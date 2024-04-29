«Джокер «Рубина». Казанцы выпустили лимитированную коллекцию футболок с автографом Безрукова, пошутившего о «денежках» от «Краснодара»

«Рубин» выпустил специальные футболки Руслана Безрукова.

Клуб сообщил, что начал продажу лимитированной коллекции маек с автографом полузащитника и надписью «Джокер « ».

На момент публикации этой новости на сайте клубного магазина указано, что товара нет на складе. Цена футболки – 1490 рублей.

Ранее шутка о «денежках» от «Краснодара» послужила поводом для разбирательств со стороны комитета по этике РФС.

Фото: store.rubin-kazan.ru