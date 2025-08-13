  • Спортс
  • Хавбек «Барсы» Касадо в соцсетях поддержал «Химнастик» после отмены перехода Кальдерона, заявившего год назад: «Я срал на мертвецов каталонцев»
5

Марк Касадо поддержал отказ «Химнастика» подписывать Хосе Кальдерона.

Клуб из Таррагоны отменил переход защитника спустя несколько часов после того, как было объявлено о заключении соглашения. Причиной тому послужило оскорбительное высказывание Кальдерона в адрес каталонцев. Год назад футболист после победы над «Барселоной Б» (1:1, 2:1) и выхода «Кордобы» во второй по силе испанский дивизион заявил в соцсетях: «Я срал на мертвецов каталонцев». 

Как передает Diari de Tarragona, полузащитник «Барселоны» Марк Касадо, участвовавший в том противостоянии с «Кордобой», поддержал решение «Химнастика».

Футболист поставил лайк и оставил соответствующий комментарий в инстаграме под новостью о срыве трансфера. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diari de Tarragona
