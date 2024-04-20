«Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются Сарри. Тренер попросит минимум 50 млн евро на усиления (Il Messaggero)

Маурицио Сарри может вернуться в АПЛ.

Как сообщает TMW со ссылкой на Il Messaggero, итальянский тренер попал в сферу интересов «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Сарри также отклонил предложение «Ноттингема».

Отмечается, что в новом клубе Сарри попросит не менее 50 млн евро на трансферы и хотел бы заполучить своих двух бывших игроков: Алессио Романьоли и Матео Гендузи.