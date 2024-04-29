Шмейхель предложил «МЮ» Тухеля: «Тренер для больших клубов. У него есть авторитет, он доказал, что умеет побеждать. В нем есть нечто такое, что есть в Клоппе»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Петер Шмейхель Томас Тухель Футбол

Петер Шмейхель предложил «Манчестер Юнайтед» пригласить Томаса Тухеля.

«Если бы «Манчестер Юнайтед» искал тренера, то Томаса стоило бы упомянуть в этой связи. Обязательно.

У него подходящий статус, у него есть авторитет, он доказал, что способен побеждать, а это очень важно, на мой взгляд. Он приходит внедрять свою систему игры. Да, он тренер для больших клубов.

Мне он нравится. Я имел удовольствие пару раз брать у него интервью, его познания в футболе поразительны.

Думаю, ему немного не повезло оказаться в двух больших клубах в не самый успешный период их истории, когда ничто не работало как надо. Хотя не то чтобы он не преуспел в «Челси». Он выиграл Лигу чемпионов.

Мне он попросту нравится, что-то в нем есть. Он излучает авторитет. Нельзя сравнивать людей, но в нем есть нечто такое, что есть в Клоппе. Вы знаете, что он делает», – сказал бывший вратарь «МЮ» в эфире beIN Sports.

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11 комментариев
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Вообще-то Тухель - самое очевидное и простое решение всех вопросов с тренером в МЮ. Но они не ищут легких путей, опять наймут каких то Саутгейтов и Поттеров с компанией :)))
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Тухель - шикарный тренер, но ему сложно работать под давлением. Лучше всего, когда на него нет огромного давления, как сейчас в Баварии, вот тогда он даст максимум. Даже недавно после объявления об уходе Бавария сразу же попадает в полуфинал ЛЧ, пройдя сильный Арсенал. Так и в Челси: пришёл в кризисную команду Лэмпарда и сходу сделал лучшей в Европе. МЮ нужно любым способом цепляться за него, потому что он даст результат наверняка.
+8
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+7
Ответ Акер
Тухель - шикарный тренер, но ему сложно работать под давлением. Лучше всего, когда на него нет огромного давления, как сейчас в Баварии, вот тогда он даст максимум. Даже недавно после объявления об уходе Бавария сразу же попадает в полуфинал ЛЧ, пройдя сильный Арсенал. Так и в Челси: пришёл в кризисную команду Лэмпарда и сходу сделал лучшей в Европе. МЮ нужно любым способом цепляться за него, потому что он даст результат наверняка.
Но ведь в МЮ остаётся большим клубом и давление там всегда есть, даже в такие тухлые времена.
Тренер то хороший, но МЮ большие проблемы с составом, а Тухель часто ругался с руководством по этой теме и по итогу уходил со скандалом.
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Кроме немецких корней, ничего общего с Клоппом не вижу. Тен Хаг заслуживает шанса показать себя в нормальном сезоне. То что какая то толпа не совсем умных людей судит его за плохие результаты не замечая что у нас половина основного состава в лазарете заставляет меня сомневаться в адекватном понимании футбола людей. Все уже забыли что в первом сезоне он показал на что способен и занял не стыдное третье место в чемпионате. Лично я в проблемах МЮ по большей части виню личные неудачные отрезки некоторых игроков (Онана, Каземиро, Рэшфорд, Бруну) а также естественно ненормальную укомплектованность состава. 10HAG IN!
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Ответ ta-tosha
Вообще-то Тухель - самое очевидное и простое решение всех вопросов с тренером в МЮ. Но они не ищут легких путей, опять наймут каких то Саутгейтов и Поттеров с компанией :)))
Если только самое очевидное и простое решение показать свою некомпетентность для нового руководства))
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Ответ Виталий Ан
Может быть. Но у Тухеля ко всему скверный, конфликтный характер, а в МЮ сейчас не самый простой климат. Это очень серьезный риск. Им бы кого-то вроде Постекоглу что ли. Не знаю может Эмери, если его не сожрут эти бестолочи.
Самый серьезный риск - это сидение 11 год в заднице. Вернее в беспросветной заднице. С диким блевотным рефлексом от всех их болельщиков, особо местных.
Если какой нибудь Тухель или Конте вернут болельщикам радость хоть на сезон - игра стоит свеч.
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Дух Шиллера?
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Вариант достаточно реалистичный. Ибо, это третья альтернатива Англо специалисту (Сауту, Поттеру) и Тен Хагу. Я честно не знаю, как будет с Тухелем. Он вроде и может, а вроде и нет, но скорее нет. Рэдклифф ищет долгосрочный вариант со спокойном тренером, но тут несостыковка, так же МЮ не планируют бороться за чемпионство (никто не против, просто задача будет попасть в ЛЧ) тут тоже как бы будет конфликт с ним, ибо он за каждый матч будет отчитывать и начнет требовать в конечном счёте. У Тен Хага единственный козырь, что под него уже ничего не надо делать состав, а так он конечно под такие критерии не конкурент Сауту, Поттеру. С теми слухами, что подаются сейчас - мой фаворит Поттер, ибо Саутгейта не считаю топ специалистом в плане тактики и видения игры, Поттер в этом плане намного лучше. Тен Хаг автоматически отбрасывается, если начнут продавать "его" игроков, тут как бы понятно, но по трансферным слухам - Тен Хаг уже как бы уволен.
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Ответ ta-tosha
Вообще-то Тухель - самое очевидное и простое решение всех вопросов с тренером в МЮ. Но они не ищут легких путей, опять наймут каких то Саутгейтов и Поттеров с компанией :)))
Может быть. Но у Тухеля ко всему скверный, конфликтный характер, а в МЮ сейчас не самый простой климат. Это очень серьезный риск. Им бы кого-то вроде Постекоглу что ли. Не знаю может Эмери, если его не сожрут эти бестолочи.
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