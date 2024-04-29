Невилл о стычке Салаха и Клоппа: «Неприятно видеть это между прекрасным тренером и потрясающим игроком. Две большие личности. Просто наступает момент, когда нужен перерыв»

Гари Невилл высказался о конфликте Юргена Клоппа и Мохамеда Салаха.

Египтянин и главный тренер «Ливерпуля» поругались в матче с «Вест Хэмом».

« просто уперся в кирпичную стену. Нужно быть осторожным, здесь [в дерби северного Лондона] был игрок по имени Сон, который, я думаю, также уперся в стену, наверное, около 18 месяцев назад, когда он выглядел так, будто его не существует.

Такие игроки играют так много и так стабильно, а Салах практически постоянно присутствует в составе на протяжении шести или семи лет. Просто наступает момент, когда нужен перерыв. Неприятно, когда ты видишь [это между] прекрасным тренером и потрясающим игроком.

У меня такое было в « » несколько раз. Есть только один победитель, и то, что тренер уходит, немного помогает . Думаю, если это будет продолжаться до конца сезона, то возникнет небольшая проблема. Две большие личности, два характера.

Единственный пример, который я знаю, – это когда объявил, что уходит в конце сезона-2001/02. Это были неприятные последние четыре или пять месяцев, потому что это создало неопределенность в клубе, и было много спекуляций.

Разговоры никогда не идут на пользу, когда они ведутся не о том, что ты делаешь в данный момент, а о том, кто придет и что будет в следующем сезоне.

В следующий раз, когда Фергюсон ушел в отставку, он объявил об этом в конце сезона, потому что знал, что в первый раз это было ошибкой. Он понимал, что в основном эти разговоры не помогают игрокам. Это не помогло ему, болельщикам. Это не помогло никому.

Все говорили, что это положительный момент. Это прощальная встреча. Мы все знаем. Мы можем поехать в Дублин и наслаждаться жизнью, выиграв четыре трофея. В какой-то момент люди использовали это как положительный момент. Теперь все пошло немного не так.

Я всегда считаю, что судить о команде нужно по ожиданиям в начале сезона, и если бы вы сказали мне, что « » выиграет трофей и финиширует третьим», я бы сказал, что это был чертовски хороший сезон, не имея полузащиты в начале сезона и с мыслями о перестройке», – сказал бывший игрок «МЮ» .

Джейми Каррагер: «Клопп и Салах – легенды «Ливерпуля». Пусть они сами разберутся»