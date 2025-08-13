Ольга Смородская: «Все выбранные «Спартаком» иностранцы абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – какое-то несчастье, а не тренер»

Ольга Смородская ответила на вопрос о том, какой тренер нужен «Спартаку».

– Тренера сторонние лица не выбирают. Выбирает клуб, они знают атмосферу, знают, в какой футбол хотят играть. Знают, какие есть финансовые возможности.

Я считаю, что все выбранные «Спартаком » иностранцы были никому неизвестны и абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – не исключение. Это какое-то несчастье, а не тренер. Он не имеет никакого отношения к тренерскому искусству.

– Кто нужен «Спартаку»?

– Грубо говоря, Анчелотти , – сказала экс-президент «Локомотива».