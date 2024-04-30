«Тампа» во 2-м сезоне подряд вылетела из плей-офф НХЛ в 1-м раунде, проиграв «Флориде» (1-4)

«Тампа» вылетела из плей-офф НХЛ в 1-м раунде, проиграв «Флориде» (1-4).

«Лайтнинг» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Пантерс» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче).

« » вылетела в первом раунде во втором сезоне подряд. В прошлом году команда под руководством уступила на этой стадии «Торонто» (2-4).

До этого «молнии» трижды подряд доходили до финала и выиграли 2 Кубка Стэнли (2020, 2021 годы).