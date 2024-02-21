Зидан рассматривает «Баварию» как один из вариантов продолжения тренерской карьеры наряду с «Юве» и сборной Франции. Он видит у клуба много общего с «Реалом»

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан не исключает возможность работы в «Баварии».

Ранее стало известно, что в мюнхенском клубе рассматривают Зидана как одного из претендентов на пост главного тренера. Томас Тухель покинет «Баварию» в конце сезона.

Как сообщает Sport1 со ссылкой на представителя окружения Зидана, французский специалист «никогда не отказывался» от идеи возглавить «Баварию», так как видит у клуба много общего с «Реалом» – в частности, это богатая история и хорошие условия работы. Зидан рассматривает немецкий клуб в числе приоритетных вариантов продолжения тренерской карьеры наряду с «Ювентусом» и сборной Франции.

Также отмечается, что методы работы Зидана – системный подход и внимание к деталям – подходят для немецкого футбола. Однако если «Бавария» захочет пригласить француза, руководство должно отдать ему полномочия в принятии спортивных решений и выполнить его запросы.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ therealgreenman
Да не пойдёт Зидан в бардак, это очевидно
а вот и агент Зидана высказался.
+35
-2
+33
Нынешним игрокам Баварии нужен один тренер и его имя Феликс Магат
+36
-6
+30
Ответ SexyCow
Нынешним игрокам Баварии нужен один тренер и его имя Феликс Магат
Только Станислав Черчесов, только казарменное положение
+30
-4
+26
Ответ SexyCow
а вот и агент Зидана высказался.
Да да, вы что б желтухам не верить, лучше сразу ко мне обращайтесь 😂
+14
0
+14
Дайте почитать Зидану новости на спортсе, пусть немного тренером Баварии себя почувствует! Он же еще не знает
+9
0
+9
"Бавария" всё на Алонсо поставит, думаю. Кто ещё может вдолгую встать там у руля? С немецким языком, без которого вообще смешно о чём-то говорить.
+6
0
+6
Не вижу Зидана тренером Баварии. Почти те же предчувствия были, когда Анчелотти туда попёрся. Ни два, ни полтора. Закончилось тем, что папа Карло "потерял раздевалку". Зидан потеряет её ещё быстрее. Ментально совсем другой тип.
+11
-6
+5
Ответ Геннадий Чеботарев
А почему тот Рон смог выиграть лч только с Зиданом???? Ты не задумывался об этом!!! И стату свою он набил именно с Зиданом!!! А теперь получается кто кого вытянул???))))
Роналду набил стату при Зидана? очевидный бред, рекорд голов в розыгрыше ЛЧ при Анчелотти, при любом тренере его голы были равны матчам и превышали.
+2
0
+2
Ответ SexyCow
Нынешним игрокам Баварии нужен один тренер и его имя Феликс Магат
Тренер топовый.
Но он настолько специфичный,что не для всех "звёзд" Мюнхена.
Возможен бунт на первой тренировке.
Хотя не исключено,что Магат стал мягчее с годами.
Да и среди менеджмента Байерна не у всех будет 100% -ная поддержка в пользу Феликса.
Должны сойтись многие моменты.
Впрочем как всегда.
Гарантии не будет никогда.
Возможно сработает.
А вот проанализировать последние 2 года менеджмент Мюнхена просто обязаны.
Хватит глупых и нервных "решений".
Костяк "Байерна"- немцы,либо игроки понимающие основы немецкого не только футбола,но и языка.
Остальные-их понимающие.И обязательно помогающие первым.
Ни Тони,ни Рибери не говоря уже о Роббене или Ван Боммеле это не мешало.И Левандовскому.
Как и Ван Буйтену,с Элбером,Зе Роберто,Лусио,Лизаразю,Саньолю,и Харгривзом вкупе с Патриком Андерссоном.
Писать можно много.
Резюмируя.
Байерну нужно глубоко выдохнуть и успокоиться.
И всё на лад пойдёт.
Как там в старой французской песне "Ça Ira".
Франк,я думаю одобрит.
+2
0
+2
Ответ Семён Жуйло
Не вижу Зидана тренером Баварии. Почти те же предчувствия были, когда Анчелотти туда попёрся. Ни два, ни полтора. Закончилось тем, что папа Карло "потерял раздевалку". Зидан потеряет её ещё быстрее. Ментально совсем другой тип.
Почему это Зизу потеряет раздевалку когда он ее еще терял
+6
-4
+2
На самом деле у этих двух клубов действительно много общего

