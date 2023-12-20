Маттеус – лучший игрок 90-х в сборных по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Мальдини – 3-й, Зидан – 4-й, Баджо – 10-й, Гаскойн – 12-й

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FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 90-х годов на уровне сборных.

Британский журнал опубликовал список из 32 игроков. Рейтинг возглавил экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Лотар Маттеус, Германия

2. Роналдо, Бразилия

3. Паоло Мальдини, Италия

4. Зинедин Зидан, Франция

5. Петер Шмейхель, Дания

6. Ромарио, Бразилия

7. Павел Недвед, Чехия

8. Роберто Карлос, Бразилия

9. Юрген Клинсманн, Германия

10. Роберто Баджо, Италия

11. Лилиан Тюрам, Франция

12. Пол Гаскойн, Англия

13. Христо Стоичков, Болгария

14. Габриэль Батистута, Аргентина

15. Давор Шукер, Хорватия.

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59 комментариев
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Баджо, который в соло вывел Италию в финал ЧМ - 10ый?)))) В 90е?)) Никто не был круче Баджо на уровне сборных в 90е, НИКТО!
+44
-12
+32
Ответ Люблю Марго Робби
Зидан который тащил на ЧМ-1998 и Евро 2000..... 4 место, всё понятно с этим недорейтингом
Тащил в 1998? Серьёзно?
+13
-2
+11
удивлен 1-ым местом Маттеуса.Да 1990 год был крутым на ЧМ, но тот же Зидан или Роналду были жгуче, имхо
+12
-5
+7
Маттеус легенда, обыгрывал и Марадону и Шевченко это для тех кто считает что звезды 80-х не заиграли бы в настоящее время
+7
-1
+6
Ответ Люблю Марго Робби
Зидан который тащил на ЧМ-1998 и Евро 2000..... 4 место, всё понятно с этим недорейтингом
С тобой тоже))
+9
-3
+6
Ответ SmokingShadow
удивлен 1-ым местом Маттеуса.Да 1990 год был крутым на ЧМ, но тот же Зидан или Роналду были жгуче, имхо
Зидан? Серьезно? Он 1 матч сильный провёл в 90-е - финал чм)
+11
-5
+6
Я бы на первое Баджо поставил.
+5
0
+5
Ответ ZamoRano
Баджо, который в соло вывел Италию в финал ЧМ - 10ый?)))) В 90е?)) Никто не был круче Баджо на уровне сборных в 90е, НИКТО!
мертвую Италию дотащил до финала, это была мощь. Потом отдал место в сборной из-за клубных передряг
+5
0
+5
Ответ Iamliam
Если сравнивать Маттеуса и Роналдо 90х получается как с Месси и Мбаппе сегодня: - Маттеус играл в финале 1986го, проиграл, но все-таки выиграл ЧМ в 1990м со второй попытки. - Роналдо выиграл ЧМ1994 будучи совсем зелёным, не являясь ключевым игроком, а в 1998м проиграл в финале ЧМ будучи одним из лидеров.
Роналдо на ЧМ-94 вообще ни разу на поле не выходил
+5
0
+5
они чем то кроме составления рейтингов ещё занимаются?
+5
-1
+4
Ответ Люблю Марго Робби
Зидан который тащил на ЧМ-1998 и Евро 2000..... 4 место, всё понятно с этим недорейтингом
В 1998 Франция сильна была в первую очередь в обороне - Блан, Десайи, Лебёф, Тюрам. Двое из них ещё и забили забили все голы французов в плей-офф до финала - Блан парагвайцам, Тюрам - хорватам дубль сделал (и более не забивал за сборную, как и до того тоже). С Италией по нулям сгоняли в 1/8. Зидана до финала практически не было видно, плюс он удалился в группе ещё, а так удачно подставил два раза голову и вот он герой! Клубный сезон в Юве он сильнее провёл, но там Дель Пьеро ещё круче был и в целом Алекс и Роналдо шли на ЗМ до лета, но итальянец провалил турнир, а Роналдо конкретно финал, уж не знаю что там с ним случилось, но в случае успеха бразильцев он гарантированно получал ЗМ. А так тупо дали как обычно главному герою победившей команды, как и в 2006 Каннаваро, хотя там и Буффон заслужил, но ссылка Юве в Б конкретно подвела, тогда как Паоло сбежал в Реал и не прогадал, из такого медийного клуба проще всего получать золотые мячи, как показал дальнейший пример Роналду, Модрича и Бензема.
+5
-1
+4
Почему Батигол так низко?

