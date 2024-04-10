Зарема о Сарри в «Спартаке»: «Пусть еще Клоппа предложат. Реальность – Черчесов или тренер из женской команды. За деньгами поедут в Саудовскую Аравию – там хоть и азиатская, но ЛЧ»

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Зарема Салихова раскритиковала сообщения о приглашении Маурицио Сарри в «Спартак».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что руководство «Спартака» предлагало пост главного тренера команды Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался. 

«Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, куда попал, в какой чемпионат.

Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Там хоть и азиатская, но Лига чемпионов.

Пусть еще Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность – будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.

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40 комментариев
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Cпортивный директор еще не осознал, что мать детей бывшего владельца будет комментировать каждое его действие
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Я бы предлжил самой Зареме потренировать, было бы не хуже. И Царя бы заодно разорвало)
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Женский Спартак 🤣🤣🤣
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Для тебя тренер сборной Бельгии это «что-то типа»?
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Стеб стебом, но она иногда по делу говорит.
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Статусный Морено в аутсайдер Сочи заехал и профессионально к работе относится! Глупость сказала Зарема. Кажется, что Сарри просто не хочет в Россию - не взирая на политику и отстранения.
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+7
Ответ Торт Спартак
Я бы предлжил самой Зареме потренировать, было бы не хуже. И Царя бы заодно разорвало)
Надо Слуцкого пригласить. Вот тогда царя точно разорвёт
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А Сарри тоже нигде не играл, они там над Сашкой издеваются что ли?
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Ответ Влад Миланов
Спортс надеется что Федун вернётся в Спартак?! Почему здесь каждый чих Заремы публикуют?! Кто она такая сейчас?! Понятно что для кликбейта, чтобы позлить фанов - но это так глупо.
А мы, фаны Заремы, жадно ловим каждое слово.

Попробуйте когда в "новости твоей команды" суют Владика Радимова с его рефлекторными извержениями, например.
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Ответ Алексей Агеев
Статусный? Он до Сочи полтора года без клуба сидел. И это в 45 лет. А не в 75. Видимо, не так-то он и нужен был кому-то.
Конте долго сидит без работы, так же тот же Сарри и Моур были без дела больше года - первое что а голову пришло - это не показатель.
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Ответ SMART789
Да В сборной Бельгии никогда не было топ тренеров, поэтому с таким составом и нет результатов
Бронза на ЧМ 2018-нет топ результатов?)
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Ответ justbored
А мы, фаны Заремы, жадно ловим каждое слово. Попробуйте когда в "новости твоей команды" суют Владика Радимова с его рефлекторными извержениями, например.
здесь Спортс хотя бы можно понять: они активно продвигают свою медиа-лигу, или как она там называется, а Врадик там не последний человек)))))
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Ответ Go-go-love
Стеб стебом, но она иногда по делу говорит.
Её комментарии всегда интересны. В отличие от комментариев её комментаторов.
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Ответ Владимир Соколкин
Надо Слуцкого пригласить. Вот тогда царя точно разорвёт
Там не только царя порвёт....
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Да все уже поняли тактику текущего менеджмента - вбрасывать разговоры о нереалистичных трансферах, а потом с гордостью презентовать котов в мешке от рождественских подарков.
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Ответ Jazzzz
В слове «Клопп» нет буквы «р»
Зато в имени есть.
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Ответ Влад Миланов
Статусный Морено в аутсайдер Сочи заехал и профессионально к работе относится! Глупость сказала Зарема. Кажется, что Сарри просто не хочет в Россию - не взирая на политику и отстранения.
Статусный? Он до Сочи полтора года без клуба сидел. И это в 45 лет. А не в 75. Видимо, не так-то он и нужен был кому-то.
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Ответ Ильнур Хасанов
Ну если спартак перебьет ставку саудевцем, чем черт не шутит может клоп согласится.
Не перебьёт.
Бюджеты слишком разные.
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Ответ Денис Уколов
Бронза на ЧМ 2018-нет топ результатов?)
Ну это точно не предел мечтании
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Ответ T622222
Женский Спартак 🤣🤣🤣
Спартакочка
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А может тренера нанять? С маленькой буквы...
Столетие прошло, до нового ещё далеко...
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Ну если спартак перебьет ставку саудевцем, чем черт не шутит может клоп согласится.
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То ли дело было, когда владельцем был Федун и клуб регулярно играл в ЛЧ.

Хотя погодите-ка...
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Григорян вошел в чат
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Ждём ещё комментариевот мостового и остальной обоймы неравнодушных. "Спортжуры" наверняка уже все телефоны оборвали.
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Опять комменты Заремы...
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