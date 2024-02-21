Зидан рассматривает «Баварию» как один из вариантов продолжения тренерской карьеры наряду с «Юве» и сборной Франции. Он видит у клуба много общего с «Реалом»

Зинедин Зидан не исключает возможность работы в «Баварии».

Ранее стало известно, что в мюнхенском клубе рассматривают Зидана как одного из претендентов на пост главного тренера. Томас Тухель покинет «Баварию» в конце сезона.

Как сообщает Sport1 со ссылкой на представителя окружения , французский специалист «никогда не отказывался» от идеи возглавить «Баварию», так как видит у клуба много общего с « » – в частности, это богатая история и хорошие условия работы. Зидан рассматривает немецкий клуб в числе приоритетных вариантов продолжения тренерской карьеры наряду с « » и сборной .

Также отмечается, что методы работы Зидана – системный подход и внимание к деталям – подходят для немецкого футбола. Однако если « » захочет пригласить француза, руководство должно отдать ему полномочия в принятии спортивных решений и выполнить его запросы.