Зарема о «Краснодаре»: «По усам текло, а в рот не попало» – про их надежды на чемпионство. Без моих цитат тоже не мотивированы побеждать, видимо»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о чемпионских амбициях «Краснодара».

Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью (0:0) с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В результате «Краснодар» с 50 баллами занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

«Видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке.

«По усам текло, а в рот не попало» – про их надежды на чемпионство», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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16 комментариев
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- уж про попадания в рот я то знаю, - добавила Зарема
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Зарема понимает о чем говорит
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Ну, Зарема женщина восточная, может позволить себе и усы и чтобы текло
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Зарема рассказала прямо свой страшный сон из молодости, когда ещё не было эпиляции.
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подрулевая аналитика)
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Ну это она зря сказала)) надо зайти сюда через часок
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По усам текло да в рот попало- ну чемпионами не факт, но так иногда верными подругами очень влиятельных людей становятся!
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Перспективная ветка
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Кто и где ей дает говорить? Просто интересно!
Федун в курсе кто этот корреспондент?
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неожиданно яму себе выкопала)
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Гусары, молчать!! ))
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Краснодар за прошлый год заработал 5 млрд., Зенит стал чемпионом и понес убыток 200 млн. Это официальные цифры. И кто чемпион?)
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Надежд на то что не Зенит станет чемпионом видимо было больше у Заремы, чем у Краснодара и его болельщиков. судя по ее высказываниям)
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Ответ Hunt13
неожиданно яму себе выкопала)
Она давно там, но вместо того что бы выбраться, еще глубже закапывается)
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