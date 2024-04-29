Личка о том, что он первый тренер «Динамо», выигравший у «Зенита» оба матча в РПЛ: «Лучше бы я два раза проиграл и выиграл чемпионство, ха-ха!»

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Марцел Личка оценил достижение «Динамо» в матчах с «Зенитом».

Вчера бело-голубые обыграли «Зенит» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ. Вперве в истории лиги «Динамо» одолело петербуржцев в обоих матчах сезона. В первом круге москвичи победили со счетом 3:2.

Вы первый тренер в истории «Динамо», которому удалось дважды обыграть «Зенит» в РПЛ. Что скажете об этом уникальном достижении?

– Это отлично! Но лучше же бы я два раза проиграл «Зениту» и выиграл чемпионство, ха-ха!» – сказал главный тренер «Динамо».

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14 комментариев
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Марцел, нам теперь надо 1 поражение "зенита" и наши победы в каждом из 4 матчей в чемпионате!
P. S.
Вперёд ДИНАМО! Верим в команду!
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-7
+5
Тренер хороший удачи ему и Динамо и всё будет тип топ.
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Ответ vvdimirov
Зенит -сильнейшая команда. Автобус Динамо в игре с Зенитом редко пересекал центр поля. Случается , что автобусы побеждают и Реал и Манчестер Сити, научившись подлавливать на грубых ошибках соперника
каких ошибках,один удар в створ у зенита,очнись
+4
-1
+3
Динамо в этом сезоне много очков слило в матчах типа с Уралом, где должны были обыгрывать. Обыграть Зенит 2 раза это конечно круто.
+3
-1
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По этому сезону складывается ощущение, что одни не могут, другие не хотят становиться чемпионами... Игра в поддавки.
+2
-1
+1
Рубин два раза выигрывал за сезон недавно, в прошлом туре тоже, но от этого он не перестал быть Рубином...
Выиграть у Зенита предел мечтаний многих...Ростов раскатал в Москве, Спартак раскатал в Ростове.
И про старуху бывает порнуха...
+2
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+1
хосподе сколько мы потеряли типа Спартаке или Сочи...
+1
0
+1
Ответ Олег_Пенза
По этому сезону складывается ощущение, что одни не могут, другие не хотят становиться чемпионами... Игра в поддавки.
Вася Уткин говорил , что чемпионство РПЛ не выигрывают, а проигрывают и как же он был прав )
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Ответ IlyaGrain
Вася Уткин говорил , что чемпионство РПЛ не выигрывают, а проигрывают и как же он был прав )
Бывает и так, думаю)
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Ответ ДМ-1чемпион
Марцел, нам теперь надо 1 поражение "зенита" и наши победы в каждом из 4 матчей в чемпионате! P. S. Вперёд ДИНАМО! Верим в команду!
Болею за вашу команду!
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Хорошая реакция. =)
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Главное, не стань первым тренером Динамо, четыре раза в сезоне проигравшим спартаку
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