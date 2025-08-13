«Динамо» продлило контракт с капитаном второй команды Зайдензалем до 2028-го

«Динамо» продлило контракт с Леоном Зайдензалем.

Центральный защитник подписал новое соглашение до лета 2028 года.

21-летний Зайдензаль дебютировал за основную команду в прошлом сезоне, трижды сыграл в Мир РПЛ и дважды – в FONBET Кубке России.

Капитан «Динамо-2 » провел за второй состав 78 матчей, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач.

Фото: t.me/fcdynamo