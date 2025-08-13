Мостовой о будущем Станковича: «Мне вообще все равно! Кто-то мое мнение слушает? У нас же к футбольным людям не прислушиваются. Поэтому у нас и футбол такой!»

Александр Мостовой порассуждал о будущем Деяна Станковича.

Во вторник «Спартак » уступил махачкалинскому «Динамо » во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, по пенальти 3:4).

«Спартак» не проиграл – сыграл вничью. В принципе, с нашим форматом Кубка это не важно, у команды есть победа и ничья. В Кубке ничего страшного нет, тем более что схема такая, что ты не вылетаешь, а падаешь в Путь регионов и там играешь дальше. А впереди игра с «Зенитом » – вот здесь и посмотрим, что будет. Нужно дождаться этой игры.

Думаю, после матча с «Зенитом» тоже вряд ли что-то изменится. Контракт-то со Станковичем подписан и летом был продлен. Хотя в нашем футболе что только не происходит. Я уже давно ничему не удивляюсь – сегодня могут подписать, через неделю убрать, а еще через неделю можно оказаться в другой команде», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Вместе с тем Мостовой признался, что его не волнует будущее сербского специалиста.

«Мне вообще все равно! Кто-то мое мнение слушает? У нас же к футбольным людям не прислушиваются, у нас же в футболе разбираются те, кто в него не играл. Поэтому у нас и футбол такой! Зато они себе жизнь устраивают за счет нас, футбольных людей, которые жизнь футболу отдали. Поэтому какой смысл об этом говорить из года в год», – сказал экс-футболист.