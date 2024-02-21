Зидан рассматривает «Баварию» как один из вариантов продолжения тренерской карьеры наряду с «Юве» и сборной Франции. Он видит у клуба много общего с «Реалом»
Зинедин Зидан не исключает возможность работы в «Баварии».
Ранее стало известно, что в мюнхенском клубе рассматривают Зидана как одного из претендентов на пост главного тренера. Томас Тухель покинет «Баварию» в конце сезона.
Как сообщает Sport1 со ссылкой на представителя окружения Зидана, французский специалист «никогда не отказывался» от идеи возглавить «Баварию», так как видит у клуба много общего с «Реалом» – в частности, это богатая история и хорошие условия работы. Зидан рассматривает немецкий клуб в числе приоритетных вариантов продолжения тренерской карьеры наряду с «Ювентусом» и сборной Франции.
Также отмечается, что методы работы Зидана – системный подход и внимание к деталям – подходят для немецкого футбола. Однако если «Бавария» захочет пригласить француза, руководство должно отдать ему полномочия в принятии спортивных решений и выполнить его запросы.
Но он настолько специфичный,что не для всех "звёзд" Мюнхена.
Возможен бунт на первой тренировке.
Хотя не исключено,что Магат стал мягчее с годами.
Да и среди менеджмента Байерна не у всех будет 100% -ная поддержка в пользу Феликса.
Должны сойтись многие моменты.
Впрочем как всегда.
Гарантии не будет никогда.
Возможно сработает.
А вот проанализировать последние 2 года менеджмент Мюнхена просто обязаны.
Хватит глупых и нервных "решений".
Костяк "Байерна"- немцы,либо игроки понимающие основы немецкого не только футбола,но и языка.
Остальные-их понимающие.И обязательно помогающие первым.
Ни Тони,ни Рибери не говоря уже о Роббене или Ван Боммеле это не мешало.И Левандовскому.
Как и Ван Буйтену,с Элбером,Зе Роберто,Лусио,Лизаразю,Саньолю,и Харгривзом вкупе с Патриком Андерссоном.
Писать можно много.
Резюмируя.
Байерну нужно глубоко выдохнуть и успокоиться.
И всё на лад пойдёт.
Как там в старой французской песне "Ça Ira".
Франк,я думаю одобрит.
Их противостояние в ЛЧ - классика футбола. Не зря эти матчи называют «Европейским Классико»
Отдохнет, примет топовую команду, потом опять отдохнет. Я, по правде говоря, и не вспомню другого такого специалиста, кто может себе позволить так чиллить, будучи легендой и как футболист, и как тренер, да еще и в таком возрасте молодом.