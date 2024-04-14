«💩 Дело плохо пахнет. Боюсь, как бы у Испании не отняли ЧМ-2030». Касильяс об обысках в RFEF

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Луис Рубиалес Ла Лига происшествия Федерация футбола Испании ЧМ-2030 соцсети Футбол

Икер Касильяс высказался о коррупционном расследовании в отношении RFEF.

В настоящее время в Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Согласно условиям договора, RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.

В конце марта Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации, а также более чем в 10 домах, в том числе у экс-главы федерации Луиса Рубиалеса.

Исполняющий обязанности руководителя RFEF Педро Роча в своих показаниях возложил всю ответственность за возможные нарушения на Рубиалеса и его советника Томаса Гонсалеса Куэто. О контракте с Саудовской Аравией Роча, по его словам, не знал, поскольку был назначен вице-президентом RFEF спустя год после его заключения и в дальнейшем его не обсуждал.

«💩💩💩💩💩💩💩💩 Дело очень плохо пахнет... Боюсь, как бы [у Испании] не отняли ЧМ-2030... Посмотрим!» – написал экс-вратарь испанской сборной в твиттере, отметив аккаунт RFEF.

Чемпионат мира в 2030 году должны принять Испания, Португалия и Марокко. Кроме того, по одному матчу открытия примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. 

И.о. главы RFEF стал подозреваемым по делу о коррупции при заключении контракта с Саудовской Аравией. Он приехал в суд как свидетель

Рубиалеса отпустили после допроса. Его подозревают в отмывании денег на строительных подрядах для RFEF через компанию друга

Счета Пике изучаются в рамках расследования о коррупции в RFEF. Компания Жерара участвовала в переговорах о переносе Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию

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9 комментариев
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Ответ Alex.K71
Что там в Испании творится постоянно, можно подумать, что прямо рассадник преступников и коррупционеров! 🤔
В Испании очень замороченная налоговая система и вообще всё что связано с финансами, правительство в своё время сильно поменяло законы, когда был большой кризис в стране и безработица.
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Жора Пиковый всем подгадил💩
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Что там в Испании творится постоянно, можно подумать, что прямо рассадник преступников и коррупционеров! 🤔
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Это было бы хорошо, потому что этот чемпионат должен быть в Аргентине и Уругвае
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💩💩💩💩💩💩💩💩
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Всё к чему прикасается Пика превращается в💩💩💩
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