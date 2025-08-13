  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэшфорд об «МЮ»: «Переходный период еще не начался. У нас было много тренеров, идей и стратегий – из-за этого команда в подвешенном состоянии. Нужно составить план и придерживаться его»
7

Рэшфорд об «МЮ»: «Переходный период еще не начался. У нас было много тренеров, идей и стратегий – из-за этого команда в подвешенном состоянии. Нужно составить план и придерживаться его»

Маркус Рэшфорд высказался о перестройке в «Манчестер Юнайтед».

«Покажите мне успешную команду, которая просто адаптируется. Когда Ферги был главным, он разрабатывал не только принципы работы основной команды, но и всей системы академии, чтобы можно было выбирать игроков от 15 лет и старше – это целое поколение. И все они понимали принципы игры «Манчестер Юнайтед», верно?

Это видно в любой команде, которая добивалась успеха в течение определенного периода времени: у них есть принципы, и любой тренер, который приходит, любой игрок, который приходит, должен соответствовать этим принципам или быть в состоянии что-то добавить к этим принципам. В то время как «Юнайтед», мне кажется, временами был просто… Мы голодны до побед, поэтому всегда будем стараться адаптироваться и подписывать игроков, которые соответствуют этой системе.

Если ваше направление постоянно меняется, вы не можете рассчитывать на победу в чемпионате. Да, вы можете выиграть несколько кубковых турниров, но это потому, что у вас хороший тренер, у вас хорошие игроки, и в вашей команде есть игроки, способные определить исход матча. 

Так что да, мы были намного ниже того уровня, на котором, по нашему мнению, должен находиться «Юнайтед». Но если посмотреть на ситуацию со стороны – я смог это сделать, особенно в последние шесть месяцев – чего вы ожидаете? Люди годами говорят, что мы переживаем переходный период. Чтобы переживать переходный период, нужно его начать. Получается, что на самом деле переходный период еще не начался.

Когда такая ситуация была у «Ливерпуля», они наняли Юргена Клоппа и доверились ему. Поначалу они не выигрывали. Люди помнят только его последние несколько лет, когда он боролся с «Манчестер Сити» и выигрывал самые крупные трофеи – но он не выигрывал три года. 

Чтобы начать переходный период, нужно составить план и придерживаться его. Я чувствую, что это непросто. Потому что, если что-то идет не так, фанаты требуют [перемен]. Но я говорю о том, что нужно быть реалистами.

Я чувствую, что у нас было много разных тренеров, разных идей и разных стратегий для достижения победы… В конечном итоге команда оказывается в подвешенном состоянии», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед», арендованный «Барселоной», в подкасте The Rest is Football. 

Кто выиграет Суперкубок Европы?5488 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАлекс Фергюсон
logoЮрген Клопп
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Минута молчания в память о Жоте и его брате пройдет перед матчами 1-го тура АПЛ
1 минуту назад
Гончаренко об ужесточении лимита: «Тяжело понять, для чего это делается. Рост футболистов происходит, только когда они начинают конкурировать с иностранцами»
20сегодня, 08:37
Матвей Сафонов: «ПСЖ» заряжен начать сезон с трофея. Смотрите сегодня матч против «Тоттенхема» – будет интересно»
19сегодня, 08:30
Пономарев о «Спартаке»: «Не вижу никакой осмысленной игры. Мужским решением для Станковича было бы самому подать в отставку. Пожалуйста, заботься о здоровье, но не позорь клуб»
13сегодня, 08:21
Агенты Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак» «из-за непростой международной обстановки» (Metaratings)
105сегодня, 08:10
Хавбек «Спартака» Дмитриев о возможной отставке Станковича: «Мы и себя должны спасать, в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда»
50сегодня, 07:02
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Балтику», «Динамо» против «Краснодара»
1212сегодня, 07:01
Поражение «Спартака» и выходка Станковича, крупная победа «Зенита», «ПСЖ» подписал Забарного, а Доннарумма объявил об уходе, Исак бунтует в «Ньюкасле» и другие новости
49сегодня, 06:10
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
35сегодня, 05:41
Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга – через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»
63сегодня, 04:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Истанбул» против «Викинга». В четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
54 секунды назад
Ромеро будет капитаном «Тоттенхэма» после ухода Сона
110 минут назад
Хавбек «Барсы» Касадо в соцсетях поддержал «Химнастик» после отмены перехода Кальдерона, заявившего год назад: «Я срал на мертвецов каталонцев»
534 минуты назад
«Лейпциг» покупает форварда «Гезтепе» Ромуло за 20+5 млн евро на замену Шешко. Бразильцем интересовался «Зенит»
56 минут назад
Глава «Вильярреала» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Он перестанет играть за клуб, если будет осужден. Мы уважаем презумпцию невиновности»
459 минут назад
Ришарлисон: «Благодаря игре PUBG Mobile я встретил свою любовь – Аманду. Было бы здорово однажды поиграть в нее с сыном»
3сегодня, 08:44
«Борнмут» купил защитника «Лилля» Диаките за 35+5 млн евро
3сегодня, 08:42Фото
Гладилин о Кубке России: «Кубок – это игры на вылет. Раньше команда из низшего дивизиона принимала гостей из РПЛ, это был праздник. Сейчас клубы могут играть дублем – вылететь сложно»
10сегодня, 08:21
Пальцев о победе над «Спартаком»: «Они все так же хорошая команда, которая так же хорошо играет в футбол. «Махачкале» всегда тяжело с грандами, а для них еще тяжелее играть против нас»
5сегодня, 08:12
Тедеев назвал Газзаева самым великим тренером в России: «Валерий Георгиевич в свое время сделал великим ЦСКА»
6сегодня, 07:56