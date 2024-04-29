Киммих о «Реале»: «Часто они не лучшая команда на поле, как в играх с «Лейпцигом» и «Сити», но все равно проходят дальше. Мы должны верить в себя»

Йозуа Киммих высказался об игре с «Реалом».

Завтра « » на своем поле проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского клуба.

«Это определенно будет необычная игра. Полуфинал Лиги чемпионов всегда особенный, тем более против «Реала», ведь это огромный клуб. Каждый, кто любит футбол, хочет посмотреть полуфинал между «Баварией» и « ».

У нас не было много времени на подготовку. Сильные стороны «Реала» – в переходных фазах. Должен быть микс. Важно хорошо обороняться, но мы не должны прятаться, мы должны быть смелыми и владеть мячом. Речь идет о балансе между атакой и защитой, между высокой и низкой обороной, а также о том, чтобы всегда иметь смелость атаковать.

Когда они выиграли Лигу чемпионов два года назад, они почти каждый раз совершали камбэк. Нельзя говорить только об удаче. Видно, что они уверены в своих силах. У них есть индивидуальные качества, чтобы победить любого соперника и всегда возвращаться», – сказал полузащитник «Баварии».

О том, что будет ключевым моментом в матче

«Два больших клуба будут противостоять друг другу. Сложно сказать, что будет ключевым. «Реал» очень опытен и обладает большим классом.

Часто они не являются лучшей командой на поле, как в матчах с «Лейпцигом» и «Сити», но все равно проходят дальше, потому что верят в свои силы. Но и мы должны верить в свои возможности. Мы не должны прятаться», – добавил Киммих.

Тухель о «Реале»: «Баварии» нужны тактика и удача. Если хочешь победить их, нужен полный комплект»