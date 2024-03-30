Личка о тратах в Москве: «Максимум 500 евро в месяц – мне хватает. Если потрачу больше, это уже будет много»
Марцел Личка рассказал, сколько денег тратит в Москве за месяц.
– Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро.
– Это много! Почему так много (смеется)?
– Сколько вы тратите в месяц в Москве?
– Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин.
Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро – мне этого хватает, – сказал главный тренер «Динамо».
Про жилье и машину тоже понятно, что не он платит. Так что заявление правдивое, но с кучей звёздочек.
Жить одному можно ровно на 0 евро.
500 евро, получается, чисто на жриц любви уходит... )
На что он эти 500 евро тратит?))