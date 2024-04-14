«💩 Дело плохо пахнет. Боюсь, как бы у Испании не отняли ЧМ-2030». Касильяс об обысках в RFEF

Икер Касильяс высказался о коррупционном расследовании в отношении RFEF.

В настоящее время в Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Согласно условиям договора, RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.

В конце марта Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации, а также более чем в 10 домах, в том числе у экс-главы федерации .

Исполняющий обязанности руководителя RFEF Педро Роча в своих показаниях возложил всю ответственность за возможные нарушения на Рубиалеса и его советника Томаса Гонсалеса Куэто. О контракте с Саудовской Аравией Роча, по его словам, не знал, поскольку был назначен вице-президентом RFEF спустя год после его заключения и в дальнейшем его не обсуждал.

«💩💩💩💩💩💩💩💩 Дело очень плохо пахнет... Боюсь, как бы [у Испании] не отняли ЧМ-2030... Посмотрим!» – написал экс-вратарь испанской сборной в твиттере, отметив аккаунт RFEF.

Чемпионат мира в 2030 году должны принять Испания, Португалия и Марокко. Кроме того, по одному матчу открытия примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

И.о. главы RFEF стал подозреваемым по делу о коррупции при заключении контракта с Саудовской Аравией. Он приехал в суд как свидетель

Рубиалеса отпустили после допроса. Его подозревают в отмывании денег на строительных подрядах для RFEF через компанию друга

Счета Пике изучаются в рамках расследования о коррупции в RFEF. Компания Жерара участвовала в переговорах о переносе Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию