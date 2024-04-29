Киммих о «Реале»: «Часто они не лучшая команда на поле, как в играх с «Лейпцигом» и «Сити», но все равно проходят дальше. Мы должны верить в себя»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих высказался об игре с «Реалом».

Завтра «Бавария» на своем поле проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского клуба.

«Это определенно будет необычная игра. Полуфинал Лиги чемпионов всегда особенный, тем более против «Реала», ведь это огромный клуб. Каждый, кто любит футбол, хочет посмотреть полуфинал между «Баварией» и «Реалом».

У нас не было много времени на подготовку. Сильные стороны «Реала» – в переходных фазах. Должен быть микс. Важно хорошо обороняться, но мы не должны прятаться, мы должны быть смелыми и владеть мячом. Речь идет о балансе между атакой и защитой, между высокой и низкой обороной, а также о том, чтобы всегда иметь смелость атаковать.

Когда они выиграли Лигу чемпионов два года назад, они почти каждый раз совершали камбэк. Нельзя говорить только об удаче. Видно, что они уверены в своих силах. У них есть индивидуальные качества, чтобы победить любого соперника и всегда возвращаться», – сказал полузащитник «Баварии».

О том, что будет ключевым моментом в матче

«Два больших клуба будут противостоять друг другу. Сложно сказать, что будет ключевым. «Реал» очень опытен и обладает большим классом.

Часто они не являются лучшей командой на поле, как в матчах с «Лейпцигом» и «Сити», но все равно проходят дальше, потому что верят в свои силы. Но и мы должны верить в свои возможности. Мы не должны прятаться», – добавил Киммих.

Тухель о «Реале»: «Баварии» нужны тактика и удача. Если хочешь победить их, нужен полный комплект»

8 комментариев
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Успехов Мадрид!
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Откуда столько постов про комментарии со стороны Баварии ?
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Реал был лучше в первом матче, Сити во втором. Но так и будут постоянно теперь твердить, что только Реал хуже был, Сити просто не повезло. Насколько ж любят усилия Реала преуменьшат и обеспечивать победы. Бавария
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Не понимаю,почему все приводят в пример эту игру с Лейпцигом,да,Реал сыграл не лучшим образом,но тогда к команды был спад и куча травм.
Реал ни раз доказывал,что в матчах ЛЧ всегда надо быть начеку и не расслабляться ни на секунду,вперед за 15 ЛЧ 🤍🏆🤍
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Ответ rusik krasav4ik
Ну вот что за бред, так надоело уже. Мадрид лучше в защиту сыграл и забил больше. Не те лучше кто мяч держит и бьёт по воробьям
Когда так сыграет тот же Атлетико и Ювентус, их поносят как могут
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Ответ VuNePonimaete
Реал был лучше в первом матче, Сити во втором. Но так и будут постоянно теперь твердить, что только Реал хуже был, Сити просто не повезло. Насколько ж любят усилия Реала преуменьшат и обеспечивать победы. Бавария
Забей Реал Сити такие голы как последние на Бернабеу уй сколько нытья бы было
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