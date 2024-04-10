Зарема о Сарри в «Спартаке»: «Пусть еще Клоппа предложат. Реальность – Черчесов или тренер из женской команды. За деньгами поедут в Саудовскую Аравию – там хоть и азиатская, но ЛЧ»

Зарема Салихова раскритиковала сообщения о приглашении Маурицио Сарри в «Спартак».

Ранее « » сообщил о том, что руководство «Спартака» предлагало пост главного тренера команды , но итальянский специалист отказался.

«Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, куда попал, в какой чемпионат.

Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Там хоть и азиатская, но Лига чемпионов.

Пусть еще контракт предложат, Малышев же болельщик « ». Реальность – будет Черчесов или тренер из женского « », – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.