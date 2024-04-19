Джейми Каррагер: «Назвал бы Роналду величайшим бомбардиром всех времен. Он сделал себя таким благодаря трудовой этике»

Джейми Каррагер назвал Криштиану Роналду величайшим бомбардиром всех времен.

«Меня всегда восхищает – я бы назвал его одним из величайших бомбардиров всех времен, но обычно, когда другие игроки попадают в эту категорию, они забивают голы всю свою жизнь, с первого удара по мячу. Роналду таким не был. Он сделал себя бомбардиром.

Все это благодаря его трудовой этике и ментальной силе. Для меня это всегда было его главным качеством. Он начал становиться машиной для забивания голов [в середине нулевых в « »]», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».