Личка о тратах в Москве: «Максимум 500 евро в месяц – мне хватает. Если потрачу больше, это уже будет много»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка деньги Футбол

Марцел Личка рассказал, сколько денег тратит в Москве за месяц.

– Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро.

– Это много! Почему так много (смеется)?

– Сколько вы тратите в месяц в Москве?

– Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин.

Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро – мне этого хватает, – сказал главный тренер «Динамо». 

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34 комментария
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Надеюсь он копит деньги на защитника
+107
-2
+105
Один живет, за квартиру клуб платит, на базе кормят, водитель возит за счет клуба, всё норм
+84
-2
+82
небось и туалетную бумагу с базы домой тащит
+69
-6
+63
Если учесть, что его бесплатно кормят на базе (очень качественно наверняка), и он бесплатно пользуется топовым спортзалом, это не удивляет.

Про жилье и машину тоже понятно, что не он платит. Так что заявление правдивое, но с кучей звёздочек.
+20
0
+20
Одному, чтобы поужинать дома (без коммуналки)500€ за глаза
+16
-2
+14
Ответ БолельщикСоСтажем
Один живет, за квартиру клуб платит, на базе кормят, водитель возит за счет клуба, всё норм
ну да, я сам где-то на 500-600 евро в месяц живу в Москве не считая аренды квартиры
+12
-1
+11
Ответ Jan Paskel
небось и туалетную бумагу с базы домой тащит
Просто "по большому" ходит исключительно на базе - после плотного обеда☝️
+8
-2
+6
Когда практически все за счёт клуба, даже 500 евро много. Наверное 10-15 тысяч рублей в месяц уходит...
+9
-3
+6
Ответ Пашка Донофф
Надеюсь он копит деньги на защитника
На футбольные тренерские курсы по организации зонной защиты.
+3
0
+3
квартира, включая квартплату, электричество и даже капитальный ремонт, авто, связь, даже одежда за счет клуба, питается на базе, то конечно 500 евро нормально, а если еще пельмени по скидке покупать, то и на походы в рестик раз в неделю останется)))
+3
0
+3
В регионе живем семьей из 3 человек на 30 к с учетом квартплаты.На все хватает,если без
+3
0
+3
Ответ FNT
Если учесть, что его бесплатно кормят на базе (очень качественно наверняка), и он бесплатно пользуется топовым спортзалом, это не удивляет. Про жилье и машину тоже понятно, что не он платит. Так что заявление правдивое, но с кучей звёздочек.
" В свободное время развожу еду из ВВ и перекрестка"- добавил Личка.
+3
0
+3
Ответ Футбол, хоккей итд
Когда практически все за счёт клуба, даже 500 евро много. Наверное 10-15 тысяч рублей в месяц уходит...
так он курит ещё
+3
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+3
Если минусить авто (да даже бенз можно оставить), жилье, частично еду, спортзал - вполне возможно. Куда тратить? Рестораны? На девушек не расходует)
+2
0
+2
Ответ Пашка Донофф
Надеюсь он копит деньги на защитника
Копит на участок в Подмосковье, построит домик, будет картошечку сажать, огурчики, помидорки....эээх
+2
0
+2
Ответ Jan Paskel
небось и туалетную бумагу с базы домой тащит
И еду в контейнерах
+1
0
+1
Ответ FNT
Если учесть, что его бесплатно кормят на базе (очень качественно наверняка), и он бесплатно пользуется топовым спортзалом, это не удивляет. Про жилье и машину тоже понятно, что не он платит. Так что заявление правдивое, но с кучей звёздочек.
На базе можно, вообще, жить на всём готовом. Никакой квартиры не снимать - ночевать можно прекрасно и на базе. Еду можно не покупать - питаться в местной столовой. Прачечная на базе, конечно, тоже есть, и, наверняка, ею можно пользоваться бесплатно.
Жить одному можно ровно на 0 евро.
500 евро, получается, чисто на жриц любви уходит... )
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Ест на базе, шмотки спортивные клубные, возит его на базу и обратно возможно водитель от клуба, жилье наверно клуб оплачивает, не бухает.
На что он эти 500 евро тратит?))
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Адекватно
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Три шлюхи в месяц.
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"Личка о тратах" это уже звучит как анекдот
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Личка любит НАличку—— экономный дядя,даже чересчур—— практически при коммунизме живет—-квартплата,питание,транспорт….
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Основные траты на сиги и пивас.
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Иногда в пятёрочку заглядывает…. просто заглядывает
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Ответ Eric_Cartman
Одному, чтобы поужинать дома (без коммуналки)500€ за глаза
Учти ещё вискарик или коньяк
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Кто-то поверил в это?
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Ипотека
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Ответ Timur_A
На базе можно, вообще, жить на всём готовом. Никакой квартиры не снимать - ночевать можно прекрасно и на базе. Еду можно не покупать - питаться в местной столовой. Прачечная на базе, конечно, тоже есть, и, наверняка, ею можно пользоваться бесплатно. Жить одному можно ровно на 0 евро. 500 евро, получается, чисто на жриц любви уходит... )
Всё верно расписал
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Наличку Личка мало расходует, молодец
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Ответ asgard25
В регионе живем семьей из 3 человек на 30 к с учетом квартплаты.На все хватает,если без
Работу найди.
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