Эксперт в чтении по губам: «Салах сказал Клоппу, что ничего не может сделать и получит красную карточку»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

Эксперт в чтении по губам разобрался, что Мохамед Салах сказал Юргену Клоппу.

Вингер «Ливерпуля» поругался с главным тренером при выходе на замену на 79-й минуте игры с «Вест Хэмом».

«Когда Клопп попытался пожать Салаху руку, тот лишь слабо шлепнул по ней.

Салах сказал: «Я ничего не могу сделать, ничего».

Ответ Клоппа непонятен, по всей видимости, Салах не подготовился так быстро, как было нужно Клоппу. Клопп подошел к Салаху и сказал тому нечто такое, что вывело Мохамеда из себя.

Затем Салах сказал: «Я получу красную карточку, я сделаю это! После семи лет, после семи лет работы, после семи лет!»

После этого Нуньес увел его в сторону», – сообщил Джон Кэссиди.

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28 комментариев
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И это после семи лет!
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Клопп сказал: "Пора в Саудовскую Аравию."
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Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
Полиция юмора, вы арестованы.
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после семи, семи, прием, как поняли? конец связи
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В итоге и ничего не сделал, но и красную не получил.
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После стольких лет, Мухамед? - Всегда
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Клопп: "Мохаммед, я 7 лет в Ливерпуле, а ты ради меня ничего яркого даже не сделал!"
Салах: " Я ничего не могу сделать, ничего", хотя "Я получу красную карточку, я сделаю это! После семи лет, после семи лет, после семи лет! "
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До встречи в Майнце сказал Салах
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Рэп?
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Я так и не понял. После скольки лет?
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Клопп сказал, что Салах останется на восьмой год в Ливере. Дальше уже сами знаете
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https://twitter.com/koma_AFC/status/1784231045744726192?t=jfdYfWs-YePhEWHc20uqkQ&s=19
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После семи пока в СА
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Да что эта деревяшка себе позволяет?
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Салах Клоппу:Проверим, проверим
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Салах обещал отомстить Клоппу?
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Ответ Н.Ф.
И это после семи лет!
Салах - Клоппу: "где ты был семь лет?"
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Ответ los merengues
Полиция юмора, вы арестованы.
🤣🤣🤣🤣
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