Хасанби Биджиев: «Никогда изменение лимита не приводило к чему-то хорошему. В РПЛ должна быть конкуренция»

Хасанби Биджиев не считает, что в России нужно ужесточить лимит на легионеров.

«В нашем футболе было столько изменений лимита… За все время это ни разу не дало резкий толчок. А изменения были часто.

Есть и положительные, и отрицательные стороны. Никогда изменение лимита не приводило к чему-то хорошему. У нас и так достаточно лимитов, начиная со Второй лиги. В РПЛ должна быть конкуренция», – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо ».