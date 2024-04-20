«Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются Сарри. Тренер попросит минимум 50 млн евро на усиления (Il Messaggero)

Теги Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Алессио Романьоли Маурицио Сарри Маттео Гендузи Футбол

Маурицио Сарри может вернуться в АПЛ.

Как сообщает TMW со ссылкой на Il Messaggero, итальянский тренер попал в сферу интересов «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Сарри также отклонил предложение «Ноттингема».

Отмечается, что в новом клубе Сарри попросит не менее 50 млн евро на трансферы и хотел бы заполучить своих двух бывших игроков: Алессио Романьоли и Матео Гендузи.

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17 комментариев
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Чем Ньюкасл Хау не устраивает? 50 млн на трансферы в Англии? Одного игрока что ли достаточно будет?
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Ответ Антонио Мартынов
Чем Ньюкасл Хау не устраивает? 50 млн на трансферы в Англии? Одного игрока что ли достаточно будет?
Да Жоржиньо. Там понадобится даже меньше, чем 50.
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Сарри видать совсем стар. 50 мультов для клубов АПЛ это бюджет для покупки только 2-3 лавочников.)) Проси 150 и то не прогадаешь. А если серьёзно, на месте боссов этих клубов я бы не дёргался со сменой тренера. Оба клуба выдали хороший сезон. При том что у клубов весь сезон были свои проблемы. У Ньюкасла в лазарете были по 10-12 человек. Вест Хэм вообще играет без классического нападающего.
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Сарри по ходу чего то не знает - 50 млн. евро (не фунтов!) в Англии на трансферы это купить одного или максимум двух сильно средних игрока. )
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Сарри бездарь, который уничтожит ваш клуб, опомнитесь
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Ответ Balt
Сарри по ходу чего то не знает - 50 млн. евро (не фунтов!) в Англии на трансферы это купить одного или максимум двух сильно средних игрока. )
Есть исполнения из правил. Палмер стоил 40 млн фунтов
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Пфф , что за копейки для клубов АПЛ .
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Вест Хэм такие деньги легко найдет. Но вот не уверен, что Гендузи и Романьоли чем-то помогут клубу в АПЛ. И вообще очень странное требование какое-то, пойду в любой клуб, но именно этих двух игроков хочу с собой, вообще на уровень клуба, конкуренции не смотрит что ли? Дело в откатах что ли?

А так, в ВХ пора Мойеса менять, потолок клуба, но вот, совсем не удивлюсь, если придет Сарри и будут стоять на вылет, и в марте где-то следующего года опять позовут Мойеса спасть клуб от вылета. такой уж клуб, биться-бороться в характере как будто.
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Я не верю Сарри. Сколько раз у него была возможность себя проявить. Везде он сдувался. Разве что прокурит всю тренерскую скамейку.
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про сорок надеюсь, что фейк, у них наконец-то вернулись игроки с лазарета и набрали форму
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Вест Хэм возможно хочет играть в более яркий футбол, но чем Хау сейчас может не устраивать? Ньюкаслу тогда лучше смотреть на Де Дзерби, а не упрямого Сарри
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Теперь Гендузи его новый сын?
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на 50 лямов можно разве что в шипе усилиться
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Интересно было бы посмотреть на него в Вест Хэме! В Ньюкасле ему много времени не дадут, зная о амбиции шейхов.
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50 млн - копейки. Скоро тренеры такую неустойку просить будут.
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Ответ Amalfitano
Сарри видать совсем стар. 50 мультов для клубов АПЛ это бюджет для покупки только 2-3 лавочников.)) Проси 150 и то не прогадаешь. А если серьёзно, на месте боссов этих клубов я бы не дёргался со сменой тренера. Оба клуба выдали хороший сезон. При том что у клубов весь сезон были свои проблемы. У Ньюкасла в лазарете были по 10-12 человек. Вест Хэм вообще играет без классического нападающего.
Ну у Молотков тренер Мойес и спорт дир который пришёл из Байера у него конфликты с Мойесом.
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Зачем?
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