался, что Мохамед Салах сказал Юргену Клоппу.
Вингер «Ливерпуля» поругался с главным тренером при выходе на замену на 79-й минуте игры с «Вест Хэмом».
«Когда Клопп попытался пожать Салаху руку, тот лишь слабо шлепнул по ней.
Салах сказал: «Я ничего не могу сделать, ничего».
Ответ Клоппа непонятен, по всей видимости, Салах не подготовился так быстро, как было нужно Клоппу. Клопп подошел к Салаху и сказал тому нечто такое, что вывело Мохамеда из себя.
Затем Салах сказал: «Я получу красную карточку, я сделаю это! После семи лет, после семи лет работы, после семи лет!»
После этого Нуньес увел его в сторону», – сообщил Джон Кэссиди.
Салах: " Я ничего не могу сделать, ничего", хотя "Я получу красную карточку, я сделаю это! После семи лет, после семи лет, после семи лет! "