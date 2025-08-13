«Ман Сити» – единственный клуб, интересующийся Доннаруммой. Я поражаюсь этому. Он не силен в воздухе, что необходимо в АПЛ, и не хорош в игре ногами, что нужно Пепу». Журналист Лоран о вратаре «ПСЖ»
Только «Ман Сити» заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы.
Об этом сообщает журналист Жюльен Лоран.
«На данный момент «Манчестер Сити» – единственный клуб, который интересуется Доннаруммой. Я поражаюсь этому.
Он не соответствует требованиям Гвардиолы к вратарям, если только «Сити» не изменит стиль игры.
Он не силен в воздухе (что необходимо в АПЛ) и не особо хорош в игре ногами (что необходимо у Пепа)!» – написал Лоран.
Ранее Доннарумма сообщил об уходе из «ПСЖ».
Кто выиграет Суперкубок Европы?5803 голоса
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Жульена Лоренса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости