И.о. главы RFEF стал подозреваемым по делу о коррупции при заключении контракта с Саудовской Аравией. Он приехал в суд как свидетель

Теги Жерар Пике Луис Рубиалес происшествия Суперкубок Испании Федерация футбола Испании Футбол

Педро Роча, и.о. главы RFEF, может быть причастен к нарушению закона.

В настоящее время в Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Согласно условиям договора, RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.

20 марта Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации, а также более чем в 10 домах, в том числе у экс-главы федерации Луиса Рубиалеса.

As сообщает, что Педро Роча, исполняющий обязанности руководителя RFEF и единственный кандидат на этот пост, сегодня явился в суд Махадаонды в качестве свидетеля. Он начал давать показания по делу, но примерно спустя час заседание было прервано в связи с запросом об изменении процессуального статуса работника административного аппарата федерации. Теперь Роча тоже находится под следствием.

Следует отметить, что в своих показаниях он возложил всю ответственность за возможные нарушения на Рубиалеса и его советника Томаса Гонсалеса Куэто. О контракте с Саудовской Аравией Роча, по его словам, не знал, поскольку был назначен вице-президентом RFEF спустя год после его заключения и в дальнейшем его не обсуждал.

Также и.о. главы федерации заявил, что о причастности экс-защитника сборной Испании Жерара Пике к переговорам между сторонами он и вовсе узнал из прессы.

Рубиалесу грозит арест. Обвиняют в отмывах на контракте с Саудовской Аравией, он прячется в Доминикане

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2 комментария
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Возникает очень интересный вопрос - а не Пике ли всех сдал ?
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А если Пике был посредником - ему вполне так может прилететь.
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