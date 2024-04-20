Каземиро: «Роналду забил 50 голов в прошлом году. Что вы скажете о таком игроке?»
Каземиро напомнил, что Криштиану Роналду забил 50 голов в прошлом году.
Бразилец в интервью коснулся темы эпохи Роналду и Лионеля Месси. По его мнению, мы еще не осознаем достижения этих двух футболистов.
«Мы наслаждаемся и не осознаем, что сделал Месси, что сделал Криштиану.
Мы не особо осознаем то, что Роналду сделал в футболе, а он и сейчас делает. В прошлом году он забил 50 голов. Что вы скажете о таком игроке?» – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед» в интервью El Chiringuito.
И не забывайте, голы с пенальти, в пустые, и с проверкой ВАР не считаются.. За голы в пустыне штраф минус 3 балла по дефолту.. Ну и гол на ЧМ = 30 обычных голов..