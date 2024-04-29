Зарема о «Краснодаре»: «По усам текло, а в рот не попало» – про их надежды на чемпионство. Без моих цитат тоже не мотивированы побеждать, видимо»

Зарема Салихова высказалась о чемпионских амбициях «Краснодара».

Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью (0:0) с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Мир . В результате « » с 50 баллами занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

«Видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке.

«По усам текло, а в рот не попало» – про их надежды на чемпионство», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.