Их противостояние в ЛЧ - классика футбола. Не зря эти матчи называют «Европейским Классико»
+1
0
+1
Зидэн в Ювэнтэс, Аллэгрэ в Бавариэ, наладить игру в защите надо клубу немецкому, ведь нападениэ выигрываэ матчэ, а защитэ выигрывае титулэ
+1
0
+1
Ответ Геннадий Чеботарев
А почему тот Рон смог выиграть лч только с Зиданом???? Ты не задумывался об этом!!! И стату свою он набил именно с Зиданом!!! А теперь получается кто кого вытянул???))))
А при каком тренере у Рона была плохая стата? Когда у него вообще была плохая стата? При Моуриньо допустим Реал был даже сильнее чем при Зизу, то что Моур с ними не взял ЛЧ для меня до сих пор загадка, тупо не везло.
+2
-1
+1
Ответ d.xoxlov
"Бавария" всё на Алонсо поставит, думаю. Кто ещё может вдолгую встать там у руля? С немецким языком, без которого вообще смешно о чём-то говорить.
Алонсо кстати прессухи по-английски проводит. По крайней мере, ту, что я видел
+1
0
+1
Ответ los merengues
У кого-то есть потребность быть ежедневно занятым какой-то работой, кому-то необходимо деньги зарабатывать, чтоб поддерживать определенный высокий уровень жизни свой и своих детей, а кто-то обеспечен финансово пассивными доходами (у Зидана огромное количество контрактов рекламных) и, выиграв все на клубном уровне, видимо, не горит желанием испытывать ежедневный стресс. :) Отдохнет, примет топовую команду, потом опять отдохнет. Я, по правде говоря, и не вспомню другого такого специалиста, кто может себе позволить так чиллить, будучи легендой и как футболист, и как тренер, да еще и в таком возрасте молодом.
Есть ощущение,что Зизу побаивается лишиться всех(ну некоторых) Вами перечисленных достижений.С огромным удовольствием ношу шорты бренда Зинадин Зидан,но если сунулся в профессию,предполагает действие.Я так думаю.А возраст..время убийствено быстро летит.
0
0
0
Ответ Аврал
Я Зидана что то не совсем понимаю.Ладно,хочешь сборную Франции,но нужно понимать что Дешама оттуда вынесут только вперёд ногами.Прыти к другим клубам у него незаметно.Хотел бы-давно впрягся.Давненько чилит.
У кого-то есть потребность быть ежедневно занятым какой-то работой, кому-то необходимо деньги зарабатывать, чтоб поддерживать определенный высокий уровень жизни свой и своих детей, а кто-то обеспечен финансово пассивными доходами (у Зидана огромное количество контрактов рекламных) и, выиграв все на клубном уровне, видимо, не горит желанием испытывать ежедневный стресс. :)
Отдохнет, примет топовую команду, потом опять отдохнет. Я, по правде говоря, и не вспомню другого такого специалиста, кто может себе позволить так чиллить, будучи легендой и как футболист, и как тренер, да еще и в таком возрасте молодом.
0
0
0
Ответ Pitkin
Алонсо видимо в Ливер уйдёт.
В этом и будет ставка всего на него. Деньгами англичан вряд ли получится перебить.
0
0
0
Ответ Геннадий Чеботарев
Согласен!!! Именно после анчелоти немцы и вызвали деда юппа,настроить поломанную машину итальянцем!)))
Здесь не прокатит. Тут машина требует капитального ремонта. Хайнкес возвращался в команду, которую по сути, сам построил. Это была машина деда Юппа, из которой только он мог максимум выжать.
0
0
0
Ответ Verziloff
Зидан, не верю!. В Баварии нужно кардинально что-то менять, а не подкручивать настройки после Анчелотти. Не смотря на три выигранных ЛЧ, в его тренерских возможностях в плане строительства команды, есть большие сомнения.
Согласен!!! Именно после анчелоти немцы и вызвали деда юппа,настроить поломанную машину итальянцем!)))
0
0
0
Ответ Семён Жуйло
Не вижу Зидана тренером Баварии. Почти те же предчувствия были, когда Анчелотти туда попёрся. Ни два, ни полтора. Закончилось тем, что папа Карло "потерял раздевалку". Зидан потеряет её ещё быстрее. Ментально совсем другой тип.
Анчелотти и не тренировал там, проводил стажировку для сына своего, поэтому и раздевалку потерял. Зидан в априори не может её потерять ибо его авторитет безупречный.
0
0
0
Ответ therealgreenman
Да не пойдёт Зидан в бардак, это очевидно
в Реал два захода и оба в бардак)
0
0
0
Ответ therealgreenman
Да не пойдёт Зидан в бардак, это очевидно
там, где всё хорошо, редко бывают вакансии
0
0
0
Лично мое мнение, Зидан вполне может провалится, он выиграл три ЛЧ с таким составом где был смертельно решающий Роналду, были Бенз, Модрич, Бэйл, Рамос, Кроос, Казе и что немаловажно, они все были на пике своих возможностей, там Данило, Хамес, Иско, Мората сидели на банке, в какую бы команду он не пошел, там будут игроки классом ниже чем в его Реале. А в Баварии и Юве большие вопросы по составу и я не думаю что под Зидана будут кардинально что-то менять.
+3
-3
0
Аххахахахахахахахахаххахахаха
0
0
0
Ответ alexus-1990
Только Станислав Черчесов, только казарменное положение
Во первых я тебя приветствую. А во вторых правильно говорить не казарменное положение а казарменный режим.
+1
-1
0
Ответ SexyCow
Нынешним игрокам Баварии нужен один тренер и его имя Феликс Магат
Проходила Бавария уже это)
+1
-1
0
Он видит очень много схожего с Реалом — отсутствие реальной конкуренции внутри чемпионата)))) чтоб спокойно продолжить свое «наследие».
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий