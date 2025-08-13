«Аталанта» предложила 35+5 млн евро за форварда «Фулхэма» Муниза

«Аталанта» может подписать нападающего «Фулхэма».

По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб предложил 35 миллионов евро и еще 5 млн в качестве бонусов за Родриго Муниза . Президент бергамасков Антонио Перкасси лично отправился в Лондон для проведения переговоров.

В «Аталанте» надеются, что такое предложение устроит англичан. Сам футболист хочет перейти в команду из Серии А.

«Дачники» пока откладывают решение – они хотят сначала найти замену Мунизу.

В прошлом сезоне АПЛ 24-летний бразилец провел 31 матч, отличившись 8 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .