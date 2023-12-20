Маттеус – лучший игрок 90-х в сборных по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Мальдини – 3-й, Зидан – 4-й, Баджо – 10-й, Гаскойн – 12-й
FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 90-х годов на уровне сборных.
Британский журнал опубликовал список из 32 игроков. Рейтинг возглавил экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Лотар Маттеус, Германия
2. Роналдо, Бразилия
3. Паоло Мальдини, Италия
4. Зинедин Зидан, Франция
5. Петер Шмейхель, Дания
6. Ромарио, Бразилия
7. Павел Недвед, Чехия
9. Юрген Клинсманн, Германия
10. Роберто Баджо, Италия
11. Лилиан Тюрам, Франция
12. Пол Гаскойн, Англия
13. Христо Стоичков, Болгария
14. Габриэль Батистута, Аргентина
15. Давор Шукер, Хорватия.
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🇦🇷 Габриэль Батистута — 77 матчей - 56 голов
🥇Чемпион Америки 1993
🥇Чемпион Америки 1991
🥇Кубок Конфедераций 1991
🥇Финалиссима 1993
🥈Кубок Конфедераций 1993
▪️Лучший бомбардир Кубка Америки: 1991, 1995
▪️Лучший бомбардир Кубка конфедераций: 1992
▪️3-й бомбардир чемпионата мира: 1994
▪️2-й бомбардир чемпионата мира 1998
▪️Автор 2-х хет-триков на Чемпионатах Мира
▪️Лучший бомбардир Аргентины на ЧМ (Месси обошел год назад)
Уж кто кто,а Паоло ну как минимум вице -президент.
А насчёт остальных...копья ломать лишь аммуницию портить.