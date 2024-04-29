Зарема о «Краснодаре»: «По усам текло, а в рот не попало» – про их надежды на чемпионство. Без моих цитат тоже не мотивированы побеждать, видимо»
Зарема Салихова высказалась о чемпионских амбициях «Краснодара».
Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью (0:0) с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В результате «Краснодар» с 50 баллами занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.
«Видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке.
«По усам текло, а в рот не попало» – про их надежды на чемпионство», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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