Минута молчания в память о Жоте и его брате пройдет перед матчами 1-го тура АПЛ
Клубы АПЛ почтут память Диогу Жоты.
Матчи 1-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в память о бывшем нападающем «Ливерпуля» и его брате Андре Тейшейре да Силве, пишет BBC. Футболисты выйдут на поле с траурными повязками.
Напомним, Диогу Жота и Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
До перехода в «Ливерпуль» Жота также играл в Англии за «Вулверхэмптон».
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
