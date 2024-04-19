Джейми Каррагер: «Назвал бы Роналду величайшим бомбардиром всех времен. Он сделал себя таким благодаря трудовой этике»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Джейми Каррагер премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Джейми Каррагер назвал Криштиану Роналду величайшим бомбардиром всех времен.

«Меня всегда восхищает Роналду – я бы назвал его одним из величайших бомбардиров всех времен, но обычно, когда другие игроки попадают в эту категорию, они забивают голы всю свою жизнь, с первого удара по мячу. Роналду таким не был. Он сделал себя бомбардиром.

Все это благодаря его трудовой этике и ментальной силе. Для меня это всегда было его главным качеством. Он начал становиться машиной для забивания голов [в середине нулевых в «Манчестер Юнайтед»]», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».

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13 комментариев
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Так глупо звучит клише про труд и трудовую этику. Роналду очень талантлив, бьёт с обеих ног, игра головой, голевое чутьё, дриблинг времён МЮ

Трудовой этикой он обрёл стабильность на топ уровне, которой у многих нет
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Ответ Dand
Роналду - Бугатти Месси - порше 911 Легенды одним словом. Каждый хорош, по своему написали свой успех
Кокорин лада гранта
+18
-2
+16
Роналду был в трех версиях на протяжении своей карьеры. Недооцененный универсал, адаптировавшийся под возможности организма с сохранением эффективности на протяжении карьеры
+15
-5
+10
Роналду - Бугатти

Месси - порше 911

Легенды одним словом.

Каждый хорош, по своему написали свой успех
+7
-4
+3
у других был талант,а этот был трудолюбив
+2
-1
+1
Ответ Шурум-Бурум
Ну, а Герд Мюллер тогда кто? Так мужичок вышёл побегать в свободное время за команду ЖЭКа? Ещё не закончил Криш, как мы видим и наблюдаем игру его клонов. Более совершенные, более продвинутые, более забивные. С каждым годом настройки будут "допиливаться" в погоне за формулой совершенного нападающего. Но нового Мюллера мы уже никогда не увидим. Всё. Единичный экземпляр. Ручная сборка.
Это кто клон? Кто более продвинутый и забивной?
+4
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Каррагер назвал Роналду одним из величайших, а не величайшим.
+5
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😂😂😂😂
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Давно бы так Джейми,а то правду рубанул в прошлый раз,что аж 🍓 руки не стал протягивать от обиды ☹️🤣
Теперь ты чуточку симпатичнее 😎
+1
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0
Ответ mqh9pzrxgf
Это кто клон? Кто более продвинутый и забивной?
Роналду из ФК Ростов . Наступает на пятки Кришу.
+2
-2
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