«Джокер «Рубина». Казанцы выпустили лимитированную коллекцию футболок с автографом Безрукова, пошутившего о «денежках» от «Краснодара»
«Рубин» выпустил специальные футболки Руслана Безрукова.
Клуб сообщил, что начал продажу лимитированной коллекции маек с автографом полузащитника и надписью «Джокер «Рубина».
На момент публикации этой новости на сайте клубного магазина указано, что товара нет на складе. Цена футболки – 1490 рублей.
Ранее шутка Безрукова о «денежках» от «Краснодара» послужила поводом для разбирательств со стороны комитета по этике РФС.
Фото: store.rubin-kazan.ru
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