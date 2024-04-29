Анчелотти о «Баварии»: «Они не преуспели в Бундеслиге, но выбили «Арсенал» – очень сильную команду. В ЛЧ много значит история, это работает в пользу «Реала». Все знают, на что мы способны в этом турнире»

Карло Анчелотти высказался о противостоянии в Лиге чемпионов.

Завтра «Реал» сыграет на выезде против «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

– Люди начали предполагать, что « » будет в финале...

– Меня это не беспокоит. У нас есть уверенность, что мы сможем противостоять команде, которая не преуспела в Бундеслиге, но отлично сыграла с « ». Выбила одну из очень сильных команд Европы. В Лиге чемпионов имеет большое значение история, и это работает в нашу пользу.

– «Реал» недооценивают?

– Такого в этом соревновании никогда не бывает, потому что все знают, на что мы способны. Мы чувствуем, что все нас уважают, – заявил главный тренер «Реала».