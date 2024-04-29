Эксперт в чтении по губам: «Салах сказал Клоппу, что ничего не может сделать и получит красную карточку»

Эксперт в чтении по губам разобрался, что Мохамед Салах сказал Юргену Клоппу.

Вингер « » поругался с главным тренером при выходе на замену на 79-й минуте игры с « ».

«Когда Клопп попытался пожать Салаху руку, тот лишь слабо шлепнул по ней.

Салах сказал: «Я ничего не могу сделать, ничего».

Ответ Клоппа непонятен, по всей видимости, Салах не подготовился так быстро, как было нужно Клоппу. Клопп подошел к Салаху и сказал тому нечто такое, что вывело из себя.

Затем Салах сказал: «Я получу красную карточку, я сделаю это! После семи лет, после семи лет работы, после семи лет!»

После этого Нуньес увел его в сторону», – сообщил Джон Кэссиди.