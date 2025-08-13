  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» – единственный клуб, интересующийся Доннаруммой. Я поражаюсь этому. Он не силен в воздухе, что необходимо в АПЛ, и не хорош в игре ногами, что нужно Пепу». Журналист Лоран о вратаре «ПСЖ»
21

«Ман Сити» – единственный клуб, интересующийся Доннаруммой. Я поражаюсь этому. Он не силен в воздухе, что необходимо в АПЛ, и не хорош в игре ногами, что нужно Пепу». Журналист Лоран о вратаре «ПСЖ»

Только «Ман Сити» заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы.

Об этом сообщает журналист Жюльен Лоран.

«На данный момент «Манчестер Сити» – единственный клуб, который интересуется Доннаруммой. Я поражаюсь этому.

Он не соответствует требованиям Гвардиолы к вратарям, если только «Сити» не изменит стиль игры.

Он не силен в воздухе (что необходимо в АПЛ) и не особо хорош в игре ногами (что необходимо у Пепа)!» – написал Лоран. 

Ранее Доннарумма сообщил об уходе из «ПСЖ».

Кто выиграет Суперкубок Европы?5803 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Жульена Лоренса в Х
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМанчестер Сити
logoтактика
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» не претендует на Доннарумму. Вратарь «ПСЖ» интересен «Ман Сити» и «Баварии»
29сегодня, 04:26
Агент Доннаруммы Райола: «Избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это огромное неуважение, которое я оценю вместе с юристами»
29вчера, 22:13
Агент Доннаруммы о «ПСЖ»: «Я ошеломлен неуважением. Джанлуиджи согласился на снижение зарплаты, но клуб передумал. Только в АПЛ удовлетворят завышенные требования парижан»
67вчера, 21:42
Главные новости
Успейте собрать команду в Фэнтези АПЛ до вечера пятницы! Включайтесь в новый сезон с первого тура
22 минуты назад
Сакки о Хейлунде: «Если зовет «Милан» – надо паковать чемоданы и садиться в первый самолет до Мальпенсы. Гонка кажется преувеличенной, это не ван Бастен или один из лучших форвардов Европы»
424 минуты назад
Мостовой о будущем Станковича: «Мне вообще все равно! Кто-то мое мнение слушает? У нас же к футбольным людям не прислушиваются. Поэтому у нас и футбол такой!»
42сегодня, 10:20
Минута молчания в память о Жоте и его брате пройдет перед матчами 1-го тура АПЛ
15сегодня, 09:49
Рэшфорд об «МЮ»: «Переходный период еще не начался. У нас было много тренеров, идей и стратегий – из-за этого команда в подвешенном состоянии. Нужно составить план и придерживаться его»
31сегодня, 09:23
Гончаренко об ужесточении лимита: «Тяжело понять, для чего это делается. Рост футболистов происходит, только когда они начинают конкурировать с иностранцами»
52сегодня, 08:37
Матвей Сафонов: «ПСЖ» заряжен начать сезон с трофея. Смотрите сегодня матч против «Тоттенхема» – будет интересно»
37сегодня, 08:30
Пономарев о «Спартаке»: «Не вижу никакой осмысленной игры. Мужским решением для Станковича было бы самому подать в отставку. Пожалуйста, заботься о здоровье, но не позорь клуб»
17сегодня, 08:21
Агенты Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак» «из-за непростой международной обстановки» (Metaratings)
145сегодня, 08:10
Хавбек «Спартака» Дмитриев о возможной отставке Станковича: «Мы и себя должны спасать, в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда»
62сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о «Спартаке»: «Непонятно, почему со Станковичем не попрощались после прошлого сезона. Если в совете директоров нет футбольных людей, клубу не светит ничего хорошего»
31 минуту назад
«МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит сменить обстановку
2 минуты назад
Ольга Смородская: «Все выбранные «Спартаком» иностранцы абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – какое-то несчастье, а не тренер»
914 минут назад
«Ман Сити» добавил Аклиуша в шорт-лист. «Байер» тоже интересуется вингером «Монако»
126 минут назад
«Аталанта» предложила 35+5 млн евро за форварда «Фулхэма» Муниза
34 минуты назад
Хасанби Биджиев: «Никогда изменение лимита не приводило к чему-то хорошему. В РПЛ должна быть конкуренция»
447 минут назад
Владимир Габулов: «Качество футбола как продукта и вида спорта в России не развивается. Нет такого, что у нас есть одна проблема, которую можно решить и все наладится»
153 минуты назад
Дмитрий Васильев о зарплатах в футболе: «Это уже не вид спорта, а шоу, там свои законы. Российские игроки – заложники ситуации. Но они должны отрабатывать эти деньги, а они это не делают»
8сегодня, 09:58
«Динамо» продлило контракт с капитаном второй команды Зайдензалем до 2028-го
4сегодня, 09:57Фото
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Истанбул» против «Викинга», в четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
сегодня, 09:50