«Ман Сити» добавил Аклиуша в шорт-лист. «Байер» тоже интересуется вингером «Монако»

Магн Аклиуш интересен «Манчестер Сити».

«Горожане» добавили вингера «Монако» в шорт-лист кандидатов на приобретение в это трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

На подписание 23-летнего француза также претендует «Байер ».

В прошлом сезоне Лиги 1 Магн провел 32 матча, отличившись 5 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

Аклиуш интересен «Интеру» и неназванному европейскому топ-клубу. «Монако» хочет получить около 70 млн евро (L’Equipe)