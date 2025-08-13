Ромеро будет капитаном «Тоттенхэма» после ухода Сона

«Тоттенхэм» назначил нового капитана.

Эту роль будет выполнять защитник Кристиан Ромеро. Ранее капитаном команды был Сон Хын Мин – этим летом он перешел в «Лос-Анджелес».

«У меня состоялся хороший разговор с Кристианом Ромеро , он станет нашим капитаном.

Я думаю, у него есть все необходимые качества. Он демонстрирует лидерское поведение на поле, заводит команду, а за пределами поля он всегда подталкивает команду вперед.

Я также хочу, чтобы у меня была группа лидеров. Конечно, один из них будет носить повязку и будет капитаном, но я бы хотел, чтобы в команде было как можно больше лидеров, от четырех до пяти человек, которые могли бы помочь, потому что со мной ситуация такая же: я не могу все делать в одиночку и нуждаюсь в превосходном тренерском штабе.

Я назову эту группу лидеров после этого трансферного окна, чтобы у меня было время все оценить», – сказал главный тренер «шпор» Томас Франк .