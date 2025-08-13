«Ман Сити» добавил Аклиуша в шорт-лист. «Байер» тоже интересуется вингером «Монако»
Магн Аклиуш интересен «Манчестер Сити».
«Горожане» добавили вингера «Монако» в шорт-лист кандидатов на приобретение в это трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
На подписание 23-летнего француза также претендует «Байер».
В прошлом сезоне Лиги 1 Магн провел 32 матча, отличившись 5 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Аклиуш интересен «Интеру» и неназванному европейскому топ-клубу. «Монако» хочет получить около 70 млн евро (L’Equipe)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
