Невилл о стычке Салаха и Клоппа: «Неприятно видеть это между прекрасным тренером и потрясающим игроком. Две большие личности. Просто наступает момент, когда нужен перерыв»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Алекс Фергюсон Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Сон Хын Мин Мохамед Салах Футбол

Гари Невилл высказался о конфликте Юргена Клоппа и Мохамеда Салаха.

Египтянин и главный тренер «Ливерпуля» поругались в матче с «Вест Хэмом». 

«Салах просто уперся в кирпичную стену. Нужно быть осторожным, здесь [в дерби северного Лондона] был игрок по имени Сон, который, я думаю, также уперся в стену, наверное, около 18 месяцев назад, когда он выглядел так, будто его не существует.

Такие игроки играют так много и так стабильно, а Салах практически постоянно присутствует в составе на протяжении шести или семи лет. Просто наступает момент, когда нужен перерыв. Неприятно, когда ты видишь [это между] прекрасным тренером и потрясающим игроком.

У меня такое было в «Манчестер Юнайтед» несколько раз. Есть только один победитель, и то, что тренер уходит, немного помогает Салаху. Думаю, если это будет продолжаться до конца сезона, то возникнет небольшая проблема. Две большие личности, два характера.

Единственный пример, который я знаю, – это когда Алекс Фергюсон объявил, что уходит в конце сезона-2001/02. Это были неприятные последние четыре или пять месяцев, потому что это создало неопределенность в клубе, и было много спекуляций.

Разговоры никогда не идут на пользу, когда они ведутся не о том, что ты делаешь в данный момент, а о том, кто придет и что будет в следующем сезоне.

В следующий раз, когда Фергюсон ушел в отставку, он объявил об этом в конце сезона, потому что знал, что в первый раз это было ошибкой. Он понимал, что в основном эти разговоры не помогают игрокам. Это не помогло ему, болельщикам. Это не помогло никому.

Все говорили, что это положительный момент. Это прощальная встреча. Мы все знаем. Мы можем поехать в Дублин и наслаждаться жизнью, выиграв четыре трофея. В какой-то момент люди использовали это как положительный момент. Теперь все пошло немного не так.

Я всегда считаю, что судить о команде нужно по ожиданиям в начале сезона, и если бы вы сказали мне, что «Ливерпуль» выиграет трофей и финиширует третьим», я бы сказал, что это был чертовски хороший сезон, не имея полузащиты в начале сезона и с мыслями о перестройке», – сказал бывший игрок «МЮ» Гари Невилл.

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10 комментариев
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Салаху бы свой тон поумерить, клоп его раскрыл и дал дом, а то так бы и скитался по клубам второго эшелона
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Значит точно Салах перейдёт в СА.
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Ферги в таких ситуациях избавлялся от виновника неприятностей.
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Хороший анализ от Гари.
А что касается инцидента, то очень противно видеть такое от Салаха. Сколько бы голов он не забил и какой бы вклад не сделал, главная звезда и босс в команде - это Клопп. Даже если ты ненавидишь так Клоппа, то потерпи ты уже эти оставшиеся игры. Подпортил он о себе впечатления. Радует, что подавляющая часть фанатов, не только здесь, но и англоязычных поддерживают Клоппа.
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В целом сезон хороший. По ходу сезона ожидания возросли, поэтому чувствуется разочарование. Но перестройка частично произведена. Клопп оставляет после себя не руины. Ещё один повод быть ему благодарным за всё что он сделал для клуба.
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Чутка не дотерпели до лета
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Салах, конечно разочаровал,пусть едет куда-то дальше,с богом. В Ливере он сделал,что мог
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Не знаю, что там наш Юрген и наш Мухамед не поделили...
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