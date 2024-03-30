Личка о тратах в Москве: «Максимум 500 евро в месяц – мне хватает. Если потрачу больше, это уже будет много»

Марцел Личка рассказал, сколько денег тратит в Москве за месяц.

– Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро.

– Это много! Почему так много (смеется)?

– Сколько вы тратите в месяц в Москве?

– Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин.

Я максимум трачу в месяц в 500 евро – мне этого хватает, – сказал главный тренер «Динамо».