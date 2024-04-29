Анчелотти о тренерах: «Есть два типа – те, кто ничего не делает, и те, кто наносит много вреда. Я стараюсь быть первым. Игра принадлежит футболистам»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался о тренерской работе перед матчем с «Баварией».

Завтра «Реал» встретится с мюнхенским клубом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

– Насколько важно иметь тренера с вашим опытом в такой игре, как завтра?

– Основная роль никогда не принадлежит тренеру. Для меня совершенно ясно, что есть два типа тренеров: те, кто ничего не делает, и те, кто наносит много вреда. Я стараюсь быть первым.

Игра принадлежит футболистам. Вы можете рассказать им об определенной стратегии, убедить их, но определяющим фактором является их качество и преданность делу. Тренер должен сосредоточиться на том, чтобы донести важность командной работы, – ответил главный тренер «Реала».

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47 комментариев
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Ответ Этот Райола хочет денег
Скромничает. Иногда кажется, что он даже через жвачку игрокам на поле темп задает, тактику ставит!) Каждый раз по разному разжевывает))
Когда быстрее жует - команда пресингует.
когда не жует - обороняется.
Поднятая бровь - контроатаки на флангах.
+61
-3
+58
Скромничает. Иногда кажется, что он даже через жвачку игрокам на поле темп задает, тактику ставит!) Каждый раз по разному разжевывает))
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-6
+40
Есть ещё такой тип - полевой командир)
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Гениально
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-7
+17
Ответ Stanislav Cherchesov
Есть ещё такой тип - полевой командир)
Душевой командир! )
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+13
Ответ Этот Райола хочет денег
Скромничает. Иногда кажется, что он даже через жвачку игрокам на поле темп задает, тактику ставит!) Каждый раз по разному разжевывает))
Одна приподнятая правая бровь и игроки Реала тут же понимают что Карло хочет от них
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То что он мешает и приносит результат - не секрет. Но он не договаривает. Есть такие как Клопп и Гвардиола, которые делают третий вариант. Лепят свою систему с положительным результатом
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Тут многие серьезно восприняли слова Папы Карло. А это юмор! Что говорит о том,что он очень разносторонний человек. Тренер топ!
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Наш Аллегри тоже явно к 1-му типу относится, но есть нюанс
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Когда-то, когда я еще жил в России и был, хоть и совсем небольшим, но начальником, я тоже старался наладить процесс и дальше не мешать. Чаще хвалить и шутить. И лишь временами давать волшебный пендель тому, кто ощутимо попутал берега )) Это работает, прям на удивление, значительно эффективней, чем непрерывно стоять над душой у сотрудников.
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Ответ Виталий Ан
Немного обесценил труд тренера). Как тогда объяснить что приходит тренер и не меняя игроков выдает результат и супер игру. Новые идеи и комбинационный футбол. По мне так процентов 30 точно зависит от тренера и какой он футбол ставит. Лукавит Карло). Один из самых гибких тренеров.
значит, предыдущий мешал игрокам и всё портил
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Основополагающий секрет Анчелотти
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Ответ Hello Berlin
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Именно. Клопп все голы Ливерпуля забил
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А у нас делят тренеров на физруков и тех , кто в футбол не играл.
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папа Карло всегда умеет вдохновить футболистов, подобрать ключик к каждому, и дать лучшую роль, раскрывающую качества без вреда для команды. Гениальный тренер-практик, как сэр Алекс
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Ответ Циник Петербургский
Когда-то, когда я еще жил в России и был, хоть и совсем небольшим, но начальником, я тоже старался наладить процесс и дальше не мешать. Чаще хвалить и шутить. И лишь временами давать волшебный пендель тому, кто ощутимо попутал берега )) Это работает, прям на удивление, значительно эффективней, чем непрерывно стоять над душой у сотрудников.
У Вас пендель был просто круговоротный и выскоамплитудный. Он полгода по всему коллективу ходил до точки угасания колебаний
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Ответ Мирворис Мирмахмудов
Гениально
Сказал Мостовой
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Папа Карло шутит. На самом деле тренеры делятся на лысых шарлатанов и волосатых лузеров. Но есть отдельные везунчики, вроде самого папы Карло или Дешама, которые и волосы сохранили, и выигрывать умудряются. Однако это исключения, которые подтверждают правило.
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Анчелотти конечно гений, но все таки он лукавит, такие идеи могут работать у него в Реале сейчас сего титаническим авторитетом, но думаю даже в Милане раньше он придерживался другой философии.
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Юморист.
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Хави задумался» что же я за тип такой?🤔»
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Вот такая у Анчелотти кокетливая самоирония)
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Папа Карло: «Есть два типа тренеров: те какие как я и Мостовые.»
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Есть такой, который тектоник танцует)
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К какому типу относится, например, Гасперини ? Ничего не делает-это не про него. При этом, я абсолютно не уверен, что Анчелотти с Аталантой сделал бы 3 третьих места подряд, как это сделал Гасперини
Так что, ничего особо мудрого в словах Анчелотти нет
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Ответ Hello Berlin
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в последнем абзаце и написано про это
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вот оно, описание Романа Ротенберга и добавить нечего
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Ответ Hello Berlin
Комментарий скрыт
Для Реала - это самое то! То, что нужно. Я понимаю из-за этого у Анчелотти например не получилось в Наполи или в Эвертоне
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Я как фанат Басры скажу честно. Безмерно уважаю папу Карло. Тренерище и человечище!!!
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Мостовой аж прослезился
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