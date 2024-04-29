Шмейхель предложил «МЮ» Тухеля: «Тренер для больших клубов. У него есть авторитет, он доказал, что умеет побеждать. В нем есть нечто такое, что есть в Клоппе»

Петер Шмейхель предложил «Манчестер Юнайтед» пригласить Томаса Тухеля.

«Если бы « » искал тренера, то стоило бы упомянуть в этой связи. Обязательно.

У него подходящий статус, у него есть авторитет, он доказал, что способен побеждать, а это очень важно, на мой взгляд. Он приходит внедрять свою систему игры. Да, он тренер для больших клубов.

Мне он нравится. Я имел удовольствие пару раз брать у него интервью, его познания в футболе поразительны.

Думаю, ему немного не повезло оказаться в двух больших клубах в не самый успешный период их истории, когда ничто не работало как надо. Хотя не то чтобы он не преуспел в « ». Он выиграл Лигу чемпионов.

Мне он попросту нравится, что-то в нем есть. Он излучает авторитет. Нельзя сравнивать людей, но в нем есть нечто такое, что есть в . Вы знаете, что он делает», – сказал бывший вратарь «МЮ» в эфире beIN Sports.