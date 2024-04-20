Каземиро: «Роналду забил 50 голов в прошлом году. Что вы скажете о таком игроке?»

Каземиро напомнил, что Криштиану Роналду забил 50 голов в прошлом году.

Бразилец в интервью коснулся темы эпохи Роналду и . По его мнению, мы еще не осознаем достижения этих двух футболистов.

«Мы наслаждаемся и не осознаем, что сделал Месси, что сделал .

Мы не особо осознаем то, что Роналду сделал в футболе, а он и сейчас делает. В прошлом году он забил 50 голов. Что вы скажете о таком игроке?» – сказал хавбек « » в интервью El Chiringuito.