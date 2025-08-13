Рэшфорд об «МЮ»: «Переходный период еще не начался. У нас было много тренеров, идей и стратегий – из-за этого команда в подвешенном состоянии. Нужно составить план и придерживаться его»

Маркус Рэшфорд высказался о перестройке в «Манчестер Юнайтед».

«Покажите мне успешную команду, которая просто адаптируется. Когда Ферги был главным, он разрабатывал не только принципы работы основной команды, но и всей системы академии, чтобы можно было выбирать игроков от 15 лет и старше – это целое поколение. И все они понимали принципы игры «Манчестер Юнайтед », верно?

Это видно в любой команде, которая добивалась успеха в течение определенного периода времени: у них есть принципы, и любой тренер, который приходит, любой игрок, который приходит, должен соответствовать этим принципам или быть в состоянии что-то добавить к этим принципам. В то время как «Юнайтед», мне кажется, временами был просто… Мы голодны до побед, поэтому всегда будем стараться адаптироваться и подписывать игроков, которые соответствуют этой системе.

Если ваше направление постоянно меняется, вы не можете рассчитывать на победу в чемпионате. Да, вы можете выиграть несколько кубковых турниров, но это потому, что у вас хороший тренер, у вас хорошие игроки, и в вашей команде есть игроки, способные определить исход матча.

Так что да, мы были намного ниже того уровня, на котором, по нашему мнению, должен находиться «Юнайтед». Но если посмотреть на ситуацию со стороны – я смог это сделать, особенно в последние шесть месяцев – чего вы ожидаете? Люди годами говорят, что мы переживаем переходный период. Чтобы переживать переходный период, нужно его начать. Получается, что на самом деле переходный период еще не начался.

Когда такая ситуация была у «Ливерпуля », они наняли Юргена Клоппа и доверились ему. Поначалу они не выигрывали. Люди помнят только его последние несколько лет, когда он боролся с «Манчестер Сити» и выигрывал самые крупные трофеи – но он не выигрывал три года.

Чтобы начать переходный период, нужно составить план и придерживаться его. Я чувствую, что это непросто. Потому что, если что-то идет не так, фанаты требуют [перемен]. Но я говорю о том, что нужно быть реалистами.

Я чувствую, что у нас было много разных тренеров, разных идей и разных стратегий для достижения победы… В конечном итоге команда оказывается в подвешенном состоянии», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед», арендованный «Барселоной», в подкасте The Rest is Football.