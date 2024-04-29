«Джокер «Рубина». Казанцы выпустили лимитированную коллекцию футболок с автографом Безрукова, пошутившего о «денежках» от «Краснодара»

Теги Рубин премьер-лига Россия бизнес Руслан Безруков Футбол

«Рубин» выпустил специальные футболки Руслана Безрукова.

Клуб сообщил, что начал продажу лимитированной коллекции маек с автографом полузащитника и надписью «Джокер «Рубина».

На момент публикации этой новости на сайте клубного магазина указано, что товара нет на складе. Цена футболки – 1490 рублей.

Ранее шутка Безрукова о «денежках» от «Краснодара» послужила поводом для разбирательств со стороны комитета по этике РФС.

Фото: store.rubin-kazan.ru

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2 комментария
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Современный подход , монетизировать людей хайп , можно только похвалить!
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Ну хотя бы что то заработают уже хорошо, не все же с таифа и бюджета сосать
Не билетами и абонементами, не успехами в плане спорта, так хоть в мерче

Где заказать в размере M?
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