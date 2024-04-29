Анчелотти о «Баварии»: «Они не преуспели в Бундеслиге, но выбили «Арсенал» – очень сильную команду. В ЛЧ много значит история, это работает в пользу «Реала». Все знают, на что мы способны в этом турнире»

Теги Бавария Карло Анчелотти премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Карло Анчелотти высказался о противостоянии в Лиге чемпионов.

Завтра «Реал» сыграет на выезде против «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

– Люди начали предполагать, что «Мадрид» будет в финале...

– Меня это не беспокоит. У нас есть уверенность, что мы сможем противостоять команде, которая не преуспела в Бундеслиге, но отлично сыграла с «Арсеналом». Выбила одну из очень сильных команд Европы. В Лиге чемпионов имеет большое значение история, и это работает в нашу пользу.

– «Реал» недооценивают?

– Такого в этом соревновании никогда не бывает, потому что все знают, на что мы способны. Мы чувствуем, что все нас уважают, – заявил главный тренер «Реала».

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6 комментариев
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Ответ Adamdfdgds
Как показывает практика, в лч наибольшее значение имеет то, кто больше забьет голов с офсайдов. Правда работает это правило только в пользу одной команды
Это правда, только жаль, что Барселона даже так ЛЧ не выигрывает 9 лет
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Карло молодец, прекрасно понимает, что выступления и неудачи в своем чемпионате ничего не значит в кубковом турнире и расслабляться ни в коем случае нельзя. Реал и сам это неоднократно доказывал.
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Хочется верить в Баварию, но плохо получается
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Ответ Adamdfdgds
Как показывает практика, в лч наибольшее значение имеет то, кто больше забьет голов с офсайдов. Правда работает это правило только в пользу одной команды
Да, ещё главное не облажаться проиграв с разгромным счётом типа 0-3, 0-4, 1-4 или, в два раза хуже, 2-8
+2
-2
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