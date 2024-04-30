«Тампа» во 2-м сезоне подряд вылетела из плей-офф НХЛ в 1-м раунде, проиграв «Флориде» (1-4)

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джон Купер Жюльен Брисбуа Хоккей

«Тампа» вылетела из плей-офф НХЛ в 1-м раунде, проиграв «Флориде» (1-4).

«Лайтнинг» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Пантерс» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче). 

«Тампа» вылетела в первом раунде во втором сезоне подряд. В прошлом году команда под руководством Джона Купера уступила на этой стадии «Торонто» (2-4). 

До этого «молнии» трижды подряд доходили до финала и выиграли 2 Кубка Стэнли (2020, 2021 годы). 

31 комментарий
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Ответ борецЗАнеСправедливость
Ну в регулярке могуч😂
дважды лучший бомбардир кубка стэнли
+17
0
+17
да нормально, против такой Флориды, не стыдно.
+15
-3
+12
Стэмкоса жалко, видно, что очень расстроен, в этой серии он был лучшим игроком Тампы. Василевский разочаровал, честно говоря.
+13
-4
+9
И этим "перестройка" нужна, блин. Да что же ты поделашь, на кого не взглянешь(без слез) так всем ребилд необходим. У Тампы и до ПО не виделось особенных резервов и запаса прочности в игре, хватило багажа полутора звеньев для уверенного выхода и всё на этом)
+7
-1
+6
Ответ Alex
Центр 2-ой нужен.Сирелли это 3 звено.Прощатся с Стэмкосом надо,и брать Митлстада.Тасовать нижние звенья, которые нулевые по сути.Ну и искать 3-ью надёжную пару дэфов,а не этот сброд который у них там.И начать с того,что выпнуть гм нынешнего Тампы,который на фоне Айзермана лох лохом.
Профан вы в делах Тампы страшный
+7
-3
+4
жаль не свип
+8
-5
+3
Будут комментарии, что Куч нашакалил в бесполезных матчах регулярки, а в ПО потерялся, или это только на Макдэвида и Мэттьюса распространяется?)
+8
-5
+3
Ответ Как дела на заводе
Куч не такой уж и могуч;)
да,три финала подряд в кубке...как тебе такое?
+3
0
+3
Центр 2-ой нужен.Сирелли это 3 звено.Прощатся с Стэмкосом надо,и брать Митлстада.Тасовать нижние звенья, которые нулевые по сути.Ну и искать 3-ью надёжную пару дэфов,а не этот сброд который у них там.И начать с того,что выпнуть гм нынешнего Тампы,который на фоне Айзермана лох лохом.
+9
-7
+2
Зачем брали дуболома Дамбу. Глобально нужно защитника по типу Макдоны и одного- двух хороших игроков в нижние звенья
+2
0
+2
Ответ Алекс Баландин
Профан вы в делах Тампы страшный
извините,что залез в тему экспертов.Бывайте
+3
-1
+2
Ответ Геннадий Бакшеев
Стэмкоса жалко, видно, что очень расстроен, в этой серии он был лучшим игроком Тампы. Василевский разочаровал, честно говоря.
- 5 у "героя" серии, в равных составах неэффективен, один из худших, мазал ключевые моменты и реально помог только в четвертой игре.
+2
0
+2
Ответ Как дела на заводе
Куч не такой уж и могуч;)
Ну в регулярке могуч😂
+2
-1
+1
Ответ Florisel
Рецепт успеха "Флориды": море грубости и грязи во время игры и после свистков, постоянные провокации, хамство, нарушение неписанных правил игры, адское везение, засчитанные шайбы, заброшенные не по правилам, отмена чистых голов в свои ворота, привилегии на вбрасываниях и в перерывах грамотный тактический хоккей. Каждый выбирает по себе, конечно. Но рано или поздно платить придётся за всё. Нам такой "хоккей" не нужен...
Вот Темпа и платит. Вы ее былую сейчас охарактеризовали😬
+3
-2
+1
Ответ LazyScouser
Будут комментарии, что Куч нашакалил в бесполезных матчах регулярки, а в ПО потерялся, или это только на Макдэвида и Мэттьюса распространяется?)
Будуть! 😬
+3
-2
+1
Ожидаемо. Время Тампы ушло.
+3
-2
+1
отсеивание глоров продолжается. Ещё пара таких сезонов и местные гражданины будут с детства за Вегас.
+5
-4
+1
Куч не такой уж и могуч;)
+13
-12
+1
Рецепт успеха "Флориды": море грубости и грязи во время игры и после свистков, постоянные провокации, хамство, нарушение неписанных правил игры, адское везение, засчитанные шайбы, заброшенные не по правилам, отмена чистых голов в свои ворота, привилегии на вбрасываниях и в перерывах грамотный тактический хоккей.
Каждый выбирает по себе, конечно. Но рано или поздно платить придётся за всё.
Нам такой "хоккей" не нужен...
+3
-3
0
Ответ vals1702
жаль не свип
Да, но все вопросы к Гарри. Кошаки в 4 матче планово сливали по указке
0
0
0
Флорида конечно сильнее, но судьи начисто прибили интригу в игре и в серии. Испортили праздник хоккея!
+2
-2
0
Ответ LazyScouser
Будут комментарии, что Куч нашакалил в бесполезных матчах регулярки, а в ПО потерялся, или это только на Макдэвида и Мэттьюса распространяется?)
Куч нашакалил в бесполезных матчах регулярки, а в ПО потерялся
0
0
0
Ответ Пенс
отсеивание глоров продолжается. Ещё пара таких сезонов и местные гражданины будут с детства за Вегас.
так а толку, одна и та же масса переваливается :(
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Ответ Белый офицер
Ожидаемо. Время Тампы ушло.
Вместе с Айзерманом
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Ответ S 14
Команду он сделал.или Брисбуа?
Айзерман много кубков Стэнли в Тампе взял? Я такой вопрос задавал.
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