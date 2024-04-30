«Тампа» во 2-м сезоне подряд вылетела из плей-офф НХЛ в 1-м раунде, проиграв «Флориде» (1-4)
«Тампа» вылетела из плей-офф НХЛ в 1-м раунде, проиграв «Флориде» (1-4).
«Лайтнинг» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Пантерс» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче).
«Тампа» вылетела в первом раунде во втором сезоне подряд. В прошлом году команда под руководством Джона Купера уступила на этой стадии «Торонто» (2-4).
До этого «молнии» трижды подряд доходили до финала и выиграли 2 Кубка Стэнли (2020, 2021 годы).
Каждый выбирает по себе, конечно. Но рано или поздно платить придётся за всё.
Нам такой "хоккей" не нужен...