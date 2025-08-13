Минута молчания в память о Жоте и его брате пройдет перед матчами 1-го тура АПЛ

Клубы АПЛ почтут память Диогу Жоты.

Матчи 1-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в память о бывшем нападающем «Ливерпуля » и его брате Андре Тейшейре да Силве, пишет BBC. Футболисты выйдут на поле с траурными повязками.

Напомним, Диогу Жота и Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

До перехода в «Ливерпуль» Жота также играл в Англии за «Вулверхэмптон».