🇦🇷 Габриэль Батистута — 77 матчей - 56 голов

🥇Чемпион Америки 1993
🥇Чемпион Америки 1991
🥇Кубок Конфедераций 1991
🥇Финалиссима 1993
🥈Кубок Конфедераций 1993

▪️Лучший бомбардир Кубка Америки: 1991, 1995
▪️Лучший бомбардир Кубка конфедераций: 1992
▪️3-й бомбардир чемпионата мира: 1994
▪️2-й бомбардир чемпионата мира 1998
▪️Автор 2-х хет-триков на Чемпионатах Мира
▪️Лучший бомбардир Аргентины на ЧМ (Месси обошел год назад)
+3
0
+3
Конечно, любой рейтинг субъективен, но 10 место Баджо это ни в какие ворота.
+3
0
+3
Ответ Люблю Марго Робби
Зидан который тащил на ЧМ-1998 и Евро 2000..... 4 место, всё понятно с этим недорейтингом
Зидан до дубля в финале ЧМ ничем не запомнился за весь турнир. И вообще «тащить» громко сказано. Там вся Франция из звезд мирового уровня была
+2
0
+2
Маттеус был лучшим не в 90х, а в 90м.
+2
0
+2
Ответ Ілья Аксенаў
любой футбольный рейтинг про 90-е где Зидан не на первом месте абсурд.
Ага, тем более в нулевых Зидана тоже опрокинули, поставив Месси выше 🤦🏻‍♂️
+3
-1
+2
Ромарио чемп 94 затащил, кубки америки - 6.
+1
0
+1
Ответ CHELSEA_2008
Ага, тем более в нулевых Зидана тоже опрокинули, поставив Месси выше 🤦🏻‍♂️
Зидан в 90ые, в сборной по факту проявил себя в одном матче. В финале ЧМ с Бразилией. А в первой половине 90х он был вообще никто.
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Ответ Константин Мееров
Гаскойн - легендарный бухарь. Стоит не больше левой пятки Руни
Руни не говори в 90х
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Ответ Люблю Марго Робби
Зидан который тащил на ЧМ-1998 и Евро 2000..... 4 место, всё понятно с этим недорейтингом
в той сборной на каждой позиции было кому тащить
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Ответ Artmann
Я фанат Батигола, но нужно признать - в сборной он проваливался раз за разом. Статистику собирал, это да. Но что он выиграл? Он для Фиорентины, которую чуть не сделал чемпионом и для Ромы, с которой стал чемпионом (сделал чемпионами ту команду, конечно, не Батигол, а Капелло) сделал больше, чем для Аргентины. Для Аргентины он набил хорошую личную стату, до которой было кому стремиться.)
Как бы он забил 2 мяча и принёс Аргентине победу на Копа 1993 а до этого 2 его гола Бразилии и Колумбии принесли Копу 1991
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Я как поклонник(мягко говоря) и симпатизирующим (ещё помягче) сборной Германии и немецким игрокам не могу согласиться с данным рейтингом.
Уж кто кто,а Паоло ну как минимум вице -президент.
А насчёт остальных...копья ломать лишь аммуницию портить.
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Ответ Заборостроитель
А Шева на 22 месте, за один удар с фланга?😏
со штрафного, и не совсем с фланга...да и, возможно, не совсем удар)
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Ответ SmokingShadow
удивлен 1-ым местом Маттеуса.Да 1990 год был крутым на ЧМ, но тот же Зидан или Роналду были жгуче, имхо
90-96ой это время Германии. А Матеус был её капитаном, поэтому вполне логично. Зидан и Роналду, если брать матчи именно за сборную, даже рядом не стояли.
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Баджо не в тройке??? и ниже Недведа??? Почему Мальдини, а не Барези, почему везде суют Роберто Карлоса ????
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Царь негодует!!!
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Ответ Я всех их сделал
В 1998 Франция сильна была в первую очередь в обороне - Блан, Десайи, Лебёф, Тюрам. Двое из них ещё и забили забили все голы французов в плей-офф до финала - Блан парагвайцам, Тюрам - хорватам дубль сделал (и более не забивал за сборную, как и до того тоже). С Италией по нулям сгоняли в 1/8. Зидана до финала практически не было видно, плюс он удалился в группе ещё, а так удачно подставил два раза голову и вот он герой! Клубный сезон в Юве он сильнее провёл, но там Дель Пьеро ещё круче был и в целом Алекс и Роналдо шли на ЗМ до лета, но итальянец провалил турнир, а Роналдо конкретно финал, уж не знаю что там с ним случилось, но в случае успеха бразильцев он гарантированно получал ЗМ. А так тупо дали как обычно главному герою победившей команды, как и в 2006 Каннаваро, хотя там и Буффон заслужил, но ссылка Юве в Б конкретно подвела, тогда как Паоло сбежал в Реал и не прогадал, из такого медийного клуба проще всего получать золотые мячи, как показал дальнейший пример Роналду, Модрича и Бензема.
База
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Почему тут Тюрам, а не Бартез например. Он и ЛЧ брал и ЧМ. Один из лучших вратарей Франции Олимпика 90ых
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Ответ ZamoRano
Баджо, который в соло вывел Италию в финал ЧМ - 10ый?)))) В 90е?)) Никто не был круче Баджо на уровне сборных в 90е, НИКТО!
Да, РоберДино Баджо был неудержим!
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Ответ Arthur Jacob
Мальдини в 2-х финалах играл в 90-е. Плюс в 1994-м весь плей-офф он был капитаном пока Барези был травмирован
В 94-м Барези был травмирован не только в плей-офф, но и две игры группового этапа
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