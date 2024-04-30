Кучеров завершил плей-офф с 0+7 в 5 играх. У него 151 очко за сезон в целом – рекорд среди россиян в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров завершил плей-офф с 0+7 в 5 играх.

«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Флориде» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче). 

30-летний россиянин отметился результативной передачей в заключительной игре серии. Всего у него 7 (0+7) баллов в 5 играх при полезности «минус 1». 

За сезон в целом (с учетом регулярки) Кучеров набрал 151 (44+107) балл в 86 играх. Он установил планку нового рекорда среди россиян в НХЛ по этому показателю.

Прежнее достижение принадлежало Евгению Малкину («Питтсбург», 2008/09, 149 очков в 106 играх, 49+100). 

Среди действующих игроков рекорд принадлежит Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (2022/23, 173 балла в 94 играх, 72+101). 

20 комментариев
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Статистика в данном случае обманчива. ПО Кучеров провалил. Запомнился ключевыми потерями шайбы и передачами в никуда.
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-9
+10
Ответ Clarkson
Куч уже последнюю треть регулярки был не в своей тарелке, хоть и набирал очки исправно. В первой части сезона он выглядел гораздо лучше. Возможно действительно травма какая. А может просто силы не рассчитал в погоне за Маками и Арт россом.
выражение "погоня за Маками" не совсем уместно, на самом деле было совсем наоборот. А вот, фраза "упорная борьба" подходит к этой гонке.
+7
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+7
Несмотря на набранные очки Куч действительно был не торт. Такое ощущение что играл через не-могу и без концентрации. Это и плохо и хорошо, теперь точно видно, что лидер в этой банде - он один! Никто не подхватил знамя и отряд без бойца сдался.
+4
0
+4
Да, к сожалению, если по чесноку, Кучеров провалил плей-офф. Даже сидя у экрана телевизора было видно, что игрок не в себе.
Объяснения типа что его наглухо закрыли не принимаются.
Напоминаю, в новости речь идёт о отдельно взятом игроке, в частности, о Кучерове.
И рассуждения на тему, что вся команда не показала игры, бессмысленны.
Кучеров, в этом плей-офф выглядел явно не лидером, каковым он является на протяжении многих лет.
Надеюсь на возвращение Кучерова в будущем году.
+5
-3
+2
Надеюсь, садовник выйдет в эфир и расскажет, какая была травма
+3
-2
+1
Ответ Барин
Да, к сожалению, если по чесноку, Кучеров провалил плей-офф. Даже сидя у экрана телевизора было видно, что игрок не в себе. Объяснения типа что его наглухо закрыли не принимаются. Напоминаю, в новости речь идёт о отдельно взятом игроке, в частности, о Кучерове. И рассуждения на тему, что вся команда не показала игры, бессмысленны. Кучеров, в этом плей-офф выглядел явно не лидером, каковым он является на протяжении многих лет. Надеюсь на возвращение Кучерова в будущем году.
Ну на самом деле Флорида выдаёт очень высокий по уровню интенсивности хоккей. Как я уже писал, одна из немногих команд, которая действительно превосходит Тампу в классе. И 9-2 в регулярки было не случайно. По сути, за исключением 4-й игры они полностью закрыли и Куча и Поинта. Куч сыграл безусловно неважно, что в общем-то неудивительно, потому что и финальную часть регулярки он на самом деле играл почти также. Но после просмотра вчерашнего матча Колорадо - Виннипег у меня сложилось впечатление что и Тампе, и Кучерову в частности было бы полегче с обеими этими командами. Обе команды дают играют сами и дают играть другим. Тем интереснее дальше будет наблюдать за Флоридой.
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Топ сезон. Жаль что так закончился
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Имеем то, что имеем.
Но не следует забывать, что команда всегда играет так, как позволяет это сделать соперник, и, в том числе, как позволяет это сделать даже конкретному игроку.
Вот Флорида и позволила Кучерову наиграть так, как получилось.
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Ответ DevilsFan
Статистика в данном случае обманчива. ПО Кучеров провалил. Запомнился ключевыми потерями шайбы и передачами в никуда.
Куч уже последнюю треть регулярки был не в своей тарелке, хоть и набирал очки исправно. В первой части сезона он выглядел гораздо лучше. Возможно действительно травма какая. А может просто силы не рассчитал в погоне за Маками и Арт россом.
+2
-2
0
Ответ Clarkson
Куч уже последнюю треть регулярки был не в своей тарелке, хоть и набирал очки исправно. В первой части сезона он выглядел гораздо лучше. Возможно действительно травма какая. А может просто силы не рассчитал в погоне за Маками и Арт россом.
Ну Арт Росс он выиграл и Маков сделал же. А там хоть трава не расти.
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Ответ Звезда Мага
Несмотря на набранные очки Куч действительно был не торт. Такое ощущение что играл через не-могу и без концентрации. Это и плохо и хорошо, теперь точно видно, что лидер в этой банде - он один! Никто не подхватил знамя и отряд без бойца сдался.
У Стэмкоса 5 голов в 5 матчах серии,Хедман-лучший бомбардир Тампы,Кучеров лидер разве что по части обрезов и привозов.
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Ответ NACfoRekcuF
Тампа - всё. Кучеров провел худший по. Подсказываю заголовок, ау. А дальше будет только хуже.
Ну 18/19 сложно переплюнуть. Да и прошлый плей-офф для Кучерова не сказать, чтоб сильно лучше сложился.
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