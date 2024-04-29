Анчелотти о тренерах: «Есть два типа – те, кто ничего не делает, и те, кто наносит много вреда. Я стараюсь быть первым. Игра принадлежит футболистам»
Карло Анчелотти высказался о тренерской работе перед матчем с «Баварией».
Завтра «Реал» встретится с мюнхенским клубом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
– Насколько важно иметь тренера с вашим опытом в такой игре, как завтра?
– Основная роль никогда не принадлежит тренеру. Для меня совершенно ясно, что есть два типа тренеров: те, кто ничего не делает, и те, кто наносит много вреда. Я стараюсь быть первым.
Игра принадлежит футболистам. Вы можете рассказать им об определенной стратегии, убедить их, но определяющим фактором является их качество и преданность делу. Тренер должен сосредоточиться на том, чтобы донести важность командной работы, – ответил главный тренер «Реала».
когда не жует - обороняется.
Поднятая бровь - контроатаки на флангах.
Так что, ничего особо мудрого в словах Анчелотти нет