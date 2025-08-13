«Аталанта» предложила 35+5 млн евро за форварда «Фулхэма» Муниза
«Аталанта» может подписать нападающего «Фулхэма».
По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб предложил 35 миллионов евро и еще 5 млн в качестве бонусов за Родриго Муниза. Президент бергамасков Антонио Перкасси лично отправился в Лондон для проведения переговоров.
В «Аталанте» надеются, что такое предложение устроит англичан. Сам футболист хочет перейти в команду из Серии А.
«Дачники» пока откладывают решение – они хотят сначала найти замену Мунизу.
В прошлом сезоне АПЛ 24-летний бразилец провел 31 матч, отличившись 8 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
