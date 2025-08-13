«Ман Сити» – единственный клуб, интересующийся Доннаруммой. Я поражаюсь этому. Он не силен в воздухе, что необходимо в АПЛ, и не хорош в игре ногами, что нужно Пепу». Журналист Лоран о вратаре «ПСЖ»

Только «Ман Сити» заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы.

Об этом сообщает журналист Жюльен Лоран.

«На данный момент «Манчестер Сити» – единственный клуб, который интересуется Доннаруммой. Я поражаюсь этому.

Он не соответствует требованиям Гвардиолы к вратарям, если только «Сити » не изменит стиль игры.

Он не силен в воздухе (что необходимо в АПЛ ) и не особо хорош в игре ногами (что необходимо у Пепа)!» – написал Лоран.

Ранее Доннарумма сообщил об уходе из «ПСЖ».