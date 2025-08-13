Пономарев о «Спартаке»: «Не вижу никакой осмысленной игры. Мужским решением для Станковича было бы самому подать в отставку. Пожалуйста, заботься о здоровье, но не позорь клуб»

Владимир Пономарев призвал Деяна Станковича подать в отставку.

Во вторник «Спартак » уступил махачкалинскому «Динамо» во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, по пенальти 3:4).

«У «Спартака» сейчас очень серьезное положение, какой‑то разброд и шатания. С прошлого сезона я говорю, что оборона «Спартака» никуда не годится. Они все во главе с Бабичем неправильно играют: хватают соперника за талию, дергают за трусы и майки, зарабатывают штрафные.

Я не вижу у «Спартака» никакой осмысленной игры. Непонятно, в чем заключается роль тренера. Станкович говорил, что плохо себя чувствует, и ему нужно позаботиться о своем здоровье… Пожалуйста, заботься о здоровье, но не позорь «Спартак». Уходи сам! Но он, видимо, хочет, чтобы ему предъявили претензии и заплатили неустойку.

Сейчас не видно никакой игры. Спартаковцы сейчас могут создать моменты только со стандартов, да и физика отстает. Мне кажется, у руководства команды сейчас очень много претензий к Станковичу.

Думаю, мужским решением для Станковича было бы сейчас самому подать в отставку. Наверняка конфликтная ситуация сейчас создалась в коллективе. Если поступать порядочно, он должен сам высказать свое решение об уходе», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Станкович о словах про свое здоровье: «Это было провокационное заявление. Я борюсь с ветряными мельницами каждую неделю. Есть нервозность, но я в полном порядке»