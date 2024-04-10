Зарема о Сарри в «Спартаке»: «Пусть еще Клоппа предложат. Реальность – Черчесов или тренер из женской команды. За деньгами поедут в Саудовскую Аравию – там хоть и азиатская, но ЛЧ»
Зарема Салихова раскритиковала сообщения о приглашении Маурицио Сарри в «Спартак».
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что руководство «Спартака» предлагало пост главного тренера команды Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.
«Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, куда попал, в какой чемпионат.
Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Там хоть и азиатская, но Лига чемпионов.
Пусть еще Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность – будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.
Попробуйте когда в "новости твоей команды" суют Владика Радимова с его рефлекторными извержениями, например.
Бюджеты слишком разные.
Столетие прошло, до нового ещё далеко...
Хотя погодите-ка...
Обострения...
Опять комменты Заремы...