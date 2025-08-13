Хасанби Биджиев: «Никогда изменение лимита не приводило к чему-то хорошему. В РПЛ должна быть конкуренция»
Хасанби Биджиев не считает, что в России нужно ужесточить лимит на легионеров.
«В нашем футболе было столько изменений лимита… За все время это ни разу не дало резкий толчок. А изменения были часто.
Есть и положительные, и отрицательные стороны. Никогда изменение лимита не приводило к чему-то хорошему. У нас и так достаточно лимитов, начиная со Второй лиги. В РПЛ должна быть конкуренция», – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
