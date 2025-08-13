Владимир Габулов: «Качество футбола как продукта и вида спорта в России не развивается. Нет такого, что у нас есть одна проблема, которую можно решить и все наладится»

Владимир Габулов высказался о проблемах российского футбола.

«Главная проблема российского футбола? Есть ряд проблем, которые сказываются и на профессиональном, и на детском, и на любительском уровне. Нет такого, что у нас есть одна проблема, которую можно решить и в нашем футболе все наладится.

Чтобы футбол развивался, надо все системно реализовывать. Не от случая к случаю, а с помощью стратегических программ. Имею в виду не только развитие лиг или любительского футбола, а все в комплексе. Одно должно дополнять другое. Важный фактор – развитие детского футбола и развитие инфраструктуры для него. Факторов, которые нужно улучшать, – много.

Нам нужно улучшать деятельность по всем направлениям. Это касается и подготовки детских тренеров, и создания инфраструктуры для детско-юношеских школ, и системной реализации подготовки молодых футболистов, и реализации единых методических программ по всей стране. И это должно касаться всей территории страны от больших городов до малых населенных пунктов.

Это касается и реформации профессиональных лиг, чтобы увеличить количество профессиональных клубов. Это еще и создание инфраструктуры в низших лигах, и создание условий там, чтобы маленькие и полупрофессиональные клубы могли зарабатывать деньги.

Это я еще не дошел до больших клубов и развития лиги. Да, у нас РПЛ функционирует неплохо. У лиги неплохие экономические показатели. Но в целом качество футбола как продукта и как вида спорта на территории всей нашей страны не развивается. И это проблема, которая скажется, когда, дай Бог, мы вернемся в международные соревнования. Нужно развивать продукт, а для этого многое нужно сделать», – сказал бывший вратарь сборной России.