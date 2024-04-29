Личка о том, что он первый тренер «Динамо», выигравший у «Зенита» оба матча в РПЛ: «Лучше бы я два раза проиграл и выиграл чемпионство, ха-ха!»

Марцел Личка оценил достижение «Динамо» в матчах с «Зенитом».

Вчера бело-голубые обыграли «Зенит» (1:0) в 26-м туре Мир . Вперве в истории лиги « » одолело петербуржцев в обоих матчах сезона. В первом круге москвичи победили со счетом 3:2.

– Вы первый тренер в истории «Динамо», которому удалось дважды обыграть «Зенит» в РПЛ. Что скажете об этом уникальном достижении?

– Это отлично! Но лучше же бы я два раза проиграл « » и выиграл чемпионство, ха-ха!» – сказал главный тренер «Динамо».