Каземиро: «Роналду забил 50 голов в прошлом году. Что вы скажете о таком игроке?»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Каземиро Футбол

Каземиро напомнил, что Криштиану Роналду забил 50 голов в прошлом году.

Бразилец в интервью коснулся темы эпохи Роналду и Лионеля Месси. По его мнению, мы еще не осознаем достижения этих двух футболистов.

«Мы наслаждаемся и не осознаем, что сделал Месси, что сделал Криштиану.

Мы не особо осознаем то, что Роналду сделал в футболе, а он и сейчас делает. В прошлом году он забил 50 голов. Что вы скажете о таком игроке?» – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед» в интервью El Chiringuito.

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22 комментария
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Ригоберка твой выход...
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Ну наконец-то достойная новость для мессибоев после тяжёлой на резалт недели.. Сейчас местные эксперты нам в процентном соотношении высчитают важность, красоту, сложность и добропорядочность голов Роналду.. Как по итогу прошлого сезона, так и в целом по карьере..

И не забывайте, голы с пенальти, в пустые, и с проверкой ВАР не считаются.. За голы в пустыне штраф минус 3 балла по дефолту.. Ну и гол на ЧМ = 30 обычных голов..
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Скажу, что он в великолепной форме, но всерьез статистику в чемпионат СА и МЛС учитывать не стоит. Криш закончился в 37, уйдя в СА, Лео закончился в 35, сразу после Катара
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Ответ Domian
Ты думаешь что для фанатов Месси может быть что то тяжелое после 18.12.2022?) Парень, я тебя расстрою) Как многолетний персофан признаюсь что после триумфа Лео на ЧМ вообще ничего уже не важно и ничего не трогает) ПС. Разве что потроллить фанатов аль насры)
Все, жизнь кончена?)
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Ответ Domian
Голы должны приносить импакт, а не быть просто мусорными для команды и лишь ради собственной статистики. Кринж про трофеи не знает уже 5 лет.
Так про Месси можно то же самое сказать)))
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я скажу что рон ультрамегахорош
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Ответ Эден Азаров
Какого двора? Даже уровень рпл не сильно выше будет пустыни
В мире существует только две лиги сильнее Саудовской Аравии: АПЛ и ОАЭ
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Ответ b_arfa
С приходом Месси одна из худших команда МЛС взяла первый трофей в истории) да и в целом игра с ним и без две разные команды будто
Там половина пенсионеров из Барселоны еще пришла, естественно игра улучшится
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Ответ Domian
Шта? Месси в 21 году Чемпион Континента Месси в 2022 году ЧЕМПИОН МИРА Месси в 2023 году первый трофей выиграл в истории Интера. Это я еще не пишу про 2 чемпионствп Лиги 1 и 2 Суперкубка.
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