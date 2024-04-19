Джейми Каррагер: «Назвал бы Роналду величайшим бомбардиром всех времен. Он сделал себя таким благодаря трудовой этике»
Джейми Каррагер назвал Криштиану Роналду величайшим бомбардиром всех времен.
«Меня всегда восхищает Роналду – я бы назвал его одним из величайших бомбардиров всех времен, но обычно, когда другие игроки попадают в эту категорию, они забивают голы всю свою жизнь, с первого удара по мячу. Роналду таким не был. Он сделал себя бомбардиром.
Все это благодаря его трудовой этике и ментальной силе. Для меня это всегда было его главным качеством. Он начал становиться машиной для забивания голов [в середине нулевых в «Манчестер Юнайтед»]», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».
Трудовой этикой он обрёл стабильность на топ уровне, которой у многих нет
Месси - порше 911
Легенды одним словом.
Каждый хорош, по своему написали свой успех
Теперь ты чуточку симпатичнее 😎