Сакки о Хейлунде: «Если зовет «Милан» – надо паковать чемоданы и садиться в первый самолет до Мальпенсы. Гонка кажется преувеличенной, это не ван Бастен или один из лучших форвардов Европы»

Арриго Сакки высказался о нежелании Расмуса Хейлунда переходить в «Милан».

«Если он предпочитает сидеть на лавке или на трибунах «Олд Траффорд», а не выходить в стартовом составе «Милана», то руководству «россонери» следует отпустить этого нападающего и сосредоточиться на том, кто действительно хочет носить футболку «россонери».

«Милан» нужно любить – он не может быть запасным вариантом. Первое требуемое качество – надежность. Потом идет все остальное. Но если ты ненадежен, если в тебе нет внутреннего огня, если ты не готов жертвовать собой ради клуба и партнеров по команде – ему лучше остаться дома.  

Самое главное: мы ведь говорим не о [Марко] ван Бастене или об одном из лучших нападающих Европы на данный момент. Он неплохой игрок, но не более. Поэтому эта гонка за ним кажется мне преувеличенной. Однако, учитывая дефицит форвардов, я понимаю стремление руководства «россонери» заполучить хотя бы одного.

Я не понимаю его выбора. Если тебя зовет «Милан» – надо паковать чемоданы и садиться в первый самолет до Мальпенсы (аэропот Милана – Спортс’‘). «Милан» в мире футбола – имя легендарное. Я бы всех купленных игроков водил в зал трофеев, чтобы они в полной мере поняли, куда попали. Это они должны быть благодарны за то, что их подписали, а не наоборот. Я ясно выражаюсь? Сначала клуб, потом игрок.

Конечно, «Манчестер Юнайтед», ради всего святого, – тоже легендарная команда, но, с одной стороны, есть клуб – «Милан», который предлагает тебе постоянное место, а с другой – клуб, который делает все, чтобы тебя продать.

Возможно, он хочет доказать «Манчестер Юнайтед», что не хуже недавно купленных игроков? Это может быть объяснением, но иногда следование инстинктам – не лучший путь. Думаю, для Хейлунда было бы лучше воспользоваться предложением «Милана». Он сомневается и не уверен? Не проблема. Он остается там, где есть, а «Милан» думает о другом игроке, который, возможно, действительно хочет носить футболку «россонери». 

Модрич в сорок лет, после всего, что он выиграл с «Реалом», решил пережить опыт главного героя в «Милане», потому что «Милан» для него – исторический клуб, известный во всем мире. И он хочет быть частью этой истории.

Хейлунд же, напротив, кривит рот, когда слышит само слово «Милан»... Нет! Такой не пойдет», – сказал бывший главный тренер «Милана». 

«МЮ» сообщил Хейлунду, что ему нужно уйти, манкунианцы предпочитаю продать форварда, но не исключают аренду. Переговоры с «Миланом» продолжаются (Бен Джейкобс)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
