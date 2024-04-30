Кучеров завершил плей-офф с 0+7 в 5 играх. У него 151 очко за сезон в целом – рекорд среди россиян в НХЛ
Никита Кучеров завершил плей-офф с 0+7 в 5 играх.
«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Флориде» (1-4 в серии, 1:6 в пятом матче).
30-летний россиянин отметился результативной передачей в заключительной игре серии. Всего у него 7 (0+7) баллов в 5 играх при полезности «минус 1».
За сезон в целом (с учетом регулярки) Кучеров набрал 151 (44+107) балл в 86 играх. Он установил планку нового рекорда среди россиян в НХЛ по этому показателю.
Прежнее достижение принадлежало Евгению Малкину («Питтсбург», 2008/09, 149 очков в 106 играх, 49+100).
Среди действующих игроков рекорд принадлежит Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (2022/23, 173 балла в 94 играх, 72+101).
Объяснения типа что его наглухо закрыли не принимаются.
Напоминаю, в новости речь идёт о отдельно взятом игроке, в частности, о Кучерове.
И рассуждения на тему, что вся команда не показала игры, бессмысленны.
Кучеров, в этом плей-офф выглядел явно не лидером, каковым он является на протяжении многих лет.
Надеюсь на возвращение Кучерова в будущем году.
Но не следует забывать, что команда всегда играет так, как позволяет это сделать соперник, и, в том числе, как позволяет это сделать даже конкретному игроку.
Вот Флорида и позволила Кучерову наиграть так, как получилось.