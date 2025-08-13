«Динамо» продлило контракт с капитаном второй команды Зайдензалем до 2028-го
«Динамо» продлило контракт с Леоном Зайдензалем.
Центральный защитник подписал новое соглашение до лета 2028 года.
21-летний Зайдензаль дебютировал за основную команду в прошлом сезоне, трижды сыграл в Мир РПЛ и дважды – в FONBET Кубке России.
Капитан «Динамо-2» провел за второй состав 78 матчей, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач.
Фото: t.me/fcdynamo
Кто выиграет Суперкубок Европы?5801 голос
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